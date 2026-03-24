L'Italia al bivio Irlanda del Nord, Calafiori: "Dobbiamo essere positivi, ultimamente ho sentito più Gattuso che mia madre"

"Negli ultimi mesi ho parlato più con Gattuso che non mia madre ed ho apprezzato molto la cosa. Mi è stato vicino anche quando ero fuori. C'è stata una cena a Londra ed è stato bello parlarci e stare insieme. Negli ultimi mesi non abbiamo avuto modo di allenarci con la Nazionale, ma più che allenarsi conta stare insieme. Alla cena c'erano anche Buffon e Bonucci, hanno ricordato qualche aneddoto ed abbiamo parlato della partita".