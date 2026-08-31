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Ahanor AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

L'insolito affare Ahanor: perché l'Atalanta lo cede in prestito al Crystal Palace prima del Chelsea

Calciomercato
Serie A
Atalanta
H. Ahanor
Chelsea
Crystal Palace
Premier League

Operazione inusuale sull'asse Bergamo-Londra: il prestito al Crystal Palace sarà da parte dell'Atalanta. Solo tra un anno Ahanor approderà al Chelsea.

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Honest Ahanor giocherà nel... nel Crystal Palace?! Sì, nel Crystal Palace. Ed è una discreta sorpresa, considerando quel che è accaduto nei giorni scorsi.

L'operazione è stata svelata nelle ultime ore. E sì, ha pienamente a che fare con il Chelsea. Ovvero il vero club londinese con cui l'Atalanta ha raggiunto un accordo per la cessione del gioiello mancino ex Genoa, molto valorizzato dopo la scorsa stagione.

A prima vista, potrebbe anche sembrare un normale affare di mercato: un club A prende un giocatore da un club B e inizialmente lo presta a un club C per fargli fare le ossa. Ma non è esattamente così. Anzi: si tratta di qualcosa di un po' più insolito.


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  • IL PRESTITO DALL'ATALANTA AL PALACE

    L'aspetto davvero inusuale, come spiegato da Sky Sport, è che a cedere Ahanor al Crystal Palace è l'Atalanta. Dunque non il Chelsea, dopo aver prelevato l'ex genoano dai nerazzurri.

    Ricapitolando, dunque: l'Atalanta ha raggiunto un accordo con il Chelsea già negli scorsi giorni, ma in quest'accordo ha accettato di prestare prima Ahanor al Palace, ovviamente sotto la supervisione dei Blues.

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  • IL MOTIVO DELL'OPERAZIONE

    Perché tutto questo? Perché, secondo le regole della Premier League, un club non può prestare più di un giocatore della propria rosa allo stesso club durante una sessione di mercato.

    Il primo elemento che il Chelsea ha prestato al Crystal Palace in questa finestra è Axel Disasi: l'ex giocatore del Monaco si è trasferito alle Eagles, operazione chiusa - sulla base di un prestito, appunto - e ufficializzata qualche mese fa.

    Per questo motivo il triangolo Ahanor-Chelsea-Crystal Palace non si è potuto chiudere sulle solite basi. E per questo motivo è l'Atalanta a prestare il mancino alle Eagles, non i Blues.

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  • TRA UN ANNO AL CHELSEA

    Poi, di fatto, cambierà poco. Nel senso che Ahanor trascorrerà la prossima stagione al Crystal Palace, club che negli ultimissimi anni ha elevato le proprie ambizioni conquistando FA Cup, Community Shield e Conference League, e poi sarà a tutti gli effetti del Chelsea.

    I Blues, insomma, osserveranno l'italiano giocare e farsi ulteriormente le ossa in un'altra squadra. E al termine della stagione potranno inserirlo nella propria rosa, se l'intenzione sarà davvero quella di contare concretamente su di lui.

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  • LE CIFRE DELL'OPERAZIONE

    Per quanto riguarda le cifre dell'operazione, sono naturalmente altissime: l'accordo tra l'Atalanta e il Chelsea è stato chiuso sulla base di 48 milioni di euro. Operazione, naturalmente, a titolo definitivo.

    Un anno fa, al momento di portare Ahanor a Bergamo dal Genoa, la Dea aveva sborsato una cifra inferiore, e di parecchio: 16 milioni di euro, più altri 4 di bonus.

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