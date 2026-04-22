L'Inter riscopre l'altro Martinez, Josep protagonista contro il Como: può essere il portiere nerazzurro del futuro dopo Sommer?

Porte girevoli all'Inter dove, al termine della stagione, saluterà quasi certamente Yann Sommer.
Il tempo dello svizzero tra i pali nerazzurri sembra volgere al termine considerati rendimento, età e scadenza del suo contratto.
Per questo motivo l'Inter si sta già guardando intorno alla ricerca del possibile erede di Sommer. Ma in realtà il portiere del futuro potrebbe essere già in casa.
La prestazione offerta da Josep Martinez nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Como è stata di quelle importanti. E ha confermato il bene che si diceva sullo spagnolo dai tempi del Genoa.
Allora la domanda sorge spontanea: l'Inter ha davvero bisogno di un portiere o dovrebbe puntare di più sull'altro Martinez?