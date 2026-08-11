Qualcosa si muove sul mercato dell'Inter, anche se non dove ci si aspettava che qualcosa si muovesse. Se infatti è tutto fermo sui fronti Frattesi e, soprattutto, Pavard, spunta la notizia che vuole la Roma interessata a Luis Henrique, con apertura del giocatore e del club nerazzurro che però valuta il brasiliano ex Marsiglia sui 30 milioni di euro. Qualora l'affare andasse in porto, è ragionevole aspettarsi che il mercato della società di Viale della Liberazione possa sbloccarsi.
L'Inter vuole ancora Spence: i nuovi contatti con il Tottenham e le possibili cifre
TORNA DI MODA SPENCE
La pista che porta a Moussa Diaby dell’Al-Ittihad rimane complicata, mentre torna in auge il nome di Djed Spence, esterno del Tottenham e dell’Inghilterra.
Dopo i Mondiali 2026 il club londinese aveva chiesto 45 milioni di euro, una cifre considerata eccessiva dai dirigenti nerazzurri. Ora pronti a ritentare un assalto con un'offerta da 30 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus: nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti fra i due club.
Intanto il calciatore ex Genoa spinge per tornare in Italia e avrebbe parlato dell'Inter col suo connazionale Jhon Stones, arrivato a parametro zero dal Manchester City.
Nel suo ruolo la squadra allenata dall'italiano Roberto De Zerbi ha altri 5 terzini: i titolari sono lo spagnolo Pedro Porro a destra e lo scozzese Andrew Robertson (arrivato a parametro zero dal Liverpool) sulla sinistra, le riserve sono il brasiliano Souza e l'inglese Archie Gray, un centrocampista che De Zerbi sta provando a trasformare in terzino destro. Oltre a questi due giovani classe 2006 c'è poi l'italiano Destiny Udogie (ex Udinese), sul mercato e nel mirino della Roma.
SERVIREBBERO DUE ESTERNI
Chiaramente, Spence o chi per lui sostituirebbe numericamente Luis Henrique, ma in quel caso l'Inter tornerebbe alla casella di partenza: mancherebbe ancora la pedina da inserire al posto di Denzel Dumfries, a meno che non si voglia considerare Andy Diouf definitivamente trasformato in esterno, e poi Carlos Augusto sta facendo stabilmente il vice Bastoni in difesa, per cui servirebbe anche un ricambio per Dimarco nella lunga stagione in arrivo. Se questo fosse Spence, che come abbiamo visto al Mondiale può giocare anche a sinistra, la coperta sarebbe ugualmente corta. Due esterni se parte Luis Henrique.
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PAVARD VERSO LA PERMANENZA
Una mano, in tutto questo, la può dare anche Benjamin Pavard, che è sì un braccetto da tanto tempo ma che nasce terzino e quindi, con Stones, Akanji, Bastoni e Bisseck a farla da padroni dietro, può aggiungere profondità e malleabilità alla rosa. Pavard, come riporta FcInter1908, ha mostrato un atteggiamento differente ed è pronto a mettersi a disposizione: eventuali offerte verranno comunque valutate, ma adesso la permanenza è una possibilità concreta.
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