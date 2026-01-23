L'Inter lavora al ritorno di Perisic, Chivu in pressing: il muro del PSV e il fattore Champions, cosa serve per il ritorno in nerazzurro

Già in passato il destino di Ivan Perisic, dell’Inter e del Bayern Monaco si sono incrociati.

L’esterno croato aveva, infatti, lasciato Milano e i nerazzurri nel 2022 senza rinnovo per via dei limiti imposti da Suning sugli ingaggi over 30, scegliendo allora il Tottenham di Conte, ma dopo aver vinto uno scudetto con lo stesso tecnico e aver completato un percorso formativo al Bayern con il Triplete del 2020 e 8 goal e 10 assist in 35 presenze.