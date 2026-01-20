Pubblicità
James Westwood

L'intrusione del padre negli spogliatoi, l'errore col Bayern, i paragoni col fratello: che fatica per Jobe Bellingham al Borussia Dortmund

Il più piccolo dei Bellingham gioca poco e fin qui ha collezionato più delusioni che gioie. Kovac: "Ci vuole tempo". Ma Hamann è durissimo: "Non è nemmeno la metà del fratello".

"Conosciamo Jobe Bellingham da diversi anni e abbiamo seguito da vicino i suoi progressi. Nell'ultimo anno ha compiuto un altro enorme passo avanti nella sua crescita e, nonostante abbia solo 19 anni, è già diventato un vero leader", diceva Sebastian Kehl, ds del Borussia Dortmund, dopo il trasferimento dal Sunderland avvenuto a giugno. E poi: "La sua presenza a centrocampo è notevole e migliorerà la nostra squadra in vari modi". E infine: "È determinato a farsi strada al Borussia Dortmund e a lasciare il segno, e siamo certi che ci riuscirà".

Quest'ultima frase era un chiaro riferimento al fatto che Jobe stava seguendo le orme del fratello maggiore Jude, diventato un eroe durante i suoi tre anni al Signal Iduna Park tra il 2020 e il 2023, con 59 goal in 132 partite e una DFB-Pokal vinta, prima di trasferirsi al Real Madrid.

Jobe Bellingham è volato in Germania quando aveva due anni meno di Jude, motivo per cui aveva già più esperienza nel calcio professionistico. È stato un giocatore chiave del Sunderland per due stagioni e probabilmente il migliore durante l'annata della promozione in Premier League.

Ma Jobe non è ancora riuscito a uscire dall'ombra di Jude a Dortmund. Le qualità di leadership a cui si riferiva Kehl non sono ancora emerse, né ha lasciato un segno significativo nello stile di gioco della squadra. La maggior parte delle settimane rimane infatti in panchina, aspettando che l'allenatore Niko Kovac gli dia una possibilità.

Il ventenne centrocampista ha giocato solo 11 partite da titolare con il Dortmund fino ad oggi, e i tre assist in 25 presenze complessive rappresentano un misero ritorno sull'investimento iniziale del club. Se la carriera di Jude è decollata in Germania, insomma, lo sviluppo di Jobe sembra essersi bruscamente arrestato. La domanda è: cosa sta andando storto?

    LA MANCATA SFIDA CON JUDE

    Jobe ha avuto un inizio promettente a Dortmund, segnando il suo primo goal nella partita della fase a gironi del Mondiale per Club contro i Mamelodi Sundowns. La squadra di Kovac si è qualificata agli ottavi di finale da prima del Gruppo F, affrontando il Monterrey. Una doppietta di Guirassy ha portato il BVB alla vittoria per 2-1 contro i messicani, ma è stato un pomeriggio da dimenticare per Bellingham, che ha ricevuto un cartellino giallo nel primo tempo, prima di essere sostituito dopo soli 55 minuti.

    Era il suo secondo cartellino giallo nel torneo, motivo per cui Jobe è stato squalificato per la partita dei quarti di finale: la sfida contro il Real Madrid di Jude.

    È stato un crudele scherzo del destino per Jobe, ma Kovac gli offerto alcune parole di conforto: "È giovane. Anche suo fratello è giovane, quindi sono convinto che si affronteranno, forse la prossima stagione in Champions League, e poi in futuro. Il futuro è loro".

    In assenza di Jobe, il BVB ha perso 3-2 contro il Real. Con Jude, ironia della sorte, tra i protagonisti della vittoria merengue.

    L'IRRUZIONE DEL PADRE NEGLI SPOGLIATOI

    Il minore dei Bellingham si è ripreso rapidamente da quella delusione, giocando bene nel precampionato. Questo gli è valso un posto nell'undici di Kovac per la partita d'esordio in Bundesliga contro il St. Pauli, gara finita 3-3.

    Nonostante il BVB fosse in vantaggio per 1-0 all'intervallo, Kovac ha sostituito Bellingham, che nella prima frazione di gioco aveva totalizzato solo 28 tocchi. Gli ospiti sono poi passati in vantaggio per 3-1, ma sono crollati dopo l'espulsione dell'italiano Mane all'85', dovendosi accontentare di un punto.

