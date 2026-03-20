L'Inter a caccia del dopo Sommer, Ausilio vola a Londra per Vicario: da Carnesecchi e Lunin a Caprile, le alternative al portiere del Tottenham

Il nome in cima alla lista resta quello di Guglielmo Vicario. Il portiere azzurro, legato al Tottenham fino al 2028, sta vivendo una stagione complicata e sarebbe orientato a lasciare la Premier League dopo tre anni, con l’Inter pronta ad approfittarne.

Il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, cifra raggiungibile anche attraverso bonus.

Dal canto suo, Vicario avrebbe già manifestato apertura al ritorno in Italia e vedrebbe con entusiasmo la possibilità di raccogliere l’eredità di Sommer, destinato alla scadenza dopo tre stagioni altalenanti, come sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Ll’ex Empoli è da tempo nei radar nerazzurri, già valutato nell’estate 2023 dopo la partenza di Onana. L’esperienza in Premier, inizialmente positiva, si è complicata nell’ultimo periodo tra critiche e rendimento altalenante, alimentando la volontà di cambiare aria.