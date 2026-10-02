L'Inter si prepara al rientro: Carlos Augusto, Stankovic, Mkhitaryan e Bonny, come stanno i giocatori che avranno minuti dopo la sosta

Sembra lontanissimo il fischio finale di Roma-Inter che ha sancito, nei fatti, l'inizio della sosta per le Nazionali, ma la buona notizia per gli appassionati della Serie A (e per i tifosi nerazzurri, pure) è che manca sempre meno al ritorno del campionato: e la formazione di Cristian Chivu continua ad allenarsi in vista della partita contro il Parma al rientro.

Un match che aprirà un periodo di nove partite in un mese e che, parallelamente, segna l'avvio delle rotazioni a cui lo stesso allenatore dell'Inter ci ha abituato.

Per questo motivo il lavoro svolto in questi giorni ad Appiano Gentile è importante: perché anche chi ha avuto pochi minuti (o meno degli altri) avrà le sue possibilità.