    Il finale frenetico non è piaciuto al padre di Bellingham, Mark, che avrebbe fatto irruzione nel tunnel degli spogliatoi per affrontare Kehl dopo il fischio finale. Era furioso per la sostituzione anticipata del figlio e avrebbe espresso la propria preoccupazione per le decisioni tattiche di Kovac con uno sfogo esplosivo che ha soltanto contribuito ad attirare ulteriore attenzione su Jobe.

    Il club ha minimizzato pubblicamente qualsiasi tensione, ma Sport BILD ha rivelato che Kehl ha successivamente contattato Mark Bellingham. al telefono, avvertendolo che altri incidenti simili non sarebbero stati tollerati. Il ds, sollecitato dai giornalisti sulla questione, ha poi dichiarato: "L'area del nostro club rimane riservata ai giocatori, agli allenatori e ai dirigenti, non alle famiglie e ai consulenti. Questo non accadrà più. Lo abbiamo chiarito a tutte le persone coinvolte".

    IN PANCHINA

    Bellingham è tornato in campo contro l'Union Berlino, dando prova di grande coraggio dopo aver subito un brutto infortunio all'inizio della partita. È rimasto coperto di sangue dopo uno scontro con Ilic durante un contrasto, ma ha continuato a giocare con un enorme cerotto sopra il sopracciglio destro.

    Il Dortmund ha vinto facilmente per 3-0 e il lavoro di Bellingham in difesa è stato fondamentale per mantenere la porta inviolata, avendo vinto sette duelli. Tuttavia, proprio è stato il primo ad essere sostituito perché Kovac non era soddisfatto dell'altro aspetto del suo gioco: "Deve stare dietro agli attaccanti avversari. Non serve a nulla se arretra troppo e giochiamo quattro contro due in fase di costruzione. Jobe proviene dal campionato inglese, dove il ritmo è diverso: deve ancora abituarsi".

    Kovac ha poi lasciato Bellingham in panchina nella trasferta contro l'Heidenheim, vinta dal Dortmund per 2-0. Tre giorni dopo, è stato nuovamente limitato a un cameo nel finale nel 4-4 contro la Juventus, e Kovac è stato costretto a rispondere ad altre domande su di lui.

    "C'è molta competizione e qualità nella squadra. Io so cosa può fare - ha detto - Ha 19 anni ed è un nuovo giocatore, per cui non c'è bisogno di scrivere nulla che sia del tutto irrilevante. La cosa fondamentale è che giochiamo come una squadra: tutti ne fanno parte".

    ERRORE FATALE E ROSSO

    Bellingham ha trascorso il resto del 2025 cercando di sfruttare al massimo le limitate opportunità a sua disposizione. Ha giocato altre sei partite da titolare, di cui solo tre in Bundesliga. La Champions League ha offerto una sorta di tregua (due assist nel 4-2 sul Copenaghen del 21 ottobre), ma i momenti negativi hanno superato quelli positivi.

    Tre giorni prima, infatti, la prima esperienza di Bellingham nel Klassiker si era conclusa con un'umiliazione. Il Dortmund stava tenendo a bada il Bayern Monaco, leader incontrastato del campionato, con un 1-1 all'Allianz Arena, quando il giocatore dell'Under 21 inglese è entrato in campo al 73'. Ma la partita è sfuggita di mano pochi istanti dopo.

    Luis Diaz ha raggiunto la linea di fondo e ha crossato in area, dove Bellingham è stato il primo ad arrivare. Il fratello d'arte ha però perso l'equilibrio nello stop e ha impiegato troppo tempo a riadattarsi, consentendo a Olise di intervenire e segnare.

    Kovac ha difeso Bellingham dopo la sconfitta (2-1), dicendo che "è stato un vero e proprio capolavoro artistico non aver segnato un autogol", e anche Kane ha avuto parole gentili per lui, descrivendolo come un "buon giocatore con un grande potenziale" che si è trovato in una "situazione difficile". Ma nulla di tutto ciò sarebbe stato di grande consolazione, dato che Jobe sembrava un uomo completamente privo di fiducia.

