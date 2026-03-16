L'Inter e l'assist Scudetto dalla Lazio: il Milan scivola a -8 e il vantaggio nerazzurro aumenta nonostante il pari con l'Atalanta e le polemiche

Il campionato regala all’Inter un assist inatteso nella corsa allo scudetto. Il pareggio contro l’Atalanta aveva lasciato polemiche e rimpianti, soprattutto per il rigore non concesso a Davide Frattesi sull’1-1, episodio che il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha poi riconosciuto come evidente.
Eppure, nel giro di poche ore, la classifica si è rimessa in movimento a favore dei nerazzurri.
La vittoria dell’Olimpico della Lazio grazie al goal di Isaksen ha fatto scivolare il Milan a -8 dalla vetta, consentendo alla squadra di Cristian Chivu di aumentare il vantaggio nonostante il passo falso.
E ora, con nove giornate ancora da disputare, la distanza dalle inseguitrici rende sempre più complicata l’ipotesi di una rimonta.