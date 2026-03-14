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Cristian Chivu InterGetty Images
Lelio Donato

L'Inter si gioca lo Scudetto in un mese: quattro sfide decisive per mantenere il distacco sul Milan, poi calendario in discesa

Dopo il pareggio a Como in Coppa Italia e la sconfitta nel derby ecco l'Atalanta per ripartire subito e mantenere il distacco sul Milan. L'Inter si gioca lo Scudetto nelle prossime quattro partite.

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Fuori ai playoff di Champions League contro il Bodo, sconfitta nel derby e deludente 0-0 nell'andata della semifinale di Coppa Italia.

L'ultimo mese dell'Inter non è stato certo brillante e rischia seriamente di rimettere in discussione una stagione che, fino a trenta giorni fa, poteva essere addirittura trionfale.

Ecco perché nel prossimo mese sarà importantissimo non commettere più passi falsi anche se il calendario che attende la squadra di Chivu è tutt'altro che morbido.

Si parte oggi con la sfida tutta nerazzurra contro l'Atalanta. Ovvero un avversario sempre pericoloso e voglioso di riscatto dopo la pesante sconfitta subita nell'andata contro il Bayern Monaco.

Come detto però l'Inter non può sbagliare. Il Milan, infatti, resta in agguato a -7 pronto ad approfittare di ogni caduta per tornare pienamente in corsa Scudetto.

  • LO SCUDETTO IN UN MESE

    L'Atalanta, dicevamo, è solo il primo ostacolo di un mese che da qui a metà aprile vedrà l'Inter affrontare avversari sulla carta parecchio insidiosi.

    Domenica prossima infatti la squadra di Chivu sarà di scena a Firenze. A guardare la classifica attuale non dovrebbe esserci partita, ma il valore dei viola è nettamente superiore al numero di punti raccolti in questo campionato. Inoltre i gigliati sembrano in crescita e hanno bisogno di allontanarsi dalla zona retrocessione. 

    Una settimana dopo invece si torna a 'San Siro' dove arriva una Roma in piena corsa per il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League e di conseguenza parecchi milioni di euro. 

    Il ciclo terribile dell'Inter si chiuderà nel turno successivo con la trasferta sul campo del Como. E anche la formazione di Fabregas lotta per conquistare uno storico quarto posto. 

    Poi il calendario, almeno sulla carta, si metterà in discesa dato che nelle ultime sei giornate i nerazzurri affronteranno Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Verona e Bologna.

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  • ALL'ANDATA 12 PUNTI SU 12

    Il calendario del prossimo mese, insomma, farebbe paura a molte squadre. Ma questa Inter ha già dimostrato il suo valore che resta nettamente superiore a quasi tutti gli avversari, almeno in Italia.

    Basti pensare come nel girone d'andata la squadra nerazzurra contro Atalanta, Fiorentina, Roma e Como abbia fatto addirittura bottino pieno: dodici punti su dodici.

    Il 18 ottobre all'Olimpico era stato il goal di Bonny a regalare la vittoria contro i giallorossi. Una decina di giorni dopo invece i viola erano stati sconfitti in casa con un netto 3-0.

    A inizio dicembre, inoltre, l'Inter aveva travolto il Como a 'San Siro' per 4-0. Mentre a fine mese era bastata una zampata di Lautaro Martinez per battere l'Atalanta a Bergamo.

    Quattro vittorie su quattro, appunto, con nove goal segnati e zero subiti.

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  • Lautaro Martinez Inter ChivuGetty Images

    IL FATTORE LAUTARO

    E poi c'è il fattore Lautaro Martinez.

    Inutile girarci intorno, l'Inter senza il suo capitano è un'altra squadra soprattutto in termini di produzione offensiva.

    I nerazzurri, che ancora oggi possono vantare il miglior attacco del campionato con 64 goal segnati in 29 giornate ovvero quattordici in più rispetto alla Juventus seconda nella speciale graduatoria, nelle ultime cinque partite ufficiali si sono inceppati.

    Appena cinque le reti realizzate dall'Inter in assenza di Lautaro Martinez, di cui tre su calcio piazzato. Mentre gli altri attaccanti di Chivu non sono mai riusciti a trovare la via del goal.

    Ecco perché il recupero dell'argentino, previsto per la trasferta di Firenze, è fondamentale in vista del ciclo di ferro che attende i nerazzurri nel prossimo mese.

  • L'INCUBO ZERO TITOLI

    L'Inter ovviamente era e resta nettamente favorita nella corsa Scudetto.

    Sette punti di vantaggio sulla seconda in classifica quando mancano solo dieci giornate alla fine del campionato sono tanti. Anche perché chi insegue, di fatto, non potrà sbagliare nulla.

    Più che la classifica però conterà soprattutto la testa. L'Inter infatti è reduce da una stagione in cui, proprio nel finale, è passata dal sogno Triplete all'incubo zero titoli.

    Incubo che la squadra vuole definitivamente scacciare mettendo al più presto in ghiaccio lo Scudetto e centrando la finale di Coppa Italia.

    Una lotta punto a punto fino all'ultima giornata col Milan, insomma, è assolutamente da evitare per non fare riaffiorare pericolosi spettri dal recente passato.

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