    Il fratello di Jude aveva bisogno di una pausa per invertire la tendenza e, per un breve momento all'inizio di dicembre, sembrava che ciò potesse arrivare. Ha giocato tutti i 90 minuti nel 2-2 contro il Bodo/Glimt in Champions League e ha mantenuto il posto per la trasferta a Friburgo. Ma ogni sua speranza di conquistare una maglia da titolare è stata poi vanificata, poiché è stato espulso dopo otto minuti della ripresa per un fallo da ultimo uomo su Treu, venendo poi squalificato per due partite.

    "NON È NEMMENO LA METÀ DI JUDE"

    Si è detto che l'incursione negli spogliatoi del padre di Bellingham abbia portato alla riduzione del minutaggio del figlio, ma non è necessario scavare molto a fondo per scoprire le vere ragioni. Al debutto in Bundesliga, Jobe ha giocato come numero 10 dietro agli attaccanti Adeyemi e Guirassy, ma da allora Kovac ha preferito un 3-4-3.

    "Penso che i suoi punti di forza risiedano maggiormente nella posizione di numero sei", ha dichiarato l'ex allenatore del Bayern a settembre. Bellingham ha dimostrato maturità e impegno ogni volta che è sceso in campo, ma ha dovuto accettare di essere la terza scelta nella gerarchia del centrocampo.

    Bellingham era più un centrocampista box-to-box al Sunderland, ma Nmecha è stato il preferito di Kovac in questo senso, con Sabitzer davanti alla difesa. Sebbene Jobe non abbia problemi a giocare più bloccato, ha bisogno di libertà per avanzare e dare il meglio di sé.

    Ci sono state anche continue insinuazioni sul fatto che Bellingham sia stato appesantito dal confronto con suo fratello. È apparso sicuramente teso, e la compostezza che aveva mostrato al Sunderland ha lasciato il posto alla titubanza. Alcuni critici hanno cercato senza pietà di sminuirlo, tra cui l'ex stella del Bayern e della Germania Dietmar Hamann, che ha affermato che Jobe è un "figlio problematico" che "non è nemmeno la metà di Jude".

    Affermazioni definitive come questa sono premature. Suggerire che Jobe sia un fallito se non raggiungerà gli stessi livelli di Jude è ingiusto. La stella del Real è uno dei migliori giocatori nella storia moderna del Dortmund e dell'Inghilterra, e se Jobe riuscisse anche solo ad avvicinarsi a lui sarebbe un risultato enorme. Le difficoltà iniziali non significano che non sia in grado di raggiungere il livello richiesto.

    PROVA DI CARATTERE

    La buona notizia è che Kovac ne è consapevole ed è disposto ad essere paziente. "La mia esperienza mi dice che quando un giovane entra in un nuovo club - e questo può variare - ci possono volere dai tre ai sei mesi per adattarsi - ha dichiarato in una recente intervista a The Athletic - Ci vuole tempo, ma a volte le persone non sono giuste e si aspettano un miglioramento immediato e significativo. Inoltre, lui viene dall'estero, dove la lingua e la cultura sono diverse, e inoltre anche suo fratello giocava qui, per cui c'è una pressione in più su di lui".

    Gli ultimi mesi sono stati una prova brutale per il carattere di Bellingham, che però è ancora in piedi e ora potrebbe essere ricompensato. Gross è stato rivenduto al Brighton all'inizio del mercato di gennaio e Sabitzer è fuori gioco per un infortunio al polpaccio. Di conseguenza, Jobe ha giocato dal 1' al 90' contro lo St Pauli sabato scorso e dovrebbe partire titolare anche martedì in Champions League contro il Tottenham. Una buona prestazione a Londra potrebbe riportarlo sulla strada della crescita, forse anche rilanciando le voci su una prima convocazione in Nazionale.

    "Giocare con mio fratello per l'Inghilterra sarebbe il sogno più grande della mia vita. Niente potrebbe eguagliarlo" diceva Jude nel 2024 al podcast "Out of the Floodlights". Per ora sembra ancora un traguardo lontano, ma Jobe ha le carte in regola. Si tratta solo di capire se saprà cogliere l'occasione o se si lascerà intimidire dai riflettori.

