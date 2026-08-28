L'Inter prende la quinta punta? Cosa può succedere negli ultimi giorni di mercato e la posizione di Chivu

Lo stesso Chivu, intervistato prima della trasferta di Cagliari, si è detto soddisfatto del mercato e non ha chiesto ulteriori rinforzi in attacco.

Il tecnico punta semmai a valorizzare alcuni giovani già lanciati durante il precampionato e che potrebbero trovare spazio anche nel corso della lunga stagione che attende l'Inter.

"Noi abbiamo la quinta, sesta e settima punta, non necessariamente in quest'ordine. E sono Lavelli, Mosconi e Iddrissou" ha risposto Chivu a 'Sportmediaset' quando gli è stato chiesto del possibile arrivo di un altro attaccante.

Chivu ha poi promosso a pieni voti il mercato condotto dall'Inter: "È stato lucido, abbiamo cercato di portare più qualità e di alzare il livello per quanto riguarda una rosa già forte, competitiva, che l'ha dimostrato negli anni scorsi.

Noi abbiamo l'obbligo di mantenere un livello alto, ciò che questa società negli ultimi anni ha fatto. Jones sa fare tanto, ha caratteristiche che magari non avevamo. È molto simile alle nostre idee, alle abitudini di questa squadra: cercavamo uno bravo in progressione, a gestire la palla, in costruzione e in finalizzazione".