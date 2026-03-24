L'Italia al bivio Irlanda del Nord, Calafiori: "Dobbiamo essere positivi, ultimamente ho sentito più Gattuso che mia madre"

Il momento della verità si sta avvinando a grandi passi: dopo lunghi mesi di attesa, l'Italia si prepara a tornare in campo per giocarsi le residue possibilità di strappare una qualificazione ai prossimi Mondiali che si disputeranno un Messico, Stati Uniti e Canada.
La Nazionale azzurra affronterà giovedì 26 marzo a Bergamo l'Irlanda del Nord per una sfida valida per i playoff che metto in palio uno dei pochi pass ancora a disposizione.
Una gara da vincere a tutti i costi per prolungare eventualmente il cammino fino ad un ultimo atto che sarebbe scandito da un confronto contro Galles o Bosnia-Erzegovina.
Dal ritiro azzurro di Coverciano, ha preso la parola in conferenza stampa Riccardo Calafiori, per parlare del momento che sta vivendo la nostra Nazionale.