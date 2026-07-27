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Stones RomeroGetty/GOAL
Lelio Donato

L'Inter pensa a Stones, ma Romero può arrivare lo stesso? La strategia sul mercato per la difesa nerazzurra

Calciomercato
Inter

Nelle ultime ore l'Inter avrebbe offerto un contratto all'esperto difensore inglese, che è svincolato dopo l'addio al Manchester City e piace anche alla Juventus. Ausilio però ha confermato l'interesse per Cristian Romero: potrebbero arrivare entrambi?

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La strategia dell'Inter sul mercato ormai è chiara: priorità alla difesa.

Dopo aver cercato per settimane il sostituto di Denzel Dumfries, i nerazzurri hanno deciso di concentrarsi sul reparto arretrato dove potrebbero piazzare addirittura un doppio colpo.

Il direttore sportivo Piero Ausilio, infatti, ha confermato il forte interesse dell'Inter per Cristian Romero. Ma la trattativa col Tottenham si annuncia lunga e complicata.

Così nelle ultime ore è diventato caldo il nome di John Stones. Il centrale inglese è svincolato dopo la fine del suo rapporto col Manchester City e rappresenterebbe una classica occasione a parametro zero.

Ma cosa può succedere? Stones e Romero sono alternativi o possono arrivare insieme all'Inter?

  • L'OFFERTA DELL'INTER PER STONES

    Il futuro di John Stones potrebbe essere in Serie A. Sulle sue tracce, oltre all'Inter, ci sarebbe infatti anche la Juventus.

    Secondo quanto riporta Fabrizio Romano i nerazzurri si sarebbero spinti ben oltre un semplice sondaggio ma avrebbero formulato una prima proposta di contratto all'entourage del giocatore.

    L'offerta sul tavolo sarebbe quella di un biennale per un calciatore che ha 32 anni ed è reduce da una stagione tormentata dai problemi fisici.

    I nerazzurri, come detto, devono guardarsi dalla possibile concorrenza della Juventus mentre Stones ha aperto al trasferimento in Italia. Ma restano da capire i costi dell'operazione tra ingaggio e commissioni.

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  • L'INTERESSE PER ROMERO

    Il principale obiettivo dell'Inter per rinforzare la difesa è però Cristian Romero.

    A confermare l'interesse nerazzurro è stato il direttore sportivo Piero Ausilio durante un evento in Calabria ai microfoni di 'Sky Sport': "C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe ma sicuramente c'è interesse, vediamo".

    Il difensore argentino ha rotto con l'ambiente del Tottenham e tornerebbe volentieri in Serie A dove ha fatto bene prima al Genoa e poi all'Atalanta, che lo aveva ceduto agli Spurs.

    La società inglese però non intende fare sconti e per cedere Romero chiede circa 50 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo alta dall'Inter che non vorrebbe spingersi oltre i quaranta milioni.

    Alla fine però potrebbe risultare decisiva la volontà del giocatore mentre il Tottenham si è già cautelato con gli arrivi di Senesi (a parametro zero) e di van Ecke.

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  • STONES E ROMERO POSSONO ARRIVARE INSIEME?

    Ma l'eventuale ingaggio di Stones a parametro zero escluderebbe l'acquisto di Romero?

    L'inglese è svincolato dunque i nerazzurri non pagherebbero il suo cartellino ma l'ingaggio richiederebbe comunque un investimento importante. Stones al City guadagnava infatti 6,5 milioni netti a stagione.

    Acquistare Romero invece costerebbe tra i 40 e i 50 milioni di euro a cui aggiungere ovviamente lo stipendio richiesto dall'argentino che attualmente guadagna 6 milioni di euro netti a stagione.

    A livello economico, insomma, il doppio colpo Stones-Romero all'Inter sembra difficile. Ma non del tutto da escludere dato che numericamente Chivu ha bisogno di rinforzi in difesa.

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  • LA SITUAZIONE IN DIFESA

    I punti fermi dell'Inter in difesa oggi sono Bisseck (vicino al rinnovo), Akanji e Bastoni. Quest'ultimo nonostante le tante voci non è mai stato messo sul mercato dalla società.

    Mentre le uniche alternative, dopo gli addii a parametro zero di Darmian, Acerbi e de Vrij, sono sono rappresentate da Pavard e Carlos Augusto, col primo non ancora sicuro di restare dopo l'ultima stagione in prestito al Marsiglia.

    Ausilio in tal senso non si è sbilanciato sul futuro del francese che sta cercando di riconquistare la fiducia di Chivu e dei compagni.

    "Vediamo se resterà, sono valutazioni che faremo più avanti, ripeto siamo all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno" ha dichiarato il direttore sportivo dell'Inter.

    Il doppio colpo in difesa, insomma, numericamente sarebbe possibile. Ma i costi sono tutti da valutare con grande attenzione.

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