L'Inter di Simone Inzaghi è inarrestabile: ha già fatto gli stessi punti di tutto lo scorso campionato

9ª vittoria di fila in Serie A: l'ultimo fu Conte. Inzaghi fa 300 in campionato: meglio di Ancelotti e Allegri. 72 punti alla 27ª? Solo in due meglio.