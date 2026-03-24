L'Irlanda del Nord sfida l'Italia con quasi tutti giocatori di Serie B e C inglese: solo due dalla Premier League

Dal massimo campionato inglese, O'Neill ha "trovato" solo due giocatori. Ovvero il terzino destro Trai Hume che gioca nel Sunderland e il centrocampista Justin Devenny che è sotto contratto con il Crystal Palace ed è l'unico giocatore a disputare una competizione europea quindi nella rosa dell'Irlanda del Nord.





Poi allargando lo sguardo agli altri paesi, c'è Brad Lyons che gioca nella prima serie Scozzese con il Kilmarnock.