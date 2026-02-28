La storia non si ripete mai identica a se stessa, ma in casa Inter il profumo di questo febbraio 2026 somiglia tantissimo a quello di due anni fa, che portò allo Scudetto del 2024, quando i nerazzurri presero il largo già a febbraio.
C’è un filo sottile, tinto di nerazzurro, che lega la marcia trionfale della squadra di Cristian Chivu verso la conquista del titolo con la cavalcata dell’allora formazione allenata da Simone Inzaghi verso la ‘seconda stella’ del 2023/24.
Anche oggi si intravede lo stesso copione: dominio, scontri diretti e gestione matura dei momenti della gara e un avversario in campionato che, come allora, porta la firma di Massimiliano Allegri, capace nel 2024 di allungare la battaglia più del previsto.
Ma non mancano le similitudini meno felici, come l’eliminazione precoce dalla Champions, in questa stagione ai playoff contro il Bodo/Glimt dopo quella contro l’Atletico Madrid due stagioni fa ai caldi di rigore.