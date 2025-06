L’Inter si prepara a tornare in campo, Chivu avverte: “Veniamo da nove mesi di battaglie, dobbiamo trovare le energie”

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, presenta la sfida con gli Urawa Red Diamonds: “Qui non c’è tempo per mettere in mostra le idee”.

Messo alle spalle l’esordio con pareggio in rimonta con il Monterrey, per l’Inter è il momento di concentrarsi sulla sua seconda uscita nel Mondiale per Club. Prossimi avversari dei nerazzurri saranno i giapponesi degli Urawa Red Diamonds, compagine che è stata sconfitta per 3-1 dal River Plate nella sua prima gara nel torneo e che quindi è l’unica ancora a quota zero punti nel Gruppo E. Cristian Chivu, nel presentare la sfida ha spiegato cosa si aspetta dalla sua squadra e quali passi in avanti vuole vedere. L'articolo prosegue qui sotto