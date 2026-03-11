L'Iran rinuncia ai Mondiali dopo l'attacco degli USA: "Governo corrotto, non c'è alcuna possibilità di partecipare"

A meno di un cambio di rotta, i Mondiali in programma in estate tra Canada, Stati Uniti e Messico hanno già un serio problema da affrontare.
Tra le nazionali qualificate figura l'Iran, che però ha fatto sapere di non aver intenzione di prendere parte alla rassegna iridata: colpa degli ultimi avvenimenti che hanno portato all'uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei.
L'annuncio è arrivato per bocca del ministro dello Sport Ahmad Donjamali che, in tv, ha sferrato un duro attacco nei confronti del governo USA di Donald Trump.