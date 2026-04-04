L'Inter e una difesa che scricchiola: i goal subiti, il caso Bastoni, i dubbi su Acerbi e le assenze, con la Roma attese risposte

A complicare ulteriormente i piani è quel che sta accadendo attorno ad Alessandro Bastoni. Il mancino è sotto la lente d'ingrandimento ormai da San Valentino, dalla notte della celebre simulazione+esultanza del derby d'Italia, e da quel momento non ha più avuto pace.

I fischi presi in ogni stadio avversario lo hanno disturbato. L'infortunio alla tibia rimediato nel derby dell'8 marzo ne ha rallentato il cammino. E ora ecco pure il disastro azzurro: quell'espulsione prima dell'intervallo di Bosnia-Italia che, di fatto, ha indirizzato pesantemente una partita già complicata di suo, portando infine alla terza estromissione consecutiva della nostra Nazionale dai Mondiali.

"Ora il ragazzo dovrà andar via dall'Italia per il suo bene - ha detto Beppe Bergomi a Radio Nerazzurra - Perdiamo così un talento straordinario, uno dei migliori difensori per il calcio moderno. Mi dispiace tanto, ma penso che per il suo bene dovrà trovare una sistemazione all'estero".

In attesa di definire il proprio futuro, che potrebbe essere al Barcellona, Bastoni intanto giocherà titolare Inter-Roma. Tornerà in campionato quasi un mese dopo l'ultima volta e lo farà da terzo sul centro-sinistra, non da centrale come in Nazionale. Ma sarà lo stesso un bel banco di prova.