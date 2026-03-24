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Irlanda del Nord 2-1Getty Images
Andrea Ajello

L'Irlanda del Nord sfida l'Italia con quasi tutti giocatori di Serie B e C inglese: solo due dalla Premier League

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Irlanda del Nord
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La rosa scelta da O'Neill per affrontare l'Italia è fatta per la maggior parte da giocatori delle serie minori inglesi.

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L'Irlanda del Nord si prepara a sfidare l'Italia nella semifinale dei playoff per qualificarsi al Mondiale con il sogno di tornare a disputare la massima competizione per Nazionali dopo 40 anni esatti dall'ultima volta (1986).


Sarebbe ovviamente una grossa sorpresa se la squadra allenata da Michael O'Neill riuscisse nell'impresa di eliminare l'Italia e poi eventualmente una tra Galles e Bosnia in finale.


Già essere riuscita a qualificarsi per i playoff è stato un risultato inaspettato, centrato in extremis nell'ultima partita del girone. Ma che Nazionale affronterà l'Italia? Una rosa piena di giocatori che disputano i campionati di serie B e C inglesi.

  • I DUE GIOCATORI DALLA PREMIER LEAGUE

    Dal massimo campionato inglese, O'Neill ha "trovato" solo due giocatori. Ovvero il terzino destro Trai Hume che gioca nel Sunderland e il centrocampista Justin Devenny che è sotto contratto con il Crystal Palace ed è l'unico giocatore a disputare una competizione europea quindi nella rosa dell'Irlanda del Nord.


    Poi allargando lo sguardo agli altri paesi, c'è Brad Lyons che gioca nella prima serie Scozzese con il Kilmarnock.

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  • DOMINA LA "CHAMPIONSHIP"

    La rosa dell'Irlanda del Nord è composta prevalentemente da calciatori che giocano nella seconda serie inglese, in Championship.

    Sono 14 in totale quelli che disputano la serie "B" inglese mentre uno è nella seconda serie scozzese e un altro in quella tedesca.


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  • ANCHE GIOCATORI DALLA LEAGUE ONE

    O'Neill per comporre la squadra che affronterà l'Italia ha selezionato anche giocatori addirittura della terza serie inglese, la League One.


    In particolare sono 8 i giocatori provenienti dal terzo campionato inglese.

  • DA QUALI SERIE VENGONO I GIOCATORI DELL'IRLANDA DEL NORD: TUTTI I CONVOCATI

    Premier League: Trai Hume (Sunderland), Justin Devenny (Crystal Palace)


    Championship (seconda serie inglese): Ethan Galbraith (Swansea), Pierce Charles (Sheffield Wednesday),Paddy McNair (Hull City), Ruairi McConville (Norwich City), Terry Devlin (Portsmouth), Jamie Donley e Jamie McDonnell (Oxford United),  Shea Charles (Southampton), Isaac Price (West Bromwich Albion), Patrick Kelly (Barnsley), Dion Charles (Huddersfield Town),  Ciaron Brown e Brodie Spencer (Oxford United).


    League One (terza serie inglese): Bailey Peacock-Farrell (Blackpool), Conor Hazard (Plymouth Argyle),  Eoin Toal (Bolton Wanderers), George Saville (Luton Town), Alistair McCann (Preston North End), Brad Lyons (Kilmarnock), Josh Magennis (Exeter City), Jamie Reid (Stevenage).


    Scottish Premiership (prima serie scozzese): Brad Lyons (Kilmarnock).


    Championship (seconda serie scozzese): Josh Clarke (Partick Thistle).


    2. Bundesliga (seconda serie tedesca): Callum Marshall (Bochum),


    Premier League 2 (Campionato riserve inglese): Kieran Morrison (Liverpool).

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