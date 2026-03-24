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Calafiori ItalyGetty
Leonardo Gualano

L'Italia al bivio Irlanda del Nord, Calafiori: "Dobbiamo essere positivi, ultimamente ho sentito più Gattuso che mia madre"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Italia vs Irlanda del Nord
Irlanda del Nord

Riccardo Calafiori parla dal ritiro dell'Italia a due giorni dalla sfida valida per i playoff Mondiali con l'Irlanda del Nord: "Pensiamo al presente, serve positività".

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Il momento della verità si sta avvinando a grandi passi: dopo lunghi mesi di attesa, l'Italia si prepara a tornare in campo per giocarsi le residue possibilità di strappare una qualificazione ai prossimi Mondiali che si disputeranno un Messico, Stati Uniti e Canada.

La Nazionale azzurra affronterà giovedì 26 marzo a Bergamo l'Irlanda del Nord per una sfida valida per i playoff che metto in palio uno dei pochi pass ancora a disposizione.

Una gara da vincere a tutti i costi per prolungare eventualmente il cammino fino ad un ultimo atto che sarebbe scandito da un confronto contro Galles o Bosnia-Erzegovina.

Dal ritiro azzurro di Coverciano, ha preso la parola in conferenza stampa Riccardo Calafiori, per parlare del momento che sta vivendo la nostra Nazionale.

  • "DOBBIAMO VIVERE IL PRESENTE"

    "Vediamo oggi sul campo, ma comunque sto bene. E' un momento nel quale dobbiamo vivere il presente e non pensare troppo, dobbiamo goderci il momento anche perché può diventare bello. Dobbiamo stare insieme e fare gruppo, pensando solo alla prossima partita".

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  • "ATTENZIONE AI CALCI DA FERMO"

    "Dobbiamo preparare questa gara come se fosse una partita normale, dobbiamo restare leggeri. Dovremo prestare attenzione ai calci da fermo perché sappiamo che loro possono essere pericolosi e comunque nel calcio di oggi possono fare la differenza".

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  • "L'IRLANDA DEL NORD CERCHERA' LA PALLA LUNGA"

    "Sappiamo che l'Irlanda del Nord cerca la palla lunga e noi non dovremo subire questo tipo di giocata. Poi per quanto riguarda la fase difensiva, se si prende goal non è mai un problema legato ad un singolo reparto".

  • "DOBBIAMO ESSERE POSITIVI"

    "Contro l'Estonia giocammo a Bergamo e penso che proprio lo stadio possa darci una grande mano. Noi dobbiamo essere positivi e stare insieme, in partite così importanti il livello tecnico e tattico contano fino ad un certo punto, mentre conta tanto l'unità".

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  • "IN INGHILTERRA C'E' MAGGIORE INTENSITA'"

    "La differenza più grande tra il calcio inglese e quello italiano consiste nell'intensità, quella che c'è in allenamento e in partita. In Premier League è la gara il vero allenamento. Noi all'Arsenal giochiamo due volte a settimana, quindi il tempo per allenarsi è poco. In Inghilterra c'è tanta intensità e pochi momenti morti".

  • "HO SENTITO PIU' GATTUSO DI MIA MADRE"

    "Negli ultimi mesi ho parlato più con Gattuso che non mia madre ed ho apprezzato molto la cosa. Mi è stato vicino anche quando ero fuori. C'è stata una cena a Londra ed è stato bello parlarci e stare insieme. Negli ultimi mesi non abbiamo avuto modo di allenarci con la Nazionale, ma più che allenarsi conta stare insieme. Alla cena c'erano anche Buffon e Bonucci, hanno ricordato qualche aneddoto ed abbiamo parlato della partita".

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  • "NON COMPLICHIAMOCI LA VITA"

    "A me piace pensare positivo, vogliamo tutti la stessa cosa e non dobbiamo complicarci la vita. Pensando positivo alla fine le cose le ottieni. Sappiamo poi che c'è pressione e sappiamo quanto importante sia per l'Italia questo Mondiale. Dobbiamo viverla bene, alla fine di questa settimana potremmo essere molto felici".

  • "TUTTI SOGNANO I MONDIALI"

    "Vestire la maglia della Nazionale comporta delle responsabilità, ma io vedo la cosa come un'opportunità. Certe gare è sempre meglio giocarle ed io non vedo l'ora. Andare ai Mondiali è il sogno di tutti da bambini".

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