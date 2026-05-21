L'Inter campione d'Italia è già al lavoro in funzione della prossima stagione, quella dove i nerazzurri saranno chiamati a difendere il tricolore conquistato soltanto poche settimane fa.
La squadra allenata da Cristian Chivu si candida ad essere assoluta protagonista anche in sede di calciomercato. Dalla prossima sessione, infatti, l'Inter punta ad uscire con i ritocchi necessari che possano infondere ancora più profondità e qualità al gruppo squadra da affidare al tecnico rumeno.
Tra i reparti che verranno puntellati dal direttore sportivo Piero Ausilio e dal presidente Giuseppe Marotta, quello difensivo sarà con ogni probabilità soggetto ad una vera e propria rivoluzione.