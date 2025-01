Venezia vs Inter

I nerazzurri passano sul campo del Venezia e scavalcano l'Atalanta, ma Inzaghi torna sulla Supercoppa: "C'era un fallo di Morata".

L'Inter torna a vincere in campionato a Venezia, scavalca l'Atalanta e si mette in scia al Napoli con la possibilità di balzare in vetta battendo la Fiorentina nel recupero.

In casa nerazzurra però la sconfitta subita nel derby di Supercoppa contro il Milan brucia ancora.

I giocatori non hanno digerito le critiche, ritenute eccessive, mentre Inzaghi recrimina per una decisione arbitrale che avrebbe forse cambiato il destino della gara.