L'Inter e l'assist Scudetto dalla Lazio: il Milan scivola a -8 e il vantaggio nerazzurro aumenta nonostante il pari con l'Atalanta e le polemiche

Nel giro di circa trenta ore l’attenzione si è spostata dalle polemiche arbitrali alla nuova fotografia del campionato. L’arbitro Manganiello e l’episodio del rigore non concesso a Frattesi avevano acceso il dibattito dopo la gara pareggiata contro l’Atalanta, ma l’epilogo di Lazio-Milan ha finito per anestetizzare le discussioni.

I nerazzurri ringraziano Gustav Isaksen, esterno danese della Lazio protagonista del goal e del risultato che ha indirettamente migliorato la classifica dell’Inter.

Dal possibile -5 del Milan di Allegri, con la formazione rossonera che aveva la chance di riportarsi a ridosso dei nerazzurri e passare da -10 a -5 in una settimana, l’Inter si ritrova ora a +8, con un punto guadagnato sui rivali dopo un turno che sembrava nuovamente sfavorevole subito post derby.