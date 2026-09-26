L’Inter “vede” Spence: l’esterno al lavoro durante la sosta, alla ripresa tornerà in campo, sarà ballottaggio con Diouf

Durante le fasi finali del Mondiale, Spence ha risentito di un problema muscolare pregresso, che è poi andato a riacutizzarsi durante i primi test con l’Inter. Un ko che ha pesato e non poco e che ha portato l’esterno a guardare dalla tribuna le prime gare di questa stagione. Un problema non da poco, anche in virtù dei 35 milioni spesi dal club guidato da Beppe Marotta per portarlo all’ombra della Madonnina.