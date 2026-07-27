L'Inter pensa a Stones, ma Romero può arrivare lo stesso? La strategia sul mercato per la difesa nerazzurra

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La strategia dell'Inter sul mercato ormai è chiara: priorità alla difesa.
Dopo aver cercato per settimane il sostituto di Denzel Dumfries, i nerazzurri hanno deciso di concentrarsi sul reparto arretrato dove potrebbero piazzare addirittura un doppio colpo.
Il direttore sportivo Piero Ausilio, infatti, ha confermato il forte interesse dell'Inter per Cristian Romero. Ma la trattativa col Tottenham si annuncia lunga e complicata.
Così nelle ultime ore è diventato caldo il nome di John Stones. Il centrale inglese è svincolato dopo la fine del suo rapporto col Manchester City e rappresenterebbe una classica occasione a parametro zero.
Ma cosa può succedere? Stones e Romero sono alternativi o possono arrivare insieme all'Inter?