L'insolito affare Ahanor: perché l'Atalanta lo cede in prestito al Crystal Palace prima del Chelsea

Perché tutto questo? Perché, secondo le regole della Premier League, un club non può prestare più di un giocatore della propria rosa allo stesso club durante una sessione di mercato.

Il primo elemento che il Chelsea ha prestato al Crystal Palace in questa finestra è Axel Disasi: l'ex giocatore del Monaco si è trasferito alle Eagles, operazione chiusa - sulla base di un prestito, appunto - e ufficializzata qualche mese fa.

Per questo motivo il triangolo Ahanor-Chelsea-Crystal Palace non si è potuto chiudere sulle solite basi. E per questo motivo è l'Atalanta a prestare il mancino alle Eagles, non i Blues.