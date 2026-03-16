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Alessandro De Felice

L'Inter e l'assist Scudetto dalla Lazio: il Milan scivola a -8 e il vantaggio nerazzurro aumenta nonostante il pari con l'Atalanta e le polemiche

Il risultato dell’Olimpico favorisce i nerazzurri: Milan più lontano e margine aumentato nonostante le polemiche arbitrali e il momento difficile della squadra.

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Il campionato regala all’Inter un assist inatteso nella corsa allo scudetto. Il pareggio contro l’Atalanta aveva lasciato polemiche e rimpianti, soprattutto per il rigore non concesso a Davide Frattesi sull’1-1, episodio che il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha poi riconosciuto come evidente. 

Eppure, nel giro di poche ore, la classifica si è rimessa in movimento a favore dei nerazzurri. 

La vittoria dell’Olimpico della Lazio grazie al goal di Isaksen ha fatto scivolare il Milan a -8 dalla vetta, consentendo alla squadra di Cristian Chivu di aumentare il vantaggio nonostante il passo falso. 

E ora, con nove giornate ancora da disputare, la distanza dalle inseguitrici rende sempre più complicata l’ipotesi di una rimonta.

  • L’ASSIST DELLA LAZIO E PEDRO NEL DESTINO

    La fotografia emblematica della ventinovesima giornata arriva proprio dall’Olimpico. L’esultanza di Pedro dopo l’ultimo tiro di Jashari rappresenta una sorta di nemesi sportiva per l’Inter. 

    Lo stesso spagnolo nella scorsa stagione aveva sconvolto la corsa nerazzurra con il rigore allo scadere alla penultima giornata contro la squadra allora allenata da Simone Inzaghi. Stavolta, invece, la gioia del giocatore spagnolo coincide indirettamente con quella dell’Inter.

    Il risultato della Lazio ha infatti ridisegnato la classifica: il Milan è tornato a otto punti di distanza, mentre il Napoli resta più indietro a nove lunghezze. 

    Il campionato non può essere certamente considerato ancora chiuso, ma con nove giornate ancora da giocare e un calendario complesso per tutte le contendenti, la situazione appare sempre più favorevole ai nerazzurri.

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  • DAL RIGORE AL +8

    Nel giro di circa trenta ore l’attenzione si è spostata dalle polemiche arbitrali alla nuova fotografia del campionato. L’arbitro Manganiello e l’episodio del rigore non concesso a Frattesi avevano acceso il dibattito dopo la gara pareggiata contro l’Atalanta, ma l’epilogo di Lazio-Milan ha finito per anestetizzare le discussioni.

    I nerazzurri ringraziano Gustav Isaksen, esterno danese della Lazio protagonista del goal e del risultato che ha indirettamente migliorato la classifica dell’Inter. 

    Dal possibile -5 del Milan di Allegri, con la formazione rossonera che aveva la chance di riportarsi a ridosso dei nerazzurri e passare da -10 a -5 in una settimana, l’Inter si ritrova ora a +8, con un punto guadagnato sui rivali dopo un turno che sembrava nuovamente sfavorevole subito post derby.

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  • UN VANTAGGIO CHE PESA

    Il dato più rilevante resta la classifica. L’Inter, pur attraversando un periodo meno brillante, ha guadagnato un punto sulla seconda senza nemmeno scendere in campo.

    A nove turni dalla fine si tratta di un vantaggio significativo. Anche se il calendario resta impegnativo e il Napoli è tornato a -9, immaginare rimonte clamorose appare sempre più difficile. 

    Il risultato dell’Olimpico ha quindi trasformato una giornata nata tra polemiche e tensioni in un passaggio favorevole per la capolista.

  • VANTAGGIO PREZIOSO NEL MOMENTO DIFFICILE

    Il paradosso della situazione dell’Inter di Chivu è proprio questo: la squadra nerazzurra non attraversa il periodo migliore, ma il vantaggio in classifica cresce comunque. 

    I numeri raccontano una fase complicata, con un solo punto nelle ultime due partite di campionato e tre sconfitte nelle ultime sette gare tra competizioni nazionali ed europee. Dati che descrivono un gruppo apparso affaticato anche dal punto di vista mentale. Proprio per questo il margine costruito nei mesi precedenti assume ancora più valore. 

    L’Inter si presenta così al rush finale con un vantaggio consistente, trasformato da un turno di campionato che ha finito per rafforzare la sua posizione nella corsa allo scudetto.

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