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Antonio Torrisi

L'Inter si prepara al rientro: Carlos Augusto, Stankovic, Mkhitaryan e Bonny, come stanno i giocatori che avranno minuti dopo la sosta

Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913

La formazione di Cristian Chivu continua ad allenarsi in attesa del ritorno in Serie A: i piani dell'allenatore nerazzurro in vista di un calendario fitto d'impegni.

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Sembra lontanissimo il fischio finale di Roma-Inter che ha sancito, nei fatti, l'inizio della sosta per le Nazionali, ma la buona notizia per gli appassionati della Serie A (e per i tifosi nerazzurri, pure) è che manca sempre meno al ritorno del campionato: e la formazione di Cristian Chivu continua ad allenarsi in vista della partita contro il Parma al rientro.

Un match che aprirà un periodo di nove partite in un mese e che, parallelamente, segna l'avvio delle rotazioni a cui lo stesso allenatore dell'Inter ci ha abituato.

Per questo motivo il lavoro svolto in questi giorni ad Appiano Gentile è importante: perché anche chi ha avuto pochi minuti (o meno degli altri) avrà le sue possibilità.

  • PROVEDEL TITOLARE IN INTER-PARMA?

    Il primo capitolo riguarda la porta. Ritornando alla partita contro la Roma, o almeno alla vigilia del match, uno dei temi principali è stato quello legato alla titolarità di uno tra Josep Martinez e Ivan Provedel, con quest'ultimo che sembrava poter scendere in campo dal primo minuto all'Olimpico.

    Adesso sappiamo che non è successo, ma il tempo sembra essere ugualmente a favore del portiere ex Lazio che potrebbe giocare da titolare già contro il Parma, lasciando poi spazio a Martinez in Champions League contro il Club Brugge. Se questo non accadrà, comunque, Provedel troverà spazio negli impegni successivi.

  • LE ROTAZIONI DELL'INTER IN DIFESA: COME STA DIMARCO

    Da Appiano Gentile, comunque, arrivano notizie positive per quanto riguarda le condizioni di Federico Dimarco, recuperato e a disposizione di Cristian Chivu: è verosimile, però, che contro il Parma si riveda Carlos Augusto dal primo minuto, per permettere allo stesso Dimarco di ritrovare la migliore condizione.

    Si lavora, a proposito di quest'ultimo aspetto, su Djed Spence, lontano dai campi fino alla sosta per via di un infortunio accusato al termine dei Mondiali con l'Inghilterra: al rientro in Serie A potrebbe giocare qualche minuto ed esordire, così, in nerazzurro, partendo comunque avanti nelle gerarchie di Luis Henrique.

    Protagonista delle prime rotazioni in stagione è stato senza dubbio Benjamin Pavard, sceso in campo contro Cagliari e Udinese in maniera perfettamente alternata rispetto alle altre partite in campionato e schierato anche contro il Real Madrid: con l'infortunio di John Stones, che ha bisogno di tempo per recuperare, il francese si candida a una maglia da titolare.

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  • COME STA CALHANOGLU: È DISPONIBILE CONTRO IL PARMA?

    Tra gli "osservati speciali" durante la sosta per le Nazionali c'è ovviamente Hakan Calhanoglu: secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore il turco ha iniziato a lavorare in parte con i compagni e in parte a livello individuale, ma dovrebbe tornare in gruppo nella giornata di lunedì. Insomma, potrebbe già essere a disposizione contro il Parma, ma Chivu aspetterà che ritrovi la migliore condizione fisica.

    Dopo aver disputato un'ora contro l'Udinese in campionato (e un piccolo spezzone contro il Real Madrid in Champions League), nell'Inter contro il Parma potrebbe scendere di nuovo in campo Henrikh Mkhitaryan, avviando anche il suo corso nelle rotazioni in mediana.

    Grande attesa c'è anche per Aleksandar Stankovic, il meno utilizzato tra i giocatori già schierati da Chivu: solo un quarto d'ora complessivo tra Monza e Udinese. L'Inter lo aspetta, ma tra Parma e Club Brugge, sua ex squadra, il giovane centrocampista dovrebbe trovare quel minutaggio che gli serve per entrare in sintonia con i compagni.

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  • PIO ESPOSITO E BONNY CONTRO IL PARMA?

    Sempre nell'ottica delle rotazioni, infine, Chivu potrebbe rivoluzionare l'attacco e puntare, almeno per parte del match contro il Parma, sulla coppia Bonny-Pio Esposito: nella passata stagione l'ivoriano ha dovuto aspettare ottobre per giocare la sua prima partita da titolare (contro la Cremonese) e la gestione potrebbe essere simile anche quest'anno. Anche perché Bonny è, insieme a Stankovic, uno dei primi a ritornare ad Appiano Gentile dopo gli impegni in nazionale.

    Per Pio Esposito il discorso è diverso: gli Azzurri rientreranno alla base non prima di martedì, ma l'ultimo ad aggregarsi al gruppo di lavoro nerazzurro in vista della partita di Parma sarà Lautaro Martinez, a Milano a meno di quarantotto ore alla sfida di San Siro. Difficile vedere "El Toro" in campo: per questo l'attaccante italiano sembra essere favorito per una maglia da titolare. Le rotazioni di Chivu sono pronte a partire.

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