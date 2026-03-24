L'Irlanda del Nord sfida l'Italia con quasi tutti giocatori di Serie B e C inglese: solo due dalla Premier League

L'Irlanda del Nord si prepara a sfidare l'Italia nella semifinale dei playoff per qualificarsi al Mondiale con il sogno di tornare a disputare la massima competizione per Nazionali dopo 40 anni esatti dall'ultima volta (1986).
Sarebbe ovviamente una grossa sorpresa se la squadra allenata da Michael O'Neill riuscisse nell'impresa di eliminare l'Italia e poi eventualmente una tra Galles e Bosnia in finale.
Già essere riuscita a qualificarsi per i playoff è stato un risultato inaspettato, centrato in extremis nell'ultima partita del girone. Ma che Nazionale affronterà l'Italia? Una rosa piena di giocatori che disputano i campionati di serie B e C inglesi.