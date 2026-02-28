Proprio come nel 2024, il mese più corto dell'anno si è trasformato per l'Inter nel trampolino di lancio definitivo.

Allora fu il successo nello scontro diretto a scavare il solco: il 4 febbraio 2024, l’autorete di Gatti a San Siro in Inter-Juventus portò la squadra di Inzaghi a +7, un vantaggio consistente che ha rappresentato le basi solide per la fuga.

Poi le vittorie contro Roma e Lecce in trasferta e Salernitana in casa a completare un mese perfetto dal punto di vista dei risultati in campionato.

Oggi è la continuità disarmante di Lautaro e compagni a fiaccare le resistenze delle inseguitrici: 13 successi in 14 giornate, gli ultimi 7 dei quali consecutivi, e 36 goal, ovvero 2,57 a partita.

L'Inter viaggia a una media punti incredibile, trasformando il campionato in un monologo: il 5 novembre la formazione nerazzurra era quarta in classifica, con 24 punti, 3 in meno della Roma, allora capolista, e uno in meno rispetto a Napoli e Milan, mentre la Juventus inseguiva a 4 lunghezze e in 14 giornate ha “mangiato” 11 punti al Diavolo, altri 14 ai bianconeri, 15 ai partenopei e 17 ai giallorossi.