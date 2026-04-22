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Josep Martinez InterGetty Images
Lelio Donato

L'Inter riscopre l'altro Martinez, Josep protagonista contro il Como: può essere il portiere nerazzurro del futuro dopo Sommer?

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I nerazzurri stanno cercando un altro portiere sul mercato per sostituire Sommer a fine stagione ma la prestazione di Josep Martinez contro il Como è stata più che positiva e ha aperto il dibattito: l'Inter deve puntare su di lui?

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Porte girevoli all'Inter dove, al termine della stagione, saluterà quasi certamente Yann Sommer.

Il tempo dello svizzero tra i pali nerazzurri sembra volgere al termine considerati rendimento, età e scadenza del suo contratto.

Per questo motivo l'Inter si sta già guardando intorno alla ricerca del possibile erede di Sommer. Ma in realtà il portiere del futuro potrebbe essere già in casa.

La prestazione offerta da Josep Martinez nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Como è stata di quelle importanti. E ha confermato il bene che si diceva sullo spagnolo dai tempi del Genoa.

Allora la domanda sorge spontanea: l'Inter ha davvero bisogno di un portiere o dovrebbe puntare di più sull'altro Martinez?

  • UNA GRANDE NOTTE A SAN SIRO

    Josep Martinez probabilmente aspettava una notte come quella vissuta durante Inter-Como dal giorno del suo sbarco ad Appiano Gentile.

    Lo spagnolo ha avuto la pazienza di aspettare pazientemente il suo turno. E soprattutto ha avuto la forza di superare un evento drammatico a livello personale.

    Contro il Como ha salvato la sua porta con almeno tre interventi di grande livello. Il primo, dopo pochi minuti, sulla conclusione di Baturina.

    Mentre nell'ultimo, in pieno recupero, ha murato il tentativo di Caqueret. In mezzo però c'è stata la parata più importante del Pepo Martinez da quando veste la maglia dell'Inter.

    Subito dopo il primo goal di Calhanoglu che aveva riaperto la partita, Diao ha avuto sui piedi la palla del possibile 1-3. Ma il senegalese, appena entrato, non è riuscito a superare Martinez che gli ha sbarrato la porta in uscita bassa.

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  • Josep MartinezIMAGO / Nicolo Campo

    L'INCIDENTE STRADALE

    Come dicevamo sopra questa è stata una stagione davvero complicata per Josep Martinez. In campo ma soprattutto fuori.

    Il 28 ottobre, sulla strada che porta verso Appiano, l'auto guidata dal portiere dell'Inter ha investito un uomo sulla carrozzina che è deceduto in seguito all'impatto.

    Lo spagnolo, attualmente indagato per omicidio stradale, ha avuto bisogno di alcune settimane per superare il comprensibile shock.

    Un momento difficilissimo in cui la società gli è stata vicina affiancandogli anche uno psicologo che ne ha seguito il recupero dopo il trauma.

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  • LA VICINANZA DEL GRUPPO

    Josep Martinez dopo l'incidente è tornato in campo giocando sempre da titolare in Coppa Italia.

    Ma solo in un'occasione, ovvero nella semifinale d'andata a Como, lo spagnolo era riuscito a mantenere la sua porta inviolata pur fornendo sempre prestazioni all'altezza.

    In campionato invece Martinez non giocava addirittura da settembre prima della maglia da titolare che Chivu gli ha concesso nell'ultimo turno contro il Cagliari.

    E al termine della partita per il secondo portiere dell'Inter sono arrivate le parole di stima e affetto da parte di uno dei senatori dello spogliatoio nerazzurro: "Gli faccio i complimenti, si meritava una partita così dopo un periodo difficile. Con noi è sempre stato disponibile”, ha sottolineato Barella.

    Per lui finora sono state otto le presenze complessive in questa stagione, ovvero due in meno di quella scorsa. Ma quasi certamente Martinez sarà tra i pali almeno per la finale di Coppa Italia del 13 maggio.

  • IL PORTIERE DEL FUTURO

    L'Inter, nell'estate 2024, aveva scelto di investire su Josep Martinez proprio in ottica futura.

    La volontà della società nerazzurra era quella di monitorare lo spagnolo facendolo crescere con calma alle spalle di Sommer per un paio di stagioni e poi, eventualmente, promuoverlo come titolare.

    Negli ultimi mesi però l'Inter ha iniziato a sondare concretamente il mercato alla ricerca di un nuovo portiere che possa raccogliere l'eredità dello svizzero.

    In tal senso il principale indiziato sembrerebbe Guglielmo Vicario. L'ex Empoli infatti vuole lasciare il Tottenham e spinge per tornare in Serie A. Inoltre è molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra.

    Ma chissà che un finale di stagione in crescendo non possa cambiare nuovamente i piani dell'Inter e regalare una vera occasione a Josep Martinez. Il portiere del futuro è già in casa?

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