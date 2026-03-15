L'Inter di Chivu e il fantasma degli Scudetti persi da Inzaghi: dal Milan 2022 al Napoli 2025, due titoli sfumati da favorita negli ultimi anni

Il derby perso contro il Milan e l’1-1 contro l’Atalanta di ieri a San Siro pesano non soltanto per i punti lasciati per strada ma per il significato che assumono nella corsa al titolo.

L’Inter ha superato quota sei stracittadine senza vittorie, con due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sfide contro i rossoneri, confermando un problema soprattutto mentale nell’approccio alle partite più importanti.

I nerazzurri hanno faticato negli scontri diretti con le principali rivali: due sconfitte con il Milan, un solo punto conquistato contro il Napoli e un bilancio di una vittoria e una sconfitta con la Juventus.

In totale quattro punti in sei partite contro le big, un rendimento che alimenta i dubbi sulla tenuta mentale della squadra di Chivu in vista del finale di stagione.

A confermare qualche dubbio prima della volata finale sono i numeri delle ultime settimane: tra campionato, Champions League e Coppa Italia l’Inter ha conquistato una sola vittoria nelle ultime cinque, contro il Genoa a San Siro.

A pesare sono anche le assenze: da tempo fuori Dumfries, e una delle pochissime note liete della sfida contro l’Atalanta; indisponibili Calhanoglu e Lautaro, mentre sulla fascia destra la coppia Bisseck-Luis Henrique non ha garantito continuità di rendimento durante l’assenza prolungata dell’olandese.