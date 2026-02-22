L'Inter vola verso lo Scudetto: Milan frenato dal Parma, +10 è il massimo vantaggio sui rossoneri

Domenica da dimenticare per il Milan, alle prese con la seconda sconfitta stagionale dopo quella contro la Cremonese alla prima giornata: stavolta è il Parma a passare al 'Meazza'.

Il match-winner per la squadra di Cuesta è Troilo, autore dell'incornata che all'80' fa esplodere di gioia la panchina ducale e non solo: anche i giocatori dell'Inter avranno sorriso alla visione di quella rete che rischia di 'ammazzare' definitivamente la corsa Scudetto.

I nerazzurri vedono infatti incrementarsi il vantaggio sui rivali cittadini, a due settimane dal derby che potrebbe rappresentare la pietra tombale sulle speranze di rimonta degli uomini di Allegri.