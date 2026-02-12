Goal.com
Harry Sherlock

L'Inghilterra scopre il girone della Nations League con i Three Lions che subiscono un sorteggio brutale al ritorno nella Lega A

L'Inghilterra ha ricevuto un sorteggio brutale al suo ritorno nella massima serie della Nations League. I Tre Leoni affronteranno Spagna, Croazia e Repubblica Ceca in quello che potrebbe essere considerato il girone della morte per gli uomini di Thomas Tuchel, che quest'estate tenteranno per la prima volta di vincere la Coppa del Mondo.

  • Il pareggio che fa riflettere dell'Inghilterra

    L'Inghilterra è tornata nella massima serie della Nations League ed è stata inserita in un girone che comprende la Spagna, campione d'Europa in carica, la Croazia e la Repubblica Ceca. I Tre Leoni, ovviamente, hanno affrontato la Spagna nella finale degli Europei, perdendo per 2-1 in quella che si è rivelata l'ultima partita di Gareth Southgate alla guida della squadra.

    Anche il Galles, promosso in Lega A, dovrà affrontare un compito difficile, poiché dovrà vedersela con il Portogallo, detentore della Nations League, oltre che con la Norvegia di Erling Haaland e la Danimarca.

    La Francia di Kylian Mbappé dovrà affrontare un compito difficile contro Italia e Belgio, oltre alla Turchia, mentre il gruppo finale sarà completato da Germania, Paesi Bassi, Serbia e Grecia.

    Il sorteggio della fase a gironi della Lega A è il seguente:

    Gruppo A1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

    Gruppo A2: Germania, Paesi Bassi, Serbia, Grecia

    Gruppo A3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca

    Gruppo A4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

  • Northern Ireland v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Possibilità irlandesi

    L'Irlanda del Nord è stata sorteggiata contro Ungheria, Ucraina e Georgia nella Lega B, mentre la Repubblica d'Irlanda affronterà Israele, Austria e Kosovo. La Scozia affronterà Svizzera, Slovenia e Macedonia del Nord.

    Il resto del sorteggio è il seguente:

    Lega B

    Gruppo B1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord

    Gruppo B2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord

    Gruppo B3: Israele, Austria, Repubblica d'Irlanda, Kosovo

    Gruppo B4: Polonia, Bosnia-Erzegovina, Romania, Svezia

    Lega C

    Gruppo C1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino

    Gruppo C2: Montenegro, Armenia, Cipro, Gibilterra/Lettonia*

    Gruppo C3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia

    Gruppo C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo/Malta*

    Lega D

    Gruppo D1: Gibilterra/Lettonia, Lussemburgo/Malta, Andorra

    Gruppo D2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein

    *Gibilterra e Lettonia, Lussemburgo e Malta disputeranno gli spareggi a marzo per determinare chi giocherà nei gironi C e D.

  • L'obiezione dell'Irlanda nei confronti di Israele

    La Federcalcio irlandese (FAI) ha già firmato una mozione per chiedere alla UEFA di escludere Israele dalla competizione.

    Tuttavia, sembra che siano disposte a rispettare il calendario delle partite.

    In una dichiarazione si legge: "Sebbene siano state avviate consultazioni con i funzionari della UEFA, la federazione riconosce che il regolamento UEFA prevede che, se una federazione si rifiuta di giocare una partita, questa verrà considerata persa a tavolino e potranno essere adottate ulteriori misure disciplinari, tra cui la potenziale squalifica dalla competizione".

  • Thomas Tuchel(C)Getty Images

    Cosa succederà dopo?

    La Nations League inizierà a settembre e le partite si disputeranno da allora fino a novembre 2026.

    Giovedì Thomas Tuchel ha prolungato il suo contratto fino al 2028 e quindi guiderà i Three Lions durante il torneo.

    Ha dichiarato: "Sono molto felice e orgoglioso di prolungare la mia collaborazione con l'Inghilterra.

    Non è un segreto per nessuno che finora ho amato ogni minuto trascorso