L’Inter “vede” Spence: l’esterno al lavoro durante la sosta, alla ripresa tornerà in campo, sarà ballottaggio con Diouf

Djed Spence è vicino al rientro. Il laterale ex Tottenham sta lavorando sodo ad Appiano Gentile durante questa lunga sosta per le Nazionali, con l’obiettivo di essere pronto per la ripresa.
Il giocatore inglese, fra gli acquisti principali della sessione estiva di calciomercato dei nerazzurri, è stato frenato al termine del Mondiale da un infortunio, costringendolo a stare ai box nei primi mesi della stagione 2026/27.
Adesso, però, tutto sembra alle spalle e Spence vuole mettersi velocemente a disposizione di Cristian Chivu.