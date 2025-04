L'Inter si gioca la stagione in dieci giorni: dal sogno Triplete all'incubo zero titoli

Quattro partite in dieci giorni, dal Bayern Monaco alla Roma: l'Inter si gioca la stagione e sogna il Triplete, l'impresa è possibile.

Trionfo o delusione. Perché di fallimento, no, non sarà possibile parlare in ogni caso per l'Inter di Simone Inzaghi.

I nerazzurri a metà aprile sono ancora in corsa su tutti i fronti e con ottime possibilità di portare a casa almeno un trofeo. O forse due. Anzi addirittura tre.

Il sogno, ormai è chiaro, si chiama proprio Triplete. Impresa peraltro già riuscita sempre all'Inter nel 2010 con Josè Mourinho in panchina.

Per ripetersi gli uomini di Inzaghi dovranno superare soprattutto i prossimi dieci giorni di fuoco che li vedranno scendere in campo quattro volte e contro quattro avversari di altissimo livello.