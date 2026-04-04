L'Inter e una difesa che scricchiola: i goal subiti, il caso Bastoni, i dubbi su Acerbi e le assenze, con la Roma attese risposte

Obiettivo ripartenza. E non potrebbe essere altrimenti, dopo un periodo molto più nero che azzurro nel quale l'Inter ha raccolto appena due punti sui nove disponibili, vedendo ridursi sensibilmente il vantaggio su Milan e Napoli.
Al Meazza sale la Roma, che evoca brutti ricordi: un anno fa quasi esatto un guizzo di Soulé gettò i nerazzurri in una crisi piena e profonda, regalando al campionato una prima svolta Scudetto.
Quest'anno la situazione è più serena per gli uomini di Chivu rispetto a quanto non lo fosse per quelli di Inzaghi: classifica canta. Non troppo, però. Anche perché la difesa, dopo tutto quel che è successo nelle ultime settimane, preoccupa e non poco.