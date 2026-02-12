Goal.com
Live
TOPSHOT-FBL-FRIENDLY-NACIONAL-INTER MIAMIAFP

L'Inter Miami conferma l'infortunio di Lionel Messi e rinvia la partita di Porto Rico contro l'Independiente del Valle

Lionel Messi non si è allenato con l'Inter Miami dopo aver subito uno stiramento al bicipite femorale sinistro durante la partita contro il Barcelona SC in Ecuador. Il club ha confermato il referto medico e ha annunciato il rinvio dell'amichevole precampionato contro l'Independiente del Valle a Porto Rico. Il capitano si è poi rivolto ai tifosi, scusandosi per il cambiamento di programma.

  • Barcelona SC v Inter MiamiGetty Images Sport

    Amichevole di Porto Rico rinviata

    L'Inter Miami ha annunciato che l'amichevole precampionato a Porto Rico è stata riprogrammata per giovedì 26 febbraio, dopo essere stata inizialmente fissata per venerdì 13 febbraio. Il cambiamento arriva a seguito di un aggiornamento medico su Messi.

  • TOPSHOT-FBL-FRIENDLY-BARCELONA-INTER MIAMIAFP

    A Messi è stato diagnosticato uno stiramento al tendine del ginocchio sinistro

    Secondo una dichiarazione ufficiale rilasciata dal club e dalla Baptist Health, Messi non ha partecipato all'allenamento di mercoledì 11 febbraio a causa di uno stiramento muscolare al bicipite femorale sinistro. L'infortunio è stato subito durante la recente partita dell'Inter Miami contro il Barcelona SC in Ecuador e da allora persiste. Ulteriori esami medici hanno confermato la diagnosi e il suo ritorno all'allenamento completo dipenderà dai progressi clinici e funzionali nei prossimi giorni.

  • Barcelona SC v Inter MiamiGetty Images Sport

    Messi manda un messaggio ai tifosi

    Messi si è poi rivolto direttamente ai tifosi attraverso un video condiviso sulle sue storie Instagram, scusandosi con i sostenitori di Porto Rico.

    "Ciao a tutti, voglio mandare i miei saluti alla gente di Porto Rico, a coloro che avrebbero assistito all'allenamento e alla partita", ha detto Messi. "Nell'ultima partita in Ecuador, ho finito con un po' di fastidio e ho dovuto uscire prima. Per questo motivo, insieme agli organizzatori e al club, abbiamo deciso di sospendere questa partita. Spero che possa essere riprogrammata, così potremo vederci presto e venire a trovarvi".

    Ha poi ringraziato i tifosi per la loro comprensione.

    "Apprezzo davvero il vostro sostegno e il vostro affetto", ha detto. "So che i biglietti erano già stati venduti e che tutto era stato organizzato, quindi spero che potremo farlo presto. Un grande abbraccio a tutti".

  • Atletico Nacional v Inter MiamiGetty Images Sport

    Cosa riserva il futuro all'Inter Miami?

    Gli Herons faranno il loro debutto stagionale il 21 febbraio contro il LAFC, dove inizieranno a difendere il loro titolo in una nuova era con nuove stelle come German Berterame in squadra.

    Tradotto automaticamente da GOAL-e

