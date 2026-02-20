L’Inter lavora sulla difesa, priorità a un centrale leader: De Vrij e Acerbi verso l’addio, in estate almeno un colpo importante nel reparto arretrato

La serata gelida che ha visto l’Inter crollare sotto i colpi dell’ormai non più sorprendente - almeno in casa - Bodo/Glimt ha riportato a galla fragilità note e nuove in casa nerazzurra.
Le tre reti subite, due delle quali per vie centrali, hanno evidenziato limiti individuali e di reparto e acceso un campanello d’allarme in vista del playoff di ritorno contro i norvegesi.
I goal subiti hanno portato a galla errori evidenti sia individuali che di reparto, che confermano le riflessioni già in atto in viale della Liberazione sulla difesa e delineano un quadro che certifica la necessità di intervenire in maniera decisa a giugno sul mercato per ridare solidità alla retroguardia.