L'Inter Miami conferma l'infortunio di Lionel Messi e rinvia la partita di Porto Rico contro l'Independiente del Valle
Amichevole di Porto Rico rinviata
L'Inter Miami ha annunciato che l'amichevole precampionato a Porto Rico è stata riprogrammata per giovedì 26 febbraio, dopo essere stata inizialmente fissata per venerdì 13 febbraio. Il cambiamento arriva a seguito di un aggiornamento medico su Messi.
A Messi è stato diagnosticato uno stiramento al tendine del ginocchio sinistro
Secondo una dichiarazione ufficiale rilasciata dal club e dalla Baptist Health, Messi non ha partecipato all'allenamento di mercoledì 11 febbraio a causa di uno stiramento muscolare al bicipite femorale sinistro. L'infortunio è stato subito durante la recente partita dell'Inter Miami contro il Barcelona SC in Ecuador e da allora persiste. Ulteriori esami medici hanno confermato la diagnosi e il suo ritorno all'allenamento completo dipenderà dai progressi clinici e funzionali nei prossimi giorni.
Messi manda un messaggio ai tifosi
Messi si è poi rivolto direttamente ai tifosi attraverso un video condiviso sulle sue storie Instagram, scusandosi con i sostenitori di Porto Rico.
"Ciao a tutti, voglio mandare i miei saluti alla gente di Porto Rico, a coloro che avrebbero assistito all'allenamento e alla partita", ha detto Messi. "Nell'ultima partita in Ecuador, ho finito con un po' di fastidio e ho dovuto uscire prima. Per questo motivo, insieme agli organizzatori e al club, abbiamo deciso di sospendere questa partita. Spero che possa essere riprogrammata, così potremo vederci presto e venire a trovarvi".
Ha poi ringraziato i tifosi per la loro comprensione.
"Apprezzo davvero il vostro sostegno e il vostro affetto", ha detto. "So che i biglietti erano già stati venduti e che tutto era stato organizzato, quindi spero che potremo farlo presto. Un grande abbraccio a tutti".
Cosa riserva il futuro all'Inter Miami?
Gli Herons faranno il loro debutto stagionale il 21 febbraio contro il LAFC, dove inizieranno a difendere il loro titolo in una nuova era con nuove stelle come German Berterame in squadra.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
