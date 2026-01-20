L'intrusione del padre negli spogliatoi, l'errore col Bayern, i paragoni col fratello: che fatica per Jobe Bellingham al Borussia Dortmund

"Conosciamo Jobe Bellingham da diversi anni e abbiamo seguito da vicino i suoi progressi. Nell'ultimo anno ha compiuto un altro enorme passo avanti nella sua crescita e, nonostante abbia solo 19 anni, è già diventato un vero leader", diceva Sebastian Kehl, ds del Borussia Dortmund, dopo il trasferimento dal Sunderland avvenuto a giugno. E poi: "La sua presenza a centrocampo è notevole e migliorerà la nostra squadra in vari modi". E infine: "È determinato a farsi strada al Borussia Dortmund e a lasciare il segno, e siamo certi che ci riuscirà".

Quest'ultima frase era un chiaro riferimento al fatto che Jobe stava seguendo le orme del fratello maggiore Jude, diventato un eroe durante i suoi tre anni al Signal Iduna Park tra il 2020 e il 2023, con 59 goal in 132 partite e una DFB-Pokal vinta, prima di trasferirsi al Real Madrid.

Jobe Bellingham è volato in Germania quando aveva due anni meno di Jude, motivo per cui aveva già più esperienza nel calcio professionistico. È stato un giocatore chiave del Sunderland per due stagioni e probabilmente il migliore durante l'annata della promozione in Premier League.

Ma Jobe non è ancora riuscito a uscire dall'ombra di Jude a Dortmund. Le qualità di leadership a cui si riferiva Kehl non sono ancora emerse, né ha lasciato un segno significativo nello stile di gioco della squadra. La maggior parte delle settimane rimane infatti in panchina, aspettando che l'allenatore Niko Kovac gli dia una possibilità.

Il ventenne centrocampista ha giocato solo 11 partite da titolare con il Dortmund fino ad oggi, e i tre assist in 25 presenze complessive rappresentano un misero ritorno sull'investimento iniziale del club. Se la carriera di Jude è decollata in Germania, insomma, lo sviluppo di Jobe sembra essersi bruscamente arrestato. La domanda è: cosa sta andando storto?