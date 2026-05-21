L'Inter, come detto, prepara una vera e propria rivoluzione per quanto concerne la difesa e la sensazione forte è che i colpi in entrata saranno due. Nel mirino del club campione d'Italia ci sono infatti Oumar Solet e Tarik Muharemovic.

Il centrale dell'Udinese, le cui quotazioni sono in netta risalita, potrebbe sbarcare in quel di Milano in accoppiata con il centrale del Sassuolo, con il quale l'Inter ha già un accordo sui termini contrattuali. La quadra va trovata invece con il club neroverde, senza dimenticare la Juventus che gode di una percentuale del 50% sulla futura rivendita del difensore bosniaco.

Solet più Muharemovic, dunque. Un pacchetto complessivo da circa 50 milioni di euro che, appunto, potrebbe essere finanziato proprio dalla sopracitata cessione di Bisseck.