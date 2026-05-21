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Solet MuharemovicGetty Images
Michael Di Chiaro

L'Inter rivoluziona la difesa: da Solet a Muharemovic, come può cambiare il reparto arretrato dei nerazzurri e il futuro di Bastoni, Bisseck, De Vrij, Acerbi e Darmian

Serie A
Inter
Calciomercato

La squadra di Chivu si prepara ad un corposo restyling per quanto riguarda il pacchetto difensivo: pronto il doppio colpo che potrebbe essere finanziato dalla partenza di Bisseck.

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L'Inter campione d'Italia è già al lavoro in funzione della prossima stagione, quella dove i nerazzurri saranno chiamati a difendere il tricolore conquistato soltanto poche settimane fa.

La squadra allenata da Cristian Chivu si candida ad essere assoluta protagonista anche in sede di calciomercato. Dalla prossima sessione, infatti, l'Inter punta ad uscire con i ritocchi necessari che possano infondere ancora più profondità e qualità al gruppo squadra da affidare al tecnico rumeno.

Tra i reparti che verranno puntellati dal direttore sportivo Piero Ausilio e dal presidente Giuseppe Marotta, quello difensivo sarà con ogni probabilità soggetto ad una vera e propria rivoluzione.

  • ACERBI E DARMIAN AI SALUTI

    Al termine della stagione 2025/26, ovvero dopo l'atto conclusivo della Serie A che vedrà l'Inter impegnata a Bologna, i nerazzurri saluteranno due calciatori che hanno completato lo zoccolo duro di questi ultimi anni vincenti.

    Ogni riferimento nei confronti di Francesco Acerbi e Matteo Darmian è ovviamente voluto. Sia il centrale classe 1987 che l'esterno di fascia classe 1991, infatti, vedranno scadere il proprio contratto con i nerazzurri il prossimo 30 giugno, e di conseguenza lasceranno il club a zero per poi potersi accordare con qualsiasi altra società.

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  • BASTONI RESTA, OCCHIO A BISSECK

    Da monitorare c'è anche il futuro di Yann Bisseck. Il centrale tedesco, cresciuto in maniera esponenziale nel corso dell'ultimo biennio, è da diverso tempo un uomo mercato che piace a diverse squadre estere. Il freschissimo cambio di procura, con il passaggio all'interno della scuderia di Giovanni Branchini, rischia di essere infatti tutt'altro che casuale.

    Se Alessandro Bastoni viaggia spedito verso la permanenza in nerazzurro, con il Barcellona che sembra sempre più defilato, ecco il sacrificato di lusso potrebbe essere proprio Bisseck, la cui partenza andrebbe ad alimentare nuovi potenziali colpi in entrata: come riferito da La Gazzetta dello Sport, qualora venisse messa sul piatto una proposta da 40 milioni di euro i nerazzurri potrebbero dare il via libera alla partenza del centrale.


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  • DOPPIO ASSALTO A SOLET E MUHAREMOVIC

    L'Inter, come detto, prepara una vera e propria rivoluzione per quanto concerne la difesa e la sensazione forte è che i colpi in entrata saranno due. Nel mirino del club campione d'Italia ci sono infatti Oumar Solet e Tarik Muharemovic.

    Il centrale dell'Udinese, le cui quotazioni sono in netta risalita, potrebbe sbarcare in quel di Milano in accoppiata con il centrale del Sassuolo, con il quale l'Inter ha già un accordo sui termini contrattuali. La quadra va trovata invece con il club neroverde, senza dimenticare la Juventus che gode di una percentuale del 50% sulla futura rivendita del difensore bosniaco.

    Solet più Muharemovic, dunque. Un pacchetto complessivo da circa 50 milioni di euro che, appunto, potrebbe essere finanziato proprio dalla sopracitata cessione di Bisseck.

  • DE VRIJ VERSO IL RINNOVO?

    Chi invece potrebbe estendere la propria permanenza in quel di Milano è Stefan De Vrij. Anche l'olandese è in scadenza di contratto, ma le parti starebbero approfondendo la possibilità di un rinnovo annuale che possa consentire all'Inter di completare un reparto mantenendo in rosa un profilo di assoluta esperienza.

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