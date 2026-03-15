L'Inter di Chivu e il fantasma degli Scudetti persi da Inzaghi: dal Milan 2022 al Napoli 2025, due titoli sfumati da favorita negli ultimi anni

Il passato che riaffiora proprio quando il traguardo sembra vicino. L’Inter si ritrova ancora una volta a gestire un vantaggio importante in testa alla classifica, ma i ricordi degli ultimi anni non permettono di abbassare la guardia.
Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta il margine in classifica resta significativo, ma il Milan può accorciare fino a cinque punti vincendo contro la Lazio questa sera, quando mancano nove giornate alla fine del campionato.
LInter arrivava alle ultime partite dopo una lunga striscia positiva di risultati, con quattordici vittorie e un solo pareggio dal derby d’andata. Tuttavia la sconfitta nella stracittadina e il successivo pareggio con la Dea hanno riacceso timori che riportano alla memoria due precedenti pesanti: gli Scudetti sfumati nel 2022 contro il Milan e nel 2025 contro il Napoli.
Il compito di Cristian Chivu è ora quello di evitare che i fantasmi del passato condizionino il gruppo, lavorando sia sul piano mentale sia su quello tecnico per difendere il vantaggio in classifica nel rush finale.