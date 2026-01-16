L'Inter piazza il colpo Branimir Mlacic: chi è il difensore in arrivo dall'Hajduk Spalato, cifre e dettagli dell'operazione e quando arriva in Italia

L’Inter ha definito l’operazione per il giovane difensore dell’Hajduk Spalato Branimir Mlacic.
Secondo quanto riferisce Sky Sport, il giocatore è atteso in Italia tra domenica e lunedì per le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro.
L’intesa con il club croato è stata raggiunta sulla base di 5 milioni di euro più bonus.
Il classe 2007 firmerà un contratto quinquennale e resterà a Spalato fino a giugno prima di aggregarsi alla prima squadra nerazzurra dalla prossima stagione.