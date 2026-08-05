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L'Inter offre il suo talento all'Al-Ittihad: risposta ferma della dirigenza alle "pressioni" di Moussa Diaby!

Al Ittihad
Inter
M. Diaby
B. Pavard
1ª Divisione
Serie A

Il mercato del "Decano" su una lastra rovente

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Il club saudita dell'Al-Ittihad è entrato al centro dell'attenzione all'interno dei corridoi del club italiano dell'Inter, che sembra intenzionato a liberarsi di uno dei suoi pilastri fondamentali per ristrutturare la propria rosa nell'attuale mercato estivo. Si parla nello specifico della stella francese Benjamin Pavard.

Queste mosse arrivano in un momento delicato per il "Decano", dove le ambizioni di rinforzare la difesa con nomi di livello mondiale si intrecciano con crisi interne legate ai desideri di partenza di alcune delle sue stelle attuali, in primis il francese Moussa Diaby, che, secondo alcuni resoconti giornalistici, sta pianificando l'addio.

  • Pavard nel mirino dell'Al-Ittihad su decisione dell'Inter

    Il club italiano dell'Inter ha avviato passi concreti per liberarsi del suo difensore nazionale francese Benjamin Pavard nel corso dell'attuale finestra di trasferimenti estiva, alla luce della sua uscita dai piani tecnici dell'allenatore Cristian Chivu, che sta pianificando una nuova fase al "Giuseppe Meazza".

    Secondo il celebre giornalista italiano Fabrizio Romano, esperto di mercato in Europa, la dirigenza nerazzurra desidera fortemente liberare spazio nella rosa e nel monte ingaggi, soprattutto dopo che il club ha raggiunto un accordo di massima per ingaggiare il difensore argentino Cristian Romero dalle fila del Tottenham Hotspur inglese, il che rende la partenza di Pavard una necessità economica e tecnica per il club italiano.

    In uno sviluppo interessante, Romano ha riferito durante la diretta sul suo canale YouTube che l'Inter ha offerto Pavard al club saudita dell'Al-Ittihad e ad altri club, nel tentativo di accelerare la sua uscita e garantire la liquidità finanziaria necessaria.

    Nonostante il giocatore francese, campione del mondo nel 2018, susciti l'interesse di prestigiosi club europei, la sua prossima destinazione resta ancora incerta dopo che ha rifiutato le offerte ufficiali giunte di recente, mentre l'Inter cerca di chiudere questa pratica il prima possibile, con l'ambizione di sfruttare la capacità finanziaria dei club sauditi per completare l'affare senza intoppi.

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  • Benjamin Pavard MarsigliaGetty Images

    Tira e molla tra l'Inter e Pavard

    Sull'altro fronte, i resoconti provenienti dall'Italia riferiscono che Pavard non sembra avere fretta di prendere la sua decisione nonostante le pressioni esercitate dal suo club italiano. Il quotidiano "Tuttosport" ha rivelato che il difensore francese ha rifiutato categoricamente le offerte presentate dal Benfica portoghese e dal Galatasaray turco, pur non vedendo per sé un futuro alla luce del nuovo orientamento della direzione tecnica.

    L'Al-Ittihad rappresenta una destinazione allettante per il giocatore, non solo dal punto di vista economico, ma anche per la vicinanza a una costellazione di stelle mondiali che militano attualmente nel campionato saudita.

    Il quotidiano italiano ha spiegato che il trasferimento di Pavard a Gedda potrebbe facilitare il compito dell'Inter nell'inseguire altri obiettivi sul mercato dei trasferimenti, come l'esterno Nico González, giocatore dell'Atlético Madrid, che il club italiano ha inserito nella lista delle sue opzioni per rafforzare la potenza offensiva nella prossima stagione.

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  • L'Al-Ittihad non cederà alle richieste di Diaby

    Parallelamente alla trattativa per Pavard, l'Al Ittihad si trova ad affrontare forti pressioni legate al futuro del suo esterno francese Moussa Diaby: mentre il club cerca di migliorare la qualità della propria rosa, sono emerse notizie sui tentativi dell'agente del giocatore di imporre il suo addio alle file de "Al Ameed".

    Ciononostante, sembra che la dirigenza dell'Al Ittihad abbia una visione chiara e una posizione ferma su questa questione, rifiutandosi di cedere con facilità una delle sue pedine più importanti nel gioco, soprattutto alla luce di offerte che non sono all'altezza del valore tecnico e commerciale del giocatore, valore che il club ha pagato al momento del suo ingaggio.

    In questo contesto, il giornalista saudita Hattan Al Najjar ha pubblicato un tweet sul suo account sulla piattaforma "X" (già Twitter), nel quale ha scritto: "Non c'è alcuna intenzione da parte dell'Al Ittihad di vendere Moussa Diaby. Le offerte presentate sono deboli rispetto al valore e all'importanza del giocatore, anzi non aiuterebbero nemmeno a ingaggiare un suo sostituto. Le pressioni esercitate dall'agente del giocatore o dal club tedesco con un'offerta del genere non serviranno a nulla. (40 milioni di euro) è il valore equo, qualora l'Al Ittihad pensasse di vendere".


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  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    L'Inter, elemento fisso nel mercato del Decano

    L'Inter resta un nome di primo piano nel mercato estivo dell'Al-Ittihad: il giornalista Mohammed Al-Bakiri ha riferito che il club nerazzurro ha deciso di modificare la propria offerta presentata all'Al-Ittihad, allo scopo di ingaggiare ufficialmente l'esterno francese Moussa Diaby nel corso della sessione di mercato estiva.

    Al-Bakiri ha spiegato, attraverso la piattaforma X, che di fronte alle esitazioni dell'Al-Ittihad nel prendere una decisione sull'offerta italiana per l'acquisto del contratto di Moussa Diaby, pari a 40 milioni di euro, i dirigenti dell'Inter hanno proposto di chiederlo in prestito per 28 milioni, per la durata di una sola stagione, nonostante il francese sia più propenso all'idea di un addio definitivo.

    D'altra parte, il quotidiano "Al-Riyadhia" ha rivelato che l'Al-Ittihad ha ricevuto un'offerta ufficiale dall'Inter per l'acquisto di Moussa Diaby a 18 milioni di euro, con l'inserimento del centrocampista albanese Kristjan Asllani come contropartita per il tesseramento di Moussa Diaby.

    Diaby è già stato più volte accostato a un addio all'Al-Ittihad, ma in ogni occasione la vicenda si è conclusa con la sua permanenza nel club saudita, e i prossimi giorni saranno decisivi per il suo futuro con l'Al-Ittihad.

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