L’Inter avanza nel Mondiale per Club, ma torneo finito per quattro: gli infortunati tornano in Italia

Cristian Chivu non potrà contare su quattro elementi nel prosieguo del Mondiale per Club: hanno lasciato gli USA a causa di infortuni.

Il Mondiale per Club dell’Inter continua, ma per alcuni giocatori nerazzurri è arrivato già il momento di salutare gli Stati Uniti.

Avventura finita per quattro che, alle prese con problemi fisici, non riusciranno a recuperare per le restanti gare del torneo e fanno dunque ritorno in Italia per proseguire il loro programma di lavoro, ma evidentemente anche per staccare la spina dopo una stagione lunghissima.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, hanno già lasciato il gruppo e gli Stati Uniti e questo vuole inevitabilmente dire che da qui alla fine della competizione, Chivu dovrà fare i conti con una rosa ridotta soprattutto in difesa e a centrocampo.