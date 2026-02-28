Goal.com
L'Inter e il déjà vu Scudetto: dal febbraio decisivo e Allegri e Milan avversari all'eliminazione in Champions, tante similitudine e analogie

Dalla fuga solitaria di febbraio all’uscita precoce dalla Champions: l’Inter di Chivu come quella Scudetto 2024 di Inzaghi, con Allegri e il Milan nel proprio destino.

La storia non si ripete mai identica a se stessa, ma in casa Inter il profumo di questo febbraio 2026 somiglia tantissimo a quello di due anni fa, che portò allo Scudetto del 2024, quando i nerazzurri presero il largo già a febbraio.

C’è un filo sottile, tinto di nerazzurro, che lega la marcia trionfale della squadra di Cristian Chivu verso la conquista del titolo con la cavalcata dell’allora formazione allenata da Simone Inzaghi verso la ‘seconda stella’ del 2023/24. 

Anche oggi si intravede lo stesso copione: dominio, scontri diretti e gestione matura dei momenti della gara e un avversario in campionato che, come allora, porta la firma di Massimiliano Allegri, capace nel 2024 di allungare la battaglia più del previsto.

Ma non mancano le similitudini meno felici, come l’eliminazione precoce dalla Champions, in questa stagione ai playoff contro il Bodo/Glimt dopo quella contro l’Atletico Madrid due stagioni fa ai caldi di rigore.

  • FEBBRAIO D’ORO

    Proprio come nel 2024, il mese più corto dell'anno si è trasformato per l'Inter nel trampolino di lancio definitivo. 

    Allora fu il successo nello scontro diretto a scavare il solco: il 4 febbraio 2024, l’autorete di Gatti a San Siro in Inter-Juventus portò la squadra di Inzaghi a +7, un vantaggio consistente che ha rappresentato le basi solide per la fuga. 

    Poi le vittorie contro Roma e Lecce in trasferta e Salernitana in casa a completare un mese perfetto dal punto di vista dei risultati in campionato.

    Oggi è la continuità disarmante di Lautaro e compagni a fiaccare le resistenze delle inseguitrici: 13 successi in 14 giornate, gli ultimi 7 dei quali consecutivi, e 36 goal, ovvero 2,57 a partita.

    L'Inter viaggia a una media punti incredibile, trasformando il campionato in un monologo: il 5 novembre la formazione nerazzurra era quarta in classifica, con 24 punti, 3 in meno della Roma, allora capolista, e uno in meno rispetto a Napoli e Milan, mentre la Juventus inseguiva a 4 lunghezze e in 14 giornate ha “mangiato” 11 punti al Diavolo, altri 14 ai bianconeri, 15 ai partenopei e 17 ai giallorossi.

  • ALLEGRI ‘NEMICO’ DI SEMPRE

    Non c'è trionfo interista senza il confronto a distanza con Massimiliano Allegri. Come nel 2023, l'avversario più coriaceo - almeno per tre quarti di stagione - è stato il tecnico livornese, capace di tenere viva una competizione che l’Inter ha tentato di chiudere già a Natale. 

    Proprio come due stagioni fa, Allegri ha tenuto testa all’Inter - due anni fa guidata da Inzaghi e ora da Chivu - fino a febbraio, mantenendo aperto il discorso Scudetto, prima di arrendersi di fronte alla superiorità dei nerazzurri. 

    Un epilogo che il tecnico toscano vuole sovvertire in questo finale di stagione, con il derby del prossimo 8 marzo che sarà determinante in questo senso.

  • INCUBO CHAMPIONS E SINDROME DELL’OTTAVO

    Il parallelismo si fa, però, inevitabilmente ‘doloroso’ per l’Inter quando lo sguardo si sposta oltre i confini nazionali. 

    Se nel 2023 fu l'Atletico Madrid di Simeone a spezzare i sogni di gloria europea ai calci di rigore, quest'anno l'eliminazione prematura dalla Champions League nel doppio confronto ai playoff contro il Bodo/Glimt ha ricalcato lo stesso copione di rimpianti. 

    Una squadra che in Italia sembra imbattibile si è scoperta ancora una volta fragile nei dettagli internazionali, pagando a caro prezzo l’intensità in campo europeo e distrazioni che in Serie A passano inosservate.

  • SCONTRO DIRETTO E DERBY COME SPARTIACQUE

    Due stagioni fa fu proprio la sfida di San Siro tra Inter e Juventus di Allegri a creare il solco decisivo tra le due squadre in classifica, aprendo - di fatti - la fuga dei nerazzurri di Inzaghi verso lo Scudetto della seconda stella, conquistato poi ufficialmente il 22 aprile nel derby contro il Milan di Pioli.

    Proprio la stracittadina, il derby della Madonnina, rappresenta uno snodo cruciale per l’assegnazione dello Scudetto in questa stagione. Di fronte ai nerazzurri ci sarà ancora Massimiliano Allegri, il ‘nemico’ di sempre e colui che sta contenendo ancora una volta il titolo all’Inter.

    Una sfida che rimette di fronte Inter e Allegri e che potrebbe regalare ai nerazzurri l’ipoteca sul titolo numero 21 proprio contro i rivali storici.

  • SIMILITUDINI E ANALOGIE

    Tra similitudini, analogie e strani scherzi del destino, l’Inter è chiamata nuovamente a superare gli ostacoli Milan e Allegri quando si tratta di momento clou per lo Scudetto. 

    Con una (quasi) certezza: quando i nerazzurri accelerano a febbraio, il campionato si colora inevitabilmente di nerazzurro. E, ancora una volta, a farne le spese sono le squadre di Allegri, condannate a inseguire per provare a cambiare il finale.

