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Inter Serie AGetty Images
Lelio Donato

L'Inter prende la quinta punta? Cosa può succedere negli ultimi giorni di mercato e la posizione di Chivu

Calciomercato
Inter

I nerazzurri, come ha spiegato Marotta, restano vigili sul mercato se dovessero presentarsi eventuali occasioni per un attaccante con caratteristiche diverse. Ma Chivu sembra intenzionato a puntare sui giovani dell'Inter.

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Manca ancora qualche giorno alla chiusura del calciomercato estivo. Le sorprese, dunque, sono sempre dietro l'angolo.

Ma a meno di clamorosi colpi di scena finali la sessione dell'Inter potrebbe essersi conclusa con l'acquisto di Curtis Jones dal Liverpool.

In tal senso almeno vanno le recenti dichiarazioni rilasciate prima dal presidente Marotta e poi dal tecnico Chivu.

L'arrivo di una quinta punta con caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti in rosa, insomma, non dovrebbe concretizzarsi.

Ma cosa c'è dietro la scelta dell'Inter?

  • SOLO UN'OCCASIONE

    Marotta, a margine dei sorteggi di Champions League che si sono svolti a Montecarlo, in realtà non ha del tutto escluso un ultimo colpo in entrata.

    L'obiettivo sarebbe quello di regalare a Chivu un quinto attaccante da alternare con Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito e Bonny.

    "Credo non ci saranno avvicendamenti nel mercato in entrata e in uscita. Però è un mercato dinamico, siamo alla finestra e se ci saranno opportunità le coglieremo. Realisticamente, però, non ne vedo all'orizzonte" ha spiegato Marotta intervistato da 'Sportitalia'.

    Quella dell'Inter insomma è una tattica di attesa con la società nerazzurra pronta a cogliere un'eventuale occasione. Nessun nome concreto e nessuna trattativa al momento.

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  • CHIVU PUNTA SUI GIOVANI

    Lo stesso Chivu, intervistato prima della trasferta di Cagliari, si è detto soddisfatto del mercato e non ha chiesto ulteriori rinforzi in attacco.

    Il tecnico punta semmai a valorizzare alcuni giovani già lanciati durante il precampionato e che potrebbero trovare spazio anche nel corso della lunga stagione che attende l'Inter.

    "Noi abbiamo la quinta, sesta e settima punta, non necessariamente in quest'ordine. E sono Lavelli, Mosconi e Iddrissou" ha risposto Chivu a 'Sportmediaset' quando gli è stato chiesto del possibile arrivo di un altro attaccante.

    Chivu ha poi promosso a pieni voti il mercato condotto dall'Inter: "È stato lucido, abbiamo cercato di portare più qualità e di alzare il livello per quanto riguarda una rosa già forte, competitiva, che l'ha dimostrato negli anni scorsi.

    Noi abbiamo l'obbligo di mantenere un livello alto, ciò che questa società negli ultimi anni ha fatto. Jones sa fare tanto, ha caratteristiche che magari non avevamo. È molto simile alle nostre idee, alle abitudini di questa squadra: cercavamo uno bravo in progressione, a gestire la palla, in costruzione e in finalizzazione".

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  • IL CASO LUIS HENRIQUE

    Di certo a bloccare l'eventuale arrivo di un'altra punta è il caso Luis Henrique.

    L'ex Marsiglia non rientra nei piani di Chivu che ha ormai definitivamente trasformato Diouf in esterno a tutta fascia con ottimi risultati.

    Il brasiliano dunque sembrava destinato a partire ma per il momento la trattativa con la Roma si è arenata a causa dell'alta valutazione del suo cartellino.

    Nel caso in cui Luis Henrique dovesse alla fine davvero restare almeno fino a gennaio, dunque, sembra improbabile l'acquisto di un altro giocatore offensivo.

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  • COSA MANCA ALL'INTER

    Ma che tipo di giocatore vorrebbe l'Inter per completare il reparto offensivo?

    I nerazzurri hanno confermato in blocco il parco attaccanti della scorsa stagione e possono contare sulla crescita di Pio Esposito, già a segno nella prima giornata.

    Il giovane attaccante italiano è ovviamente destinato ad avere ancora più spazio rispetto alla scorsa stagione. Ma anche Bonny gode della totale fiducia di Chivu.

    L'idea dell'Inter, semmai, sarebbe quella di aggiungere un giocatore più veloce, abile nel dribbling e capace di saltare l'uomo nell'uno contro uno. Un profilo alla Lookman, per intenderci.

    Se però i nerazzurri non troveranno l'occasione giusta potrebbero restare così almeno fino a gennaio. La rosa, infatti, viene considerata completa sia dalla società che dall'allenatore.

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