L'Inter Miami conferma l'infortunio di Lionel Messi e rinvia la partita di Porto Rico contro l'Independiente del Valle

Messi si è poi rivolto direttamente ai tifosi attraverso un video condiviso sulle sue storie Instagram, scusandosi con i sostenitori di Porto Rico.

"Ciao a tutti, voglio mandare i miei saluti alla gente di Porto Rico, a coloro che avrebbero assistito all'allenamento e alla partita", ha detto Messi. "Nell'ultima partita in Ecuador, ho finito con un po' di fastidio e ho dovuto uscire prima. Per questo motivo, insieme agli organizzatori e al club, abbiamo deciso di sospendere questa partita. Spero che possa essere riprogrammata, così potremo vederci presto e venire a trovarvi".

Ha poi ringraziato i tifosi per la loro comprensione.

"Apprezzo davvero il vostro sostegno e il vostro affetto", ha detto. "So che i biglietti erano già stati venduti e che tutto era stato organizzato, quindi spero che potremo farlo presto. Un grande abbraccio a tutti".