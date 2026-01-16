L'Inter piazza il colpo Branimir Mlacic: chi è il difensore in arrivo dall'Hajduk Spalato, cifre e dettagli dell'operazione e quando arriva in Italia

Branimir Mlacic, nato il 12 marzo 2007 a Spalato, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio croato.

Il difensore centrale dell’Hajduk, prodotto del vivaio biancorosso, si è imposto prima nell’U19 - con cui ha segnato due goal in 19 presenze - per poi diventare un punto fermo della prima squadra. In questa stagione ha collezionato 18 presenze in tutte le competizioni, servendo due assist.

Il difensore, che sfiora i due metri d’altezza e dispone di un piede destro “educato”, ha già maturato esperienze internazionali: con la nazionale U19 della Croazia ha affrontato l’Italia in un’amichevole del settembre 2025 conclusa 0-0, giocando tutti i 90 minuti.

Con l’Hajduk ha inoltre disputato tre partite nei playoff di Conference League nell’estate 2025.