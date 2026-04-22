L'Inter riscopre l'altro Martinez, Josep protagonista contro il Como: può essere il portiere nerazzurro del futuro dopo Sommer?

Josep Martinez probabilmente aspettava una notte come quella vissuta durante Inter-Como dal giorno del suo sbarco ad Appiano Gentile.

Lo spagnolo ha avuto la pazienza di aspettare pazientemente il suo turno. E soprattutto ha avuto la forza di superare un evento drammatico a livello personale.

Contro il Como ha salvato la sua porta con almeno tre interventi di grande livello. Il primo, dopo pochi minuti, sulla conclusione di Baturina.

Mentre nell'ultimo, in pieno recupero, ha murato il tentativo di Caqueret. In mezzo però c'è stata la parata più importante del Pepo Martinez da quando veste la maglia dell'Inter.

Subito dopo il primo goal di Calhanoglu che aveva riaperto la partita, Diao ha avuto sui piedi la palla del possibile 1-3. Ma il senegalese, appena entrato, non è riuscito a superare Martinez che gli ha sbarrato la porta in uscita bassa.