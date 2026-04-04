L'Inter ritrova Lautaro Martinez, titolare contro la Roma: Thuram o Pio Esposito in coppia col Toro? La scelta di Chivu

L’Inter ritrova il suo capitano nel momento più delicato della stagione e si aggrappa al ritorno di Lautaro Martinez per rilanciare la corsa scudetto.
Dopo oltre un mese e mezzo di stop per il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra accusato a febbraio, l’argentino è pronto a riprendersi il centro dell’attacco contro la Roma.
Il suo rientro arriva dopo settimane complicate, segnate da risultati altalenanti e da un calo evidente nella produzione offensiva, e riapre il tema della coppia d’attacco: al suo fianco ci sarà ancora Marcus Thuram o ci sarà spazio per Pio Esposito?