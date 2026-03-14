L'Inter si gioca lo Scudetto in un mese: quattro sfide decisive per mantenere il distacco sul Milan, poi calendario in discesa

Fuori ai playoff di Champions League contro il Bodo, sconfitta nel derby e deludente 0-0 nell'andata della semifinale di Coppa Italia.
L'ultimo mese dell'Inter non è stato certo brillante e rischia seriamente di rimettere in discussione una stagione che, fino a trenta giorni fa, poteva essere addirittura trionfale.
Ecco perché nel prossimo mese sarà importantissimo non commettere più passi falsi anche se il calendario che attende la squadra di Chivu è tutt'altro che morbido.
Si parte oggi con la sfida tutta nerazzurra contro l'Atalanta. Ovvero un avversario sempre pericoloso e voglioso di riscatto dopo la pesante sconfitta subita nell'andata contro il Bayern Monaco.
Come detto però l'Inter non può sbagliare. Il Milan, infatti, resta in agguato a -7 pronto ad approfittare di ogni caduta per tornare pienamente in corsa Scudetto.