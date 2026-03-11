L'Iran rinuncia ai Mondiali dopo l'attacco degli USA: "Governo corrotto, non c'è alcuna possibilità di partecipare"

"Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali - le dichiarazioni di Donjamali riportate dall'agenzia ANSA -. Contro l'Iran sono state intraprese misure malvagie. Ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare".