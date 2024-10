L’Inter vince, ma la difesa preoccupa: il confronto con la scorsa stagione è impietoso

L’Inter supera l’ostacolo Torino, ma i numeri della difesa non fanno sorridere: poco filtro, disattenzioni e una solidità che è venuta meno.

Una vittoria per tenere il passo del Napoli capolista, per dare continuità ai risultati e per dimostrare una volta di più, semmai ce ne fosse stato bisogno, che tra le favorite nella corsa che porta allo Scudetto c’è anche lei.

L’Inter supera l’ostacolo Torino e lo fa al termine di una partita che, per stessa ammissione di Simone Inzaghi, andava gestita con maggiore tranquillità. Nella serata nella quale a rubare la scena è stato Marcus Thuram con una straordinaria tripletta, a finire sul banco degli imputati è stata ancora una volta la difesa.

Sì perché il Toro, nonostante si sia ritrovato in inferiorità numerica dopo appena 20’ di gioco (espulso Maripan), ha avuto il merito di tenere aperto il discorso fino al triplice fischio finale.

Il rigore segnato da Vlasic all’86’ si è tradotto nel 3-2 con il quale si è poi chiuso il match e nel nono goal subito in sole sette partite: un’enormità se solo si pensa ai numeri dell’Inter della scorsa stagione.