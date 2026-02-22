Goal.com
Rabiot Leao Bartesaghi Milan ParmaGetty Images
Vittorio Rotondaro

L'Inter vola verso lo Scudetto: Milan frenato dal Parma, +10 è il massimo vantaggio sui rossoneri

Milan sconfitto dal Parma grazie alla rete di Troilo: il distacco dall'Inter sale a 10 punti, ora per i rossoneri si fa durissima.

Domenica da dimenticare per il Milan, alle prese con la seconda sconfitta stagionale dopo quella contro la Cremonese alla prima giornata: stavolta è il Parma a passare al 'Meazza'.

Il match-winner per la squadra di Cuesta è Troilo, autore dell'incornata che all'80' fa esplodere di gioia la panchina ducale e non solo: anche i giocatori dell'Inter avranno sorriso alla visione di quella rete che rischia di 'ammazzare' definitivamente la corsa Scudetto.

I nerazzurri vedono infatti incrementarsi il vantaggio sui rivali cittadini, a due settimane dal derby che potrebbe rappresentare la pietra tombale sulle speranze di rimonta degli uomini di Allegri.

  • DA -5 A -10 IN POCHI GIORNI

    Il Milan contava tanto sul recupero della sfida contro il Como per non perdere contatto dai 'cugini': mercoledì sera, invece, Leao e compagni hanno fallito l'appuntamento con la vittoria.

    L'errore di Maignan ha spianato la strada al momentaneo vantaggio di Nico Paz, ripreso dal pallonetto di Leao che ha quantomeno evitato il k.o. davanti al pubblico di casa.

    Lo svantaggio sull'Inter è così salito a sette lunghezze, prima della nuova modifica arrivata in questa giornata: il successo nerazzurro in quel di Lecce ha messo ulteriore pressione al 'Diavolo', scivolato a -10 dalla vetta.

  • MASSIMO VANTAGGIO PER L'INTER

    64 punti per l'Inter, 54 per il Milan: il +10 su cui i ragazzi di mister Chivu possono contare attualmente è il massimo vantaggio fatto registrare sui diretti concorrenti in questa Serie A.

    Dal 'calderone' ai piani alti della classifica - con la presenza anche di Napoli e Roma - si è passati al monologo nerazzurro, frutto della scrematura che ha progressivamente eliminato una rivale dietro l'altra dalla lotta per il tricolore.

    Questo 26° turno rischia di agire da spartiacque decisivo per la corsa Scudetto, sempre più indirizzato verso la sponda interista del Naviglio.

  • TRA DUE SETTIMANE IL DERBY

    Il Milan avrà una chance concreta di ridurre lo svantaggio nel derby in programma nel weekend del 7-8 marzo, quando andrà in scena una stracittadina che si preannuncia infuocata.

    Prima, però, i rossoneri dovranno affrontare in trasferta la Cremonese, all'indomani dell'impegno casalingo che porterebbe momentaneamente l'Inter a +13 in caso di successo sul Genoa.

    L'obiettivo prioritario, insomma, è quello di non perdere ulteriore terreno prima dello scontro diretto che potrebbe regalare una rinnovata speranza in ottica Scudetto.

  • LA LOTTA CHAMPIONS

    Alla luce del k.o. odierno, il Milan deve guardarsi alle spalle con attenzione ancora maggiore: il distacco dalla vetta è superiore rispetto al +8 sul quinto posto occupato dalla Juventus di Spalletti.

    Un diktat ribadito costantemente da Allegri in ogni conferenza stampa: il ritorno in Champions League è prioritario rispetto a quello Scudetto ora più lontano e complicato da acciuffare, un toccasana per le casse di cui il Milan non potrà fare ancora a meno.

    Ora più che mai, dunque, l'attenzione è rivolta a ciò che accade nelle posizioni inferiori: se poi dovesse tornare in auge 'l'altro' discorso, tanto di guadagnato.

