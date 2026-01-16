Pubblicità
Mlacic Inter
Alessandro De Felice

L'Inter piazza il colpo Branimir Mlacic: chi è il difensore in arrivo dall'Hajduk Spalato, cifre e dettagli dell'operazione e quando arriva in Italia

Il difensore classe 2007 arriva dall'Hajduk Spalato per 5 milioni più bonus: secondo Sky Sport sarà in Italia tra domenica e lunedì e resterà in Croazia fino a giugno.

L’Inter ha definito l’operazione per il giovane difensore dell’Hajduk Spalato Branimir Mlacic

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il giocatore è atteso in Italia tra domenica e lunedì per le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. 

L’intesa con il club croato è stata raggiunta sulla base di 5 milioni di euro più bonus. 

Il classe 2007 firmerà un contratto quinquennale e resterà a Spalato fino a giugno prima di aggregarsi alla prima squadra nerazzurra dalla prossima stagione.

  • ACCORDO INTER-HAJDUK PER MLACIC

  • QUANDO ARRIVA ALL’INTER

    Secondo Sky Sport, Mlacic firmerà un contratto di cinque anni con l’Inter. 

    Il difensore rimarrà all’Hajduk Spalato fino a giugno, per poi essere messo a disposizione della prima squadra dalla prossima stagione. 

    Il club croato lo ha già tenuto fuori da un’amichevole contro il Pojlund su richiesta della società, come spiegato dall’allenatore Gonzalo Garcia, in attesa della definizione del trasferimento.

  • CHI È MLACIC

    Branimir Mlacic, nato il 12 marzo 2007 a Spalato, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio croato. 

    Il difensore centrale dell’Hajduk, prodotto del vivaio biancorosso, si è imposto prima nell’U19 - con cui ha segnato due goal in 19 presenze - per poi diventare un punto fermo della prima squadra. In questa stagione ha collezionato 18 presenze in tutte le competizioni, servendo due assist.

    Il difensore, che sfiora i due metri d’altezza e dispone di un piede destro “educato”, ha già maturato esperienze internazionali: con la nazionale U19 della Croazia ha affrontato l’Italia in un’amichevole del settembre 2025 conclusa 0-0, giocando tutti i 90 minuti. 

    Con l’Hajduk ha inoltre disputato tre partite nei playoff di Conference League nell’estate 2025.

  • L’INTER E LA TRADIZIONE CROATA

    Branimir Mlacic si inserisce nella continuità della tradizione croata in casa Inter, dopo i vari Kovacic, Perisic, Brozovic e Sucic, senza dimenticare Vrsaljko, Simic e Marko Livaja.   

    Il giovane difensore ha potuto confrontarsi con figure di riferimento del calcio croato presenti nell’Hajduk, tra cui l’ex attaccante dell’Inter, considerato un punto di riferimento nello spogliatoio.

  • I DUE SOGNI DI MLACIC

    Proprio all’Hajduk, Mlacic ha fatto tutta la trafila fino a vestire stabilmente la maglia della prima squadra:

    “Ancora oggi non ci credo e penso che sia irrealistico. Quando vado a letto la sera, chiedo a mio padre e a mia madre se questa è davvero la mia vita o un sogno”.

    Ora l’opportunità nerazzurra rappresenta un passo molto importante verso i suoi obiettivi dichiarati: giocare in un grande club europeo e conquistare la nazionale maggiore della Croazia.

