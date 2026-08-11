L'Inter vuole ancora Spence: i nuovi contatti con il Tottenham e le possibili cifre

La pista che porta a Moussa Diaby dell’Al-Ittihad rimane complicata, mentre torna in auge il nome di Djed Spence, esterno del Tottenham e dell’Inghilterra.





Dopo i Mondiali 2026 il club londinese aveva chiesto 45 milioni di euro, una cifre considerata eccessiva dai dirigenti nerazzurri. Ora pronti a ritentare un assalto con un'offerta da 30 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus: nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti fra i due club.





Intanto il calciatore ex Genoa spinge per tornare in Italia e avrebbe parlato dell'Inter col suo connazionale Jhon Stones, arrivato a parametro zero dal Manchester City.





Nel suo ruolo la squadra allenata dall'italiano Roberto De Zerbi ha altri 5 terzini: i titolari sono lo spagnolo Pedro Porro a destra e lo scozzese Andrew Robertson (arrivato a parametro zero dal Liverpool) sulla sinistra, le riserve sono il brasiliano Souza e l'inglese Archie Gray, un centrocampista che De Zerbi sta provando a trasformare in terzino destro. Oltre a questi due giovani classe 2006 c'è poi l'italiano Destiny Udogie (ex Udinese), sul mercato e nel mirino della Roma.