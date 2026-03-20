L'Inter a caccia del dopo Sommer, Ausilio vola a Londra per Vicario: da Carnesecchi e Lunin a Caprile, le alternative al portiere del Tottenham

Un viaggio a Londra nel cuore della settimana europea, tra partite di Champions League e incontri di mercato, ha acceso i riflettori sulle strategie dell’Inter per il futuro tra i pali.
Il direttore sportivo Piero Ausilio, accompagnato dal vice Dario Baccin, ha seguito dal vivo Chelsea-Psg e Tottenham-Atletico Madrid, cogliendo l’occasione per intrecciare contatti e aggiornarsi su diversi obiettivi, a partire da Guglielmo Vicario, oggi in forza agli Spurs e considerato il principale candidato per il dopo Yann Sommer.