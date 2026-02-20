L’Inter lavora sulla difesa, priorità a un centrale leader: De Vrij e Acerbi verso l’addio, in estate almeno un colpo importante nel reparto arretrato

Il tecnico Cristian Chivu ha pagato errori individuali e di reparto, con Acerbi al centro delle difficoltà. L’ex Lazio, spesso affidabile contro attaccanti fisici come Kane o Haaland, è andato invece in sofferenza contro punte mobili: il danese Hogh, autore di un goal e due assist, ha messo in luce un limite già osservato in passato.

I numeri spiegano ulteriormente il momento altalenante di Acerbi, protagonista nella scorsa stagione in Champions ma oggi meno centrale nelle scelte tecniche.

Su 37 partite giocate dall’Inter, il difensore ne ha saltate tre per infortunio, mentre in 15 occasioni Chivu lo ha lasciato in panchina per tutti i 90 minuti. Nel complesso, Acerbi ha disputato 19 incontri, con 17 presenze da titolare.

Il centrale è partito dall’inizio in sei delle otto sconfitte stagionali dei nerazzurri, contro Udinese, Juventus, Milan, Liverpool (uscito al 31’ sullo 0-0 per un problema muscolare), Arsenal e Bodo/Glimt.