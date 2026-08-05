Parallelamente alla trattativa per Pavard, l'Al Ittihad si trova ad affrontare forti pressioni legate al futuro del suo esterno francese Moussa Diaby: mentre il club cerca di migliorare la qualità della propria rosa, sono emerse notizie sui tentativi dell'agente del giocatore di imporre il suo addio alle file de "Al Ameed".

Ciononostante, sembra che la dirigenza dell'Al Ittihad abbia una visione chiara e una posizione ferma su questa questione, rifiutandosi di cedere con facilità una delle sue pedine più importanti nel gioco, soprattutto alla luce di offerte che non sono all'altezza del valore tecnico e commerciale del giocatore, valore che il club ha pagato al momento del suo ingaggio.

In questo contesto, il giornalista saudita Hattan Al Najjar ha pubblicato un tweet sul suo account sulla piattaforma "X" (già Twitter), nel quale ha scritto: "Non c'è alcuna intenzione da parte dell'Al Ittihad di vendere Moussa Diaby. Le offerte presentate sono deboli rispetto al valore e all'importanza del giocatore, anzi non aiuterebbero nemmeno a ingaggiare un suo sostituto. Le pressioni esercitate dall'agente del giocatore o dal club tedesco con un'offerta del genere non serviranno a nulla. (40 milioni di euro) è il valore equo, qualora l'Al Ittihad pensasse di vendere".



