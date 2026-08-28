L'Inter prende la quinta punta? Cosa può succedere negli ultimi giorni di mercato e la posizione di Chivu

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Manca ancora qualche giorno alla chiusura del calciomercato estivo. Le sorprese, dunque, sono sempre dietro l'angolo.
Ma a meno di clamorosi colpi di scena finali la sessione dell'Inter potrebbe essersi conclusa con l'acquisto di Curtis Jones dal Liverpool.
In tal senso almeno vanno le recenti dichiarazioni rilasciate prima dal presidente Marotta e poi dal tecnico Chivu.
L'arrivo di una quinta punta con caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti in rosa, insomma, non dovrebbe concretizzarsi.
Ma cosa c'è dietro la scelta dell'Inter?