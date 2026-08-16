L'Inter pensa all'acquisto di un altro attaccante? La strategia nerazzurra sul mercato può cambiare ancora: cosa serve a Chivu

Il mercato dell'Inter in questa sessione ha vissuto di brusche virate e improvvisi cambi di direzione.
La cosa potrebbe ripetersi ancora nelle ultime settimane di trattative quando, a sorpresa, l'obiettivo sembra diventato quello di puntellare l'unico reparto finora non toccato da Ausilio e Marotta.
Stiamo ovviamente parlando dell'attacco, dove i titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono intoccabili così come Francesco Pio Esposito, destinato ad avere sempre più spazio.
Non si muoverà neppure Bonny, che gode della massima stima di Chivu. Ma nonostante questo, come detto, l'Inter sta pensando di acquistare un altro attaccante: perché?