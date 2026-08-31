L'insolito affare Ahanor: perché l'Atalanta lo cede in prestito al Crystal Palace prima del Chelsea

Honest Ahanor giocherà nel... nel Crystal Palace?! Sì, nel Crystal Palace. Ed è una discreta sorpresa, considerando quel che è accaduto nei giorni scorsi.
L'operazione è stata svelata nelle ultime ore. E sì, ha pienamente a che fare con il Chelsea. Ovvero il vero club londinese con cui l'Atalanta ha raggiunto un accordo per la cessione del gioiello mancino ex Genoa, molto valorizzato dopo la scorsa stagione.
A prima vista, potrebbe anche sembrare un normale affare di mercato: un club A prende un giocatore da un club B e inizialmente lo presta a un club C per fargli fare le ossa. Ma non è esattamente così. Anzi: si tratta di qualcosa di un po' più insolito.
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