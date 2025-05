L'Inter vince la battaglia legale per il caso Joao Mario: la sentenza del TAS, niente risarcimento da 30 milioni allo Sporting Lisbona

Si chiude definitivamente il contenzioso con lo Sporting Lisbona con il verdetto del Tribunale di Losanna: niente multa da 30 milioni di euro.

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo: non dovrà versare allo Sporting Lisbona il maxi-risarcimento da 30 milioni di euro richiesto in merito alla cessione di Joao Mario al Benfica.

A stabilirlo è stato il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, che ha respinto il ricorso presentato dal club portoghese dopo un primo pronunciamento sfavorevole da parte della FIFA nel luglio 2023.

Secondo lo Sporting, l’Inter avrebbe violato una clausola inserita nell’accordo di trasferimento del centrocampista nel 2016, che prevedeva un indennizzo in caso di successiva cessione a un altro club portoghese.

I giudici hanno stabilito che la rescissione consensuale firmata tra l’Inter e Joao Mario nel luglio 2021 e il successivo accordo del giocatore con il Benfica non rappresentano una vendita diretta e quindi non attivano alcun obbligo economico per il club nerazzurro.