L'Inter può aprire un ciclo con Chivu? Qual è il vero problema della Juventus? Il Milan deve comunque ripartire da Allegri? Il 3x3 di GOAL

Alessandro De Felice - Intelligente e credibile. In una sola stagione, Cristian Chivu ha spazzato via i dubbi degli scettici e condotto al trionfo una squadra - ma sopratutto uno spogliatoio - che sembrava irreversibilmente alla fine di un ciclo e pronto a dover cambiare per ritrovare stimoli e affiatamento. Attraverso la scelta strategia di cambiamento graduale, sia nella rosa che nello staff - come dimostra la conferma di una parte dei collaboratori - dall’area medica alla nutrizione, passando per la fisioterapia e la match analysis -, Chivu è riuscito sfruttare la base costruita tra la gestione Conte e quella Inzaghi in quello che probabilmente è stato il canto del cigno.

Stesso modulo e stessi uomini, ma con nuovi innesti perfettamente inseriti nel contesto. Un piano geniale che si è rivelato vincente. Chivu ha scelto di ammorbidire il passaggio tra un’era e l’altra, apportando inizialmente poche modifiche e lavorando soprattutto sulla testa dei suoi giocatori. E i risultati stanno pagando: media punti più alta in Serie A sulla panchina dell’Inter (con almeno 25 partite) e la possibilità di scrivere la storia - vincendo la Coppa Italia - ed eguagliare il suo maestro Mourinho. Colui che Chivu ha ricordato anche dal punto di vista comunicativo con alcune dichiarazioni forti.

La prossima estate sarà cruciale per definire l’esperienza del tecnico all’Inter e segnare il futuro della squadra: sarà tempo, infatti, di scelte forti, sia dal punto di vista tecnico che di mercato. Come fatto la scorsa estate, toccherà alla dirigenza nerazzurra affidarsi nuovamente a Chivu e ascoltare le sue richiesta in tema di acquisti e cessioni, per dare il via ad un nuovo ciclo e farlo in totale sintonia con l’allenatore.