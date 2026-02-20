Goal.com
Alessandro De Felice

L’Inter lavora sulla difesa, priorità a un centrale leader: De Vrij e Acerbi verso l’addio, in estate almeno un colpo importante nel reparto arretrato

Dopo la disfatta col Bodo e i segnali negativi dei suoi centrali, il club valuta mosse e profili per blindare il reparto in estate: destino già segnato per Acerbi e De Vrij.

La serata gelida che ha visto l’Inter crollare sotto i colpi dell’ormai non più sorprendente - almeno in casa - Bodo/Glimt ha riportato a galla fragilità note e nuove in casa nerazzurra. 

Le tre reti subite, due delle quali per vie centrali, hanno evidenziato limiti individuali e di reparto e acceso un campanello d’allarme in vista del playoff di ritorno contro i norvegesi. 

I goal subiti hanno portato a galla errori evidenti sia individuali che di reparto, che confermano le riflessioni già in atto in viale della Liberazione sulla difesa e delineano un quadro che certifica la necessità di intervenire in maniera decisa a giugno sul mercato per ridare solidità alla retroguardia.

  • DIFESA IN TILT E GERARCHIE

    I “vecchi fantasmi” si sono materializzati nella retroguardia dell’Inter, trafitta tre volte dal Bodo/Glimt

    La chiave della sconfitta è stata la vulnerabilità centrale: nel primo goal, un concorso di colpe ha visto Mkhitaryan fuori tempo, Acerbi beffato in uscita e Bastoni in ritardo sulla marcatura, mentre nel terzo un pallonetto di Fet ha mandato in tilt l’organizzazione difensiva.

    I numeri hanno consolidato la nuova gerarchia difensiva: secondo le valutazioni interne, è il terzetto Bisseck-Akanji-Bastoni a garantire maggiore solidità.

  • ERRORI INDIVIDUALI

    Il tecnico Cristian Chivu ha pagato errori individuali e di reparto, con Acerbi al centro delle difficoltà. L’ex Lazio, spesso affidabile contro attaccanti fisici come Kane o Haaland, è andato invece in sofferenza contro punte mobili: il danese Hogh, autore di un goal e due assist, ha messo in luce un limite già osservato in passato.

    I numeri spiegano ulteriormente il momento altalenante di Acerbi, protagonista nella scorsa stagione in Champions ma oggi meno centrale nelle scelte tecniche. 

    Su 37 partite giocate dall’Inter, il difensore ne ha saltate tre per infortunio, mentre in 15 occasioni Chivu lo ha lasciato in panchina per tutti i 90 minuti. Nel complesso, Acerbi ha disputato 19 incontri, con 17 presenze da titolare.

    Il centrale è partito dall’inizio in sei delle otto sconfitte stagionali dei nerazzurri, contro Udinese, Juventus, Milan, Liverpool (uscito al 31’ sullo 0-0 per un problema muscolare), Arsenal e Bodo/Glimt. 

  • DE VRIJ VERSO L’ADDIO

    Stefan De Vrij è sempre più vicino all’addio. Come svelato nei giorni scorsi da Matteo Moretto, il difensore ha il contratto in scadenza a giugno.

    Già a gennaio è stato a un passo dal trasferimento all’Al Hilal, formazione saudita allenata da Simone Inzaghi. Le probabilità di rinnovo con il club meneghino sono quasi nulle, con le parti che vanno verso la separazione a fine stagione.

  • MUHAREMOVIC IN POLE

    La dirigenza dell’Inter sta già lavorando al futuro e fa sul serio per Tarik Muharemovic, classe 2003 del Sassuolo

    Secondo Romano e Moretto, tra le società ci sono già stati contatti, così come con l’entourage del giocatore, al quale sarebbe stata presentata una proposta verbale comprensiva degli aspetti economici.

    L’Inter, però, deve battere la concorrenza della Juventus, che detiene il 50% sulla futura rivendita. Ma il lavoro del direttore sportivo Ausilio e i rapporti consolidati con il Sassuolo e con gli agenti del calciatore potrebbero rappresentare fattori determinanti per la fumata bianca e l’arrivo del centrale bosniaco all’ombra della Madonnina.

0