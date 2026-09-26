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FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

L’Inter “vede” Spence: l’esterno al lavoro durante la sosta, alla ripresa tornerà in campo, sarà ballottaggio con Diouf

Serie A
Inter
D. Spence

L’esterno inglese sembra aver smaltito i problemi fisici e, a breve, sarà finalmente a disposizione di Chivu: chi giocherà sulla corsia di destra?

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Djed Spence è vicino al rientro. Il laterale ex Tottenham sta lavorando sodo ad Appiano Gentile durante questa lunga sosta per le Nazionali, con l’obiettivo di essere pronto per la ripresa.

Il giocatore inglese, fra gli acquisti principali della sessione estiva di calciomercato dei nerazzurri, è stato frenato al termine del Mondiale da un infortunio, costringendolo a stare ai box nei primi mesi della stagione 2026/27.

Adesso, però, tutto sembra alle spalle e Spence vuole mettersi velocemente a disposizione di Cristian Chivu. 

  • LAVORO SODO

    Spence, nonostante in questi giorni l’Inter Training Center sia poco affollato vista la grande quantità di giocatori chiamati dalle rispettive Nazionali, ha lavorato molto. In diverse occasioni, peraltro, è stato l’unico presente per allenarsi, a testimonianza della grande voglia di rimettersi in sesto post infortunio. 

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  • L’INFORTUNIO DURANTE I MONDIALI

    Durante le fasi finali del Mondiale, Spence ha risentito di un problema muscolare pregresso, che è poi andato a riacutizzarsi durante i primi test con l’Inter. Un ko che ha pesato e non poco e che ha portato l’esterno a guardare dalla tribuna le prime gare di questa stagione. Un problema non da poco, anche in virtù dei 35 milioni spesi dal club guidato da Beppe Marotta per portarlo all’ombra della Madonnina. 

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  • RIENTRO IN GRUPPO

    Chivu è finalmente pronto ad accoglierlo in gruppo: lunedì 28 settembre ci sarà la ripresa degli allenamenti e l’allenatore rumeno dovrebbe poter contare anche su di lui. I carichi di lavoro con la squadra saranno, presumibilmente, graduali, con il mirino fissato sulla fine della sosta, così di averlo al 100% per un ottobre che sarà pienissimo.


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  • POSSIBILE ESORDIO

    Qualora vada tutto bene, comunque, il match contro il Parma alla ripresa potrebbe essere quello del debutto. Probabilmente non giocherà dall’inizio, ma a partita in corso potrebbe esserci qualche minuto per lui, anche per assaggiare l’ambiente di San Siro. Da lì in poi, è comprensibile che possa esserci un costante ballottaggio con Andy Diouf, con Chivu destinato a decidere di volta in volta il titolare. 


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