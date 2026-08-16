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ChivuGetty Images
Lelio Donato

L'Inter pensa all'acquisto di un altro attaccante? La strategia nerazzurra sul mercato può cambiare ancora: cosa serve a Chivu

Calciomercato
Inter

Dopo l'acquisto di Spence i nerazzurri ritengono di essere a posto sugli esterni. L'Inter potrebbe quindi utilizzare i soldi della cessione di Luis Henrique per regalare a Chivu un'altra punta.

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Il mercato dell'Inter in questa sessione ha vissuto di brusche virate e improvvisi cambi di direzione.

La cosa potrebbe ripetersi ancora nelle ultime settimane di trattative quando, a sorpresa, l'obiettivo sembra diventato quello di puntellare l'unico reparto finora non toccato da Ausilio e Marotta.

Stiamo ovviamente parlando dell'attacco, dove i titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono intoccabili così come Francesco Pio Esposito, destinato ad avere sempre più spazio.

Non si muoverà neppure Bonny, che gode della massima stima di Chivu. Ma nonostante questo, come detto, l'Inter sta pensando di acquistare un altro attaccante: perché?

  • SPENCE COPRE IL BUCO A DESTRA

    Il mercato dell'Inter è stato pesantemente condizionato dalla ricerca dell'erede di Denzel Dumfries.

    Dopo aver visto sfumare prima Marco Palestra e poi Khalaili, seppure per motivo molto diversi, i nerazzurri hanno finalmente coperto il buco lasciato sulla destra dalla partenza dell'olandese destinazione Madrid.

    L'acquisto di Spence infatti permette a Chivu di avere una valida alternativa sulla fascia destra, dove l'ex Tottenham si alternerà con Diouf, ormai definitivamente trasformato dal tecnico in esterno.

    Mentre dall'altra parte oltre a Federico Dimarco c'è sempre Carlos Augusto, che potrebbe essere dirottato definitivamente sulla corsia mancina di centrocampo.

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  • BOVIO SISTEMA LA DIFESA?

    Fino a qualche giorno fa sembrava che l'Inter dovesse acquistare un altro difensore oltre a Stones.

    L'obiettivo dei nerazzurri era Cristian Romero per il quale era addirittura stato raggiunto un accordo di massima col Tottenham.

    L'ex di Genoa e Atalanta però ha sempre voluto fortissimamente l'Atletico Madrid per riunirsi con Simeone e nelle scorse ore è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dei Colchoneros.

    Il tutto mentre l'Inter si sta godendo la crescita di Bovio. Il giovanissimo centrale ha convinto tutti durante il precampionato e per questo motivo resterà in prima squadra.

    Una scelta che permette all'Inter di non cercare sul mercato un altro difensore.

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  • LUIS HENRIQUE IN USCITA: CURTIS JONES E UNA SORPRESA?

    Dopo la cessione di Davide Frattesi alla Lazio, ora l'Inter cercherà di regalare a Chivu il centrocampista che chiede da mesi.

    Come risaputo il grande obiettivo è Curtis Jones che i nerazzurri hanno cercato a lungo già a gennaio senza però trovare un accordo col Liverpool.

    I Reds continuano a sparare alto e valutano il cartellino del centrocampista inglese circa 40 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo alta dall'Inter.

    La probabile cessione di Luis Henrique, al quale resta molto interessata la Roma, potrebbe però portare i soldi necessari per tentare l'affondo decisivo.

    Ma non solo. Perché l'Inter secondo quanto riporta 'Sky Sport' valuta anche l'acquisto di una quinta punta.

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  • COSA CERCA L'INTER IN ATTACCO

    Ma perché l'Inter sta cercando un altro attaccante?

    Il reparto offensivo della squadra nerazzurra è numericamente al completo. Eppure non è un mistero che tra gli obiettivi all'inizio di questa estate ci fosse ad esempio l'acquisto di Nico Paz.

    Mentre esattamente un anno fa il tormentone di mercato in casa Inter riguardava Ademola Lookman, inseguito vanamente per settimane.

    I nerazzurri insomma cercano qualità e velocità dalla trequarti in su e per questo motivo sono pronti a cogliere eventuali occasioni che dovessero presentarsi.

    L'idea dell'Inter è quella di regalare a Chivu un profilo diverso rispetto agli attaccanti attualmente a sua disposizione, che magari gli permetta di variare sistema tattico in caso di necessità.


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