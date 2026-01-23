L'Inter lavora al ritorno di Perisic, Chivu in pressing: il muro del PSV e il fattore Champions, cosa serve per il ritorno in nerazzurro

Ivan Perisic ha già dato il proprio assenso a un ritorno all’Inter. Il club nerazzurro continua a lavorare per riportare il croato all’ombra della Madonnina e regalare a Cristian Chivu un rinforzo sulle corsie esterne.
L’operazione Inter-Perisic resta, però, legata al risultato sportivo in Europa del PSV, che lo lascerebbe partire solo in caso di eliminazione dalla Champions.
Il club nerazzurro spinge per il Perisic-ter, alla luce della necessità di inserire un esterno d’esperienza per far fronte all’assenza prolungata di Dumfries, mentre il tecnico nerazzurro è convinto che il ritorno del croato può diventare decisivo per l’economia della stagione.