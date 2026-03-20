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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Alessandro De Felice

L'Inter a caccia del dopo Sommer, Ausilio vola a Londra per Vicario: da Carnesecchi e Lunin a Caprile, le alternative al portiere del Tottenham

Missione inglese per il direttore sportivo nerazzurro tra Champions e mercato: Vicario resta il primo obiettivo, ma non è l’unico nome sul tavolo.

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Un viaggio a Londra nel cuore della settimana europea, tra partite di Champions League e incontri di mercato, ha acceso i riflettori sulle strategie dell’Inter per il futuro tra i pali. 

Il direttore sportivo Piero Ausilio, accompagnato dal vice Dario Baccin, ha seguito dal vivo Chelsea-Psg e Tottenham-Atletico Madrid, cogliendo l’occasione per intrecciare contatti e aggiornarsi su diversi obiettivi, a partire da Guglielmo Vicario, oggi in forza agli Spurs e considerato il principale candidato per il dopo Yann Sommer.

  • BLITZ LONDINESE E CONTATTI

    La presenza di Ausilio al Tottenham Stadium, dove ha assistito alla sfida europea accanto al suo vice e al procuratore di Vicario, Gabriele Giuffrida, non è passata inosservata. 

    Secondo La Gazzetta dello Sport, l’incontro con l’agente rappresenta un passaggio significativo in una trattativa che potrebbe presto entrare nel vivo, anche se il viaggio non aveva come obiettivo dichiarato la chiusura dell’affare.

    Il blitz rientra nella consuetudine dell’Inter di sfruttare le grandi notti europee per mantenere vivi i rapporti con dirigenti e intermediari internazionali. 

    Londra si è trasformata in un crocevia strategico, con Ausilio impegnato in una serie di contatti utili per il mercato estivo.

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  • VICARIO FAVORITO PER LA PORTA DELL’INTER

    Il nome in cima alla lista resta quello di Guglielmo Vicario. Il portiere azzurro, legato al Tottenham fino al 2028, sta vivendo una stagione complicata e sarebbe orientato a lasciare la Premier League dopo tre anni, con l’Inter pronta ad approfittarne. 

    Il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, cifra raggiungibile anche attraverso bonus.

    Dal canto suo, Vicario avrebbe già manifestato apertura al ritorno in Italia e vedrebbe con entusiasmo la possibilità di raccogliere l’eredità di Sommer, destinato alla scadenza dopo tre stagioni altalenanti, come sottolinea La Gazzetta dello Sport.

    Ll’ex Empoli è da tempo nei radar nerazzurri, già valutato nell’estate 2023 dopo la partenza di Onana. L’esperienza in Premier, inizialmente positiva, si è complicata nell’ultimo periodo tra critiche e rendimento altalenante, alimentando la volontà di cambiare aria.

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  • PERCHÉ L’INTER VUOLE VICARIO

    La preferenza per Vicario nasce da esigenze precise. L’Inter cerca un portiere affidabile nel presente, capace di garantire continuità e conoscenza del campionato italiano. 

    Il profilo del classe ’96 convince per rapporto qualità-prezzo, tanto da raccogliere il consenso anche del presidente Marotta.

    Il fatto che sia italiano, esperto di Serie A e già apprezzato dall’ambiente nerazzurro, anche ai tempi dell’Empoli, rappresenta un ulteriore vantaggio. 

    Inoltre, la presenza di diversi compagni di Nazionale faciliterebbe l’inserimento nello spogliatoio.

  • DA CARNESECCHI E ALISSON A CAPRILE: LE ALTERNATIVE

    Nonostante il gradimento per Vicario, l’Inter mantiene aperte altre piste. 

    IlCorriere dello Sport segnala come Marco Carnesecchi dell'Atalanta resti una soluzione concreta sul mercato italiano, mentre più complicata è la pista che porta ad Alisson del Liverpool, seguito anche dalla Juventus e con contratto fino al 2027.

    Tra le opzioni figura anche Andriy Lunin, vice di Courtois al Real Madrid, già monitorato dalla dirigenza nerazzurra. 

    In calo, invece, le quotazioni di Elia Caprile, che avrebbe comunque un costo superiore rispetto a Vicario.

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