Taremi IranGetty
Vittorio Rotondaro

L'Iran rinuncia ai Mondiali dopo l'attacco degli USA: "Governo corrotto, non c'è alcuna possibilità di partecipare"

I Mondiali estivi non avranno tra le nazionali partecipanti l'Iran. L'annuncio lo ha dato il ministro dello Sport Donjamali: "Il governo corrotto degli Stati Uniti ha assassinato il nostro leader".

A meno di un cambio di rotta, i Mondiali in programma in estate tra Canada, Stati Uniti e Messico hanno già un serio problema da affrontare.

Tra le nazionali qualificate figura l'Iran, che però ha fatto sapere di non aver intenzione di prendere parte alla rassegna iridata: colpa degli ultimi avvenimenti che hanno portato all'uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei.

L'annuncio è arrivato per bocca del ministro dello Sport Ahmad Donjamali che, in tv, ha sferrato un duro attacco nei confronti del governo USA di Donald Trump.

  • GLI ULTIMI EVENTI

    L'Iran è stato vittima di un attacco preventivo congiunto di Stati Uniti e Israele: ciò ha portato all'uccisione di Ali Khamenei lo scorso 28 febbraio.

    Il suo posto alla guida del Paese è stato preso dal figlio Mojtaba Khamenei, nominato l'8 marzo dall'Assemblea degli Esperti.

  • L'ANNUNCIO DEL MINISTRO

    "Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali - le dichiarazioni di Donjamali riportate dall'agenzia ANSA -. Contro l'Iran sono state intraprese misure malvagie. Ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare".

  • COME SI ERA QUALIFICATO L'IRAN

    L'Iran aveva strappato il pass per i Mondiali grazie alla vittoria del Girone A della terza fase del percorso asiatico: 23 punti in dieci partite, due in più dell'Uzbekistan (anch'esso qualificato).

    In precedenza aveva collezionato 14 punti nel Gruppo E valido per la seconda fase, chiusa al primo posto e con gli stessi punti dell'Uzbekistan.

    L'Iran avrebbe dovuto affrontare Belgio, Egitto e Nuova Zelanda nel Gruppo G tra Los Angeles e Seattle, proprio negli USA.

  • CHI PARTECIPA AI MONDIALI AL POSTO DELL'IRAN

    Secondo l'articolo 6.7 del regolamento "se una federazione membro partecipante si ritira e/o viene esclusa dalla Coppa del Mondo FIFA 2026, la FIFA deciderà sulla questione a propria esclusiva discrezione e adotterà qualsiasi misura ritenuta necessaria. La FIFA potrà decidere di sostituire la federazione partecipante in questione con un’altra associazione".

    L'ipotesi più naturale sarebbe la sostituzione con un'altra nazionale asiatica come l'Iraq, impegnato a fine mese nello spareggio contro una tra Bolivia e Suriname; oppure gli Emirati Arabi Uniti, eliminati proprio dagli iracheni.

    Non è però da escludere lo scenario di un ripescaggio all'interno di un'altra confederazione: a decidere sarà solo la FIFA, a cui spetta l'ultima parola in casi del genere.

