L'Inter ritrova Lautaro Martinez, titolare contro la Roma: Thuram o Pio Esposito in coppia col Toro? La scelta di Chivu

Il rientro di Lautaro non è soltanto una notizia tecnica, ma anche simbolica.

Senza il capitano, l’Inter ha perso certezze e continuità, come dimostrano i numeri: con l’argentino in campo la squadra viaggia a 2,44 punti e 2,2 goal a partita, mentre nelle gare senza di lui la media è scesa a 1,6 punti e 1,2 reti.

Un calo che coincide con le difficoltà dell’ultimo periodo, in cui i nerazzurri hanno vinto solo due partite su otto, vedendo ridursi sensibilmente il vantaggio in classifica.

Il numero 10 torna dopo 46 giorni, la sua assenza più lunga in Italia, con il compito di trascinare la squadra anche dal punto di vista emotivo.

Il Toro ha ribadito il valore del lavoro e del gruppo, confermando il suo ruolo di guida nello spogliatoio: non sarà al massimo della condizione, ma la sua presenza resta imprescindibile per equilibrio e leadership.



