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Chivu Inzaghi InterGetty Images
Alessandro De Felice

L'Inter di Chivu e il fantasma degli Scudetti persi da Inzaghi: dal Milan 2022 al Napoli 2025, due titoli sfumati da favorita negli ultimi anni

Dal Milan del 2022 al Napoli del 2025: due titoli sfumati nel finale: dopo l’1-1 con l’Atalanta i rossoneri di Allegri possono portarsi a -5 a nove giornate dalla fine.

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Il passato che riaffiora proprio quando il traguardo sembra vicino. L’Inter si ritrova ancora una volta a gestire un vantaggio importante in testa alla classifica, ma i ricordi degli ultimi anni non permettono di abbassare la guardia. 

Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta il margine in classifica resta significativo, ma il Milan può accorciare fino a cinque punti vincendo contro la Lazio questa sera, quando mancano nove giornate alla fine del campionato.

LInter arrivava alle ultime partite dopo una lunga striscia positiva di risultati, con quattordici vittorie e un solo pareggio dal derby d’andata. Tuttavia la sconfitta nella stracittadina e il successivo pareggio con la Dea hanno riacceso timori che riportano alla memoria due precedenti pesanti: gli Scudetti sfumati nel 2022 contro il Milan e nel 2025 contro il Napoli.

Il compito di Cristian Chivu è ora quello di evitare che i fantasmi del passato condizionino il gruppo, lavorando sia sul piano mentale sia su quello tecnico per difendere il vantaggio in classifica nel rush finale.

  • DERBY, ATALANTA E UN’INTER MENO SOLIDA

    Il derby perso contro il Milan e l’1-1 contro l’Atalanta di ieri a San Siro pesano non soltanto per i punti lasciati per strada ma per il significato che assumono nella corsa al titolo. 

    L’Inter ha superato quota sei stracittadine senza vittorie, con due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sfide contro i rossoneri, confermando un problema soprattutto mentale nell’approccio alle partite più importanti.

    I nerazzurri hanno faticato negli scontri diretti con le principali rivali: due sconfitte con il Milan, un solo punto conquistato contro il Napoli e un bilancio di una vittoria e una sconfitta con la Juventus

    In totale quattro punti in sei partite contro le big, un rendimento che alimenta i dubbi sulla tenuta mentale della squadra di Chivu in vista del finale di stagione.

    A confermare qualche dubbio prima della volata finale sono i numeri delle ultime settimane: tra campionato, Champions League e Coppa Italia l’Inter ha conquistato una sola vittoria nelle ultime cinque, contro il Genoa a San Siro. 

    A pesare sono anche le assenze: da tempo fuori Dumfries, e una delle pochissime note liete della sfida contro l’Atalanta; indisponibili Calhanoglu e Lautaro, mentre sulla fascia destra la coppia Bisseck-Luis Henrique non ha garantito continuità di rendimento durante l’assenza prolungata dell’olandese.

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  • INCOGNITA CHIVU E CALENDARIO

    Chivu ha finora ricompattato un gruppo che appariva in difficoltà dopo la finale di Monaco, restituendo fiducia allo spogliatoio e mantenendo la squadra in testa al campionato. 

    Ma per il tecnico rumeno si tratta della prima esperienza nella gestione di una volata Scudetto, un fattore che potrebbe rappresentare un limite di fronte a rivali esperti come Massimiliano Allegri.

    Anche il calendario rappresenta un passaggio delicato. Nelle prossime giornate l’Inter dovrà affrontare Fiorentina, Roma e Como, tutte squadre coinvolte nella corsa europea o nella lotta salvezza. 

    Nella parte finale della stagione resta inoltre la trasferta contro la Lazio all’Olimpico, prima di un ultimo blocco di partite contro squadre impegnate nella zona bassa della classifica.

    L’Inter resta comunque la squadra con più vittorie in Serie A, ventidue su ventotto partite, ma ha già incassato cinque sconfitte. Un dato non secondario: negli ultimi trent’anni solo una squadra ha vinto lo Scudetto con sei o più K.O, la Juventus di Maurizio Sarri nella stagione 2019/2020.

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  • IL PRECEDENTE DEL 2022: LO SCUDETTO SFUMATO CONTRO IL MILAN

    Il primo grande rimpianto recente risale alla stagione 2021/2022. L’Inter di Simone Inzaghi partiva da campione d’Italia dopo il titolo conquistato nel 2021 con Antonio Conte e, nonostante le partenze estive di Lukaku e Hakimi e il cambio in panchina, era rimasta a lungo in testa alla classifica.

    Il momento decisivo arrivò tra febbraio e marzo, quando la squadra ottenne soltanto sette punti in sette partite. In quel periodo arrivarono la sconfitta nel derby con il Milan, quella contro il Sassuolo e quattro pareggi contro Napoli, Torino, Genoa e Fiorentina, mentre l’unico successo fu contro la Salernitana.

    Il sorpasso decisivo maturò proprio nella stracittadina di ritorno, quando la doppietta di Olivier Giroud ribaltò la partita e rilanciò la corsa rossonera. Il Milan di Stefano Pioli chiuse poi il campionato vincendo all’ultima giornata al Mapei Stadium contro il Sassuolo, mentre l’Inter, nonostante il successo contro la Sampdoria a San Siro, terminò al secondo posto.

  • IL DEJÀ VU DEL 2025: IL NAPOLI E IL CROLLO FINALE

    Uno scenario simile si è ripetuto nel campionato 2024-2025. Anche in quel caso l’Inter partiva da campione d’Italia dopo il titolo conquistato con Inzaghi, con una rosa rimasta sostanzialmente intatta e arricchita dagli arrivi di Zielinski e Taremi, sui quali c’erano aspettative importanti.

    Il crollo arrivò però nel finale di stagione. Nel giro di una settimana i nerazzurri persero contro Bologna e Roma passando da un vantaggio di tre punti sul Napoli a uno svantaggio di tre. Anche a febbraio la squadra aveva mostrato segnali di difficoltà, raccogliendo soltanto quattro punti in quattro partite.

    Il campionato si decise all’ultima giornata: l’Inter vinse contro il Como ma non bastò, perché il Napoli di Antonio Conte mantenne il primo posto conquistando lo Scudetto.

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  • I FANTASMI DEL PASSATO

    Il rallentamento delle ultime settimane ha riaperto scenari che sembravano chiusi. Dopo l’eliminazione europea contro il Bodo, la sconfitta nel derby e il pareggio contro l’Atalanta, l’Inter ha visto riaccendersi la pressione nella corsa al titolo.

    L’Inter ha mostrato nuovamente difficoltà nel gestire il vantaggio e nel chiudere le partite, come già accaduto nel derby, ma soprattutto l’incapacità di battere dirette concorrenti e vincere big match, un aspetto evidenziato sia in campionato che nel percorso in Champions League.

    Ora, però, l'Inter deve dimostrare di essere solida soprattutto sotto l'aspetto mentale, con lucidità e sangue freddo in un momento in cui rischia di gettare via il vantaggio costruito nella prima parte.

    Un fattore che richiama precedenti recenti e che rende la gestione delle ultime nove giornate il vero banco di prova per la squadra di Chivu.

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