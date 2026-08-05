Il club italiano dell'Inter ha avviato passi concreti per liberarsi del suo difensore nazionale francese Benjamin Pavard nel corso dell'attuale finestra di trasferimenti estiva, alla luce della sua uscita dai piani tecnici dell'allenatore Cristian Chivu, che sta pianificando una nuova fase al "Giuseppe Meazza".
Secondo il celebre giornalista italiano Fabrizio Romano, esperto di mercato in Europa, la dirigenza nerazzurra desidera fortemente liberare spazio nella rosa e nel monte ingaggi, soprattutto dopo che il club ha raggiunto un accordo di massima per ingaggiare il difensore argentino Cristian Romero dalle fila del Tottenham Hotspur inglese, il che rende la partenza di Pavard una necessità economica e tecnica per il club italiano.
In uno sviluppo interessante, Romano ha riferito durante la diretta sul suo canale YouTube che l'Inter ha offerto Pavard al club saudita dell'Al-Ittihad e ad altri club, nel tentativo di accelerare la sua uscita e garantire la liquidità finanziaria necessaria.
Nonostante il giocatore francese, campione del mondo nel 2018, susciti l'interesse di prestigiosi club europei, la sua prossima destinazione resta ancora incerta dopo che ha rifiutato le offerte ufficiali giunte di recente, mentre l'Inter cerca di chiudere questa pratica il prima possibile, con l'ambizione di sfruttare la capacità finanziaria dei club sauditi per completare l'affare senza intoppi.