L'Inter si gioca lo Scudetto in un mese: quattro sfide decisive per mantenere il distacco sul Milan, poi calendario in discesa

L'Atalanta, dicevamo, è solo il primo ostacolo di un mese che da qui a metà aprile vedrà l'Inter affrontare avversari sulla carta parecchio insidiosi.

Domenica prossima infatti la squadra di Chivu sarà di scena a Firenze. A guardare la classifica attuale non dovrebbe esserci partita, ma il valore dei viola è nettamente superiore al numero di punti raccolti in questo campionato. Inoltre i gigliati sembrano in crescita e hanno bisogno di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Una settimana dopo invece si torna a 'San Siro' dove arriva una Roma in piena corsa per il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League e di conseguenza parecchi milioni di euro.

Il ciclo terribile dell'Inter si chiuderà nel turno successivo con la trasferta sul campo del Como. E anche la formazione di Fabregas lotta per conquistare uno storico quarto posto.

Poi il calendario, almeno sulla carta, si metterà in discesa dato che nelle ultime sei giornate i nerazzurri affronteranno Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Verona e Bologna.