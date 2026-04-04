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Alessandro De Felice

L'Inter ritrova Lautaro Martinez, titolare contro la Roma: Thuram o Pio Esposito in coppia col Toro? La scelta di Chivu

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Inter vs Roma
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Il capitano rientra dopo 46 giorni e rilancia il dubbio in attacco: ThuLa per ritrovare i goal o spazio a Pio Esposito dopo il digiuno offensivo.

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L’Inter ritrova il suo capitano nel momento più delicato della stagione e si aggrappa al ritorno di Lautaro Martinez per rilanciare la corsa scudetto.

Dopo oltre un mese e mezzo di stop per il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra accusato a febbraio, l’argentino è pronto a riprendersi il centro dell’attacco contro la Roma.

Il suo rientro arriva dopo settimane complicate, segnate da risultati altalenanti e da un calo evidente nella produzione offensiva, e riapre il tema della coppia d’attacco: al suo fianco ci sarà ancora Marcus Thuram o ci sarà spazio per Pio Esposito?

  • IL RITORNO DEL TORO: NUMERI E IMPATTO

    Il rientro di Lautaro non è soltanto una notizia tecnica, ma anche simbolica.

    Senza il capitano, l’Inter ha perso certezze e continuità, come dimostrano i numeri: con l’argentino in campo la squadra viaggia a 2,44 punti e 2,2 goal a partita, mentre nelle gare senza di lui la media è scesa a 1,6 punti e 1,2 reti.

    Un calo che coincide con le difficoltà dell’ultimo periodo, in cui i nerazzurri hanno vinto solo due partite su otto, vedendo ridursi sensibilmente il vantaggio in classifica.

    Il numero 10 torna dopo 46 giorni, la sua assenza più lunga in Italia, con il compito di trascinare la squadra anche dal punto di vista emotivo.

    Il Toro ha ribadito il valore del lavoro e del gruppo, confermando il suo ruolo di guida nello spogliatoio: non sarà al massimo della condizione, ma la sua presenza resta imprescindibile per equilibrio e leadership.


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  • TORNA LA THULA?

    La soluzione più naturale porta alla ricomposizione della ThuLa, la coppia titolare che ha segnato l’ultima volta insieme l’8 febbraio contro il Sassuolo.

    Da allora, il digiuno è stato lungo: nessuno dei due è più andato a segno nella stessa partita e, più in generale, il reparto offensivo ha perso incisività.

    Marcus Thuram resta il favorito per affiancare Lautaro. Il francese arriva da settimane complicate, in cui non è riuscito a colmare il vuoto lasciato dal compagno, né dal punto di vista tecnico né da quello della leadership.

    Tuttavia, la sosta gli ha restituito fiducia grazie al goal e all’assist con la nazionale, oltre a segnali positivi negli allenamenti ad Appiano dopo il confronto con lo staff.

    La sua fisicità e la capacità di attaccare la profondità rappresentano un complemento ideale per Lautaro, soprattutto in una partita come quella contro la Roma. Se ritrova brillantezza e continuità, la coppia può tornare a essere il motore offensivo della squadra.

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  • L’OPZIONE PIO ESPOSITO CON LAUTARO

    L’alternativa si chiama Pio Esposito, unico attaccante nerazzurro andato a segno nel periodo di assenza del capitano. Un dato che pesa e che tiene aperta la competizione per una maglia da titolare, anche se il giovane italiano parte dietro nelle gerarchie.

    Reduce dal rigore sbagliato in Bosnia, episodio che ha segnato il percorso della nazionale, Pio porta con sé un carico emotivo importante ma anche la voglia di riscatto. La sua capacità di incidere, dimostrata nei minuti concessi, rappresenta una variabile da non sottovalutare per Cristian Chivu.

    Il suo eventuale impiego accanto a Lautaro cambierebbe le caratteristiche dell’attacco, offrendo più freschezza e imprevedibilità, ma al momento resta un’opzione secondaria rispetto alla coppia titolare.


  • L’INTER ASPETTA RISPOSTE DALL’ATTACCO

    Il nodo principale resta il rendimento del reparto avanzato.

    Dopo la goleada di Sassuolo, l’Inter non ha più trovato continuità sotto porta: negli ultimi due mesi, tra tutti gli attaccanti, solo Pio Esposito è riuscito a segnare. Un paradosso per la squadra più prolifica del campionato, con 66 goal realizzati.

    Il ritorno di Lautaro coincide con la necessità di interrompere questa fase negativa e di dare una scossa a una squadra reduce da quattro partite senza vittorie.

    Il capitano è chiamato a riattivare il sistema offensivo, ma anche a trascinare Thuram o a integrarsi con Pio, a seconda delle scelte.


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  • LA SCELTA DI CHIVU PER INTER-ROMA

    Per la sfida di San Siro, decisiva nella corsa al titolo, Cristian Chivu sembra orientato a puntare sulla coppia Lautaro-Thuram dal primo minuto. Una scelta tecnica ma anche strategica, per affidarsi all’intesa già collaudata e all’esperienza nei momenti chiave.

    Alle loro spalle, però, resta viva la candidatura di Pio Esposito, pronto a subentrare e a ritagliarsi spazio in una fase in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

    In un turno che mette in palio un pezzo di scudetto, con lo scontro diretto tra le inseguitrici in programma a Pasquetta, l’Inter si affida al ritorno del suo capitano per ritrovare goal, certezze e slancio.


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