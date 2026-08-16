L'Inter pensa all'acquisto di un altro attaccante? La strategia nerazzurra sul mercato può cambiare ancora: cosa serve a Chivu

Fino a qualche giorno fa sembrava che l'Inter dovesse acquistare un altro difensore oltre a Stones.

L'obiettivo dei nerazzurri era Cristian Romero per il quale era addirittura stato raggiunto un accordo di massima col Tottenham.

L'ex di Genoa e Atalanta però ha sempre voluto fortissimamente l'Atletico Madrid per riunirsi con Simeone e nelle scorse ore è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dei Colchoneros.

Il tutto mentre l'Inter si sta godendo la crescita di Bovio. Il giovanissimo centrale ha convinto tutti durante il precampionato e per questo motivo resterà in prima squadra.

Una scelta che permette all'Inter di non cercare sul mercato un altro difensore.