Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bastoni gfxGOAL
Stefano Silvestri

L'Inter e una difesa che scricchiola: i goal subiti, il caso Bastoni, i dubbi su Acerbi e le assenze, con la Roma attese risposte

Serie A
Inter vs Roma
Inter
Roma

Chivu deve fare i conti con problemi di diverso tipo davanti a Sommer, compresa l'assenza di Bisseck: domenica sera la ripartenza Scudetto passa anche da qui.

Pubblicità

Obiettivo ripartenza. E non potrebbe essere altrimenti, dopo un periodo molto più nero che azzurro nel quale l'Inter ha raccolto appena due punti sui nove disponibili, vedendo ridursi sensibilmente il vantaggio su Milan e Napoli.

Al Meazza sale la Roma, che evoca brutti ricordi: un anno fa quasi esatto un guizzo di Soulé gettò i nerazzurri in una crisi piena e profonda, regalando al campionato una prima svolta Scudetto.

Quest'anno la situazione è più serena per gli uomini di Chivu rispetto a quanto non lo fosse per quelli di Inzaghi: classifica canta. Non troppo, però. Anche perché la difesa, dopo tutto quel che è successo nelle ultime settimane, preoccupa e non poco.

  • I GOAL AL PASSIVO

    L'Inter è reduce da tre partite in cui è sempre stata bucata dagli avversari: un inedito, per chi in questo campionato era spesso riuscito a proteggersi arrivando al 90' con la porta inviolata.

    Prima della sosta, l'1-1 di Firenze. Prima ancora, l'altro 1-1 - più polemico e contestato che mai - contro l'Atalanta. E c'era stato pure il derby perso 1-0, il primo di una serie di scricchiolii che ha diminuito ogni certezza della capolista.

    In generale, l'Inter ha tenuto chiusa la porta appena tre volte nelle ultime otto partite tra tutte le competizioni. Per due volte è stata trafitta in maniera multipla: col Bodo/Glimt, doppia notte fatale per le ambizioni europee.

    • Pubblicità

  • LE ASSENZE

    Come se non bastasse, contro la Roma mancherà un titolarissimo: Yann Bisseck. Gli esami a cui si è sottoposto il tedesco nei giorni scorsi "hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra", come comunicato dall'Inter, e "la sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni".

    Bisseck si è conquistato il posto a metà dicembre, contro il Genoa. Una gara in cui ha pure segnato, aiutando l'Inter a espugnare Marassi per 2-1. Solo contro il Lecce a gennaio non si è visto in campo, ma per ragioni di turnover. E nelle ultime 10 partite di campionato è sempre stato scelto da Chivu dal primo minuto, tranne una volta: proprio contro il Genoa, ma a San Siro, alla fine di febbraio.

    Se l'assenza di Bisseck peserà e obbligherà Chivu a ripensare il proprio assetto difensivo, non va sottovalutata neppure quella di Carlos Augusto: il brasiliano era in diffida prima di Fiorentina-Inter, si è fatto ammonire e salterà la Roma - ironia della sorte, squadra a cui è stato accostato negli ultimi giorni - per squalifica.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL CASO BASTONI

    A complicare ulteriormente i piani è quel che sta accadendo attorno ad Alessandro Bastoni. Il mancino è sotto la lente d'ingrandimento ormai da San Valentino, dalla notte della celebre simulazione+esultanza del derby d'Italia, e da quel momento non ha più avuto pace.

    I fischi presi in ogni stadio avversario lo hanno disturbato. L'infortunio alla tibia rimediato nel derby dell'8 marzo ne ha rallentato il cammino. E ora ecco pure il disastro azzurro: quell'espulsione prima dell'intervallo di Bosnia-Italia che, di fatto, ha indirizzato pesantemente una partita già complicata di suo, portando infine alla terza estromissione consecutiva della nostra Nazionale dai Mondiali.

    "Ora il ragazzo dovrà andar via dall'Italia per il suo bene - ha detto Beppe Bergomi a Radio Nerazzurra - Perdiamo così un talento straordinario, uno dei migliori difensori per il calcio moderno. Mi dispiace tanto, ma penso che per il suo bene dovrà trovare una sistemazione all'estero".

    In attesa di definire il proprio futuro, che potrebbe essere al Barcellona, Bastoni intanto giocherà titolare Inter-Roma. Tornerà in campionato quasi un mese dopo l'ultima volta e lo farà da terzo sul centro-sinistra, non da centrale come in Nazionale. Ma sarà lo stesso un bel banco di prova.

  • I DUBBI SU ACERBI

    A ricoprire il ruolo di guida della retroguardia a tre, piazzandosi nel mezzo, dovrebbe essere Francesco Acerbi. Il favorito è lui nel ballottaggio con De Vrij, che al contrario va verso la panchina.

    Acerbi ha perso quasi completamente il posto da quando Chivu ha trovato in Bisseck, Akanji e Bastoni il trio perfetto davanti a Sommer. A Firenze è entrato nel secondo tempo al posto di Carlos Augusto ammonito, ma in precedenza era rimasto in panchina dal primo all'ultimo minuto 9 volte su 14 tra tutte le competizioni.

    Col contratto in scadenza a fine giugno, Acerbi si sta avvicinando alla conclusione di un cammino glorioso a tinte nerazzurre. Prima, però, vuole lasciare un segno contro una squadra e una tifoseria con cui ha già vissuto storie tese (ricordate il dito medio?). Ma domenica qualche occhio critico si poserà inevitabilmente su di lui.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE SCELTE DI CHIVU

    E dunque Akanji sul centro-destra, Acerbi in mezzo, Bastoni sul centro-sinistra: così Chivu dovrebbe disegnare la propria difesa a tre contro la Roma. Con l'unico dubbio, come detto, tra lo stesso Acerbi e De Vrij.

    Di fronte ci sarà sicuramente Malen e dovrebbe esserci pure Soulé, al rientro dall'infortunio che così tanto fastidio gli ha dato nelle ultime settimane. Toccherà a loro provare ad approfittare di una difesa divenuta improvvisamente scricchiolante, sotto più di un punto di vista.

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Pisa crest
Pisa
PIS
Serie A
Como crest
Como
COM
Inter crest
Inter
INT