Ivan Perisic PSVGetty Images
Alessandro De Felice

L'Inter lavora al ritorno di Perisic, Chivu in pressing: il muro del PSV e il fattore Champions, cosa serve per il ritorno in nerazzurro

L’esterno croato ha detto sì al ritorno: l’Inter attende l’esito Champions del PSV, mentre Chivu insiste per un rinforzo immediato sulle fasce.

Ivan Perisic ha già dato il proprio assenso a un ritorno all’Inter. Il club nerazzurro continua a lavorare per riportare il croato all’ombra della Madonnina e regalare a Cristian Chivu un rinforzo sulle corsie esterne.

L’operazione Inter-Perisic resta, però, legata al risultato sportivo in Europa del PSV, che lo lascerebbe partire solo in caso di eliminazione dalla Champions. 

Il club nerazzurro spinge per il Perisic-ter, alla luce della necessità di inserire un esterno d’esperienza per far fronte all’assenza prolungata di Dumfries, mentre il tecnico nerazzurro è convinto che il ritorno del croato può diventare decisivo per l’economia della stagione.

  • PERISIC VUOLE L’INTER E ATTENDE IL SEGNALE DEL PSV

    La Gazzetta dello Sport racconta come Perisic, prossimo ai 37 anni, abbia messo l’Inter davanti a tutto, al punto da essere disposto a rinunciare al contratto fino al 2027 che lo lega al PSV pur di chiudere una “last dance” in nerazzurro.

    Il club olandese, forte del primato in Eredivisie, considera però prioritario l’accesso ai playoff di Champions e non intende privarsi del suo esterno migliore finché il cammino europeo resta aperto.

    Il croato affronterà il Bayern Monaco la prossima settimana, nell’ultimo turno di League Phase, con massimo impegno, ma in caso di eliminazione premerà immediatamente per ottenere la cessione.

  • PERISIC-INTER E LA SITUAZIONE DEL PSV IN CHAMPIONS LEAGUE

    Il tonfo del PSV in casa Newcastle nel settimo turno della League Phase di Champions League ha avvicinato gli olandesi all’eliminazione. 

    Un eventuale successo del Bayern mercoledì in Olanda toglierebbe agli uomini di Bosz anche la possibilità dei playoff, aprendo definitivamente la porta al ritorno di Perisic all’Inter.

    Al momento, a 90 minuti dal termine, la squadra olandese è al 22esimo posto con 8 punti, in piena zona playoff.

  • RITORNO PERISIC, CHIVU SPINGE

    Chivu considera l’ultima parte di gennaio cruciale: tra la possibilità di allungare in campionato e il rischio di affrontare un febbraio fitto, con Serie A, Coppa Italia e l’eventuale playoff di Champions, il tecnico ha chiesto con insistenza un esterno di livello superiore. 

    Nella riunione di mercoledì, Chivu ha ribadito l’esigenza di una pedina pronta a colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Dumfries e a garantire copertura su entrambe le fasce.

    L’incontro nella sede di Viale della Liberazione, a cui Chivu ha partecipato personalmente, è servito a allineare tutte le componenti societarie sull’obiettivo Perisic, già approvato da Oaktree in vista della rincorsa agli ottavi di Champions.

  • PERCHÈ L'INTER VUOLE PERISIC: LA STRATEGIA

    L’Inter non ha investito su un esterno giovane per non correre rischi in un mese ricco di partite decisive, preferendo un profilo già pronto e capace di sostenere il gioco offensivo. 

    Le difficoltà di Luis Henrique e la scelta di difendere l’innesto fino a fine stagione hanno spinto i nerazzurri a orientarsi verso un giocatore già pronto e affermato, dopo lo sfumato ritorno di Joao Cancelo e il no a profili ritenuti troppo difensivi come Molina.

    L’età di Perisic non preoccupa i nerazzurri, grazie alle garanzie fisiche offerte dal croato e alla possibilità di impiegarlo come jolly: a destra per supplire all’assenza di Dumfries e a sinistra per far rifiatare Dimarco, liberando Carlos Augusto come alternativa difensiva a Bastoni.

  • L’INCASTRO DI MERCATO E IL PRECEDENTE PERISIC-BAYERN

    Già in passato il destino di Ivan Perisic, dell’Inter e del Bayern Monaco si sono incrociati. 

    L’esterno croato aveva, infatti, lasciato Milano e i nerazzurri nel 2022 senza rinnovo per via dei limiti imposti da Suning sugli ingaggi over 30, scegliendo allora il Tottenham di Conte, ma dopo aver vinto uno scudetto con lo stesso tecnico e aver completato un percorso formativo al Bayern con il Triplete del 2020 e 8 goal e 10 assist in 35 presenze.

  • PERISIC VUOLE IL RITORNO ALL’INTER

    Ivan Perisic è ancora desideroso di misurarsi ad alti livelli e pronto a far valere la propria volontà con il PSV per ottenere il via libera. 

    L’Inter, dal canto suo, resta in attesa del momento giusto per costruire la formula economica, che dovrà comunque prevedere un indennizzo agli olandesi.

    Dipenderà tanto, se non tutto, dalla sfida di Champions League di mercoledì 28 gennaio tra PSV e Bayern Monaco: lì potrebbe essere sancita la parola fine all’avventura di Perisic in Olanda e iniziare quella all’Inter 3.0. 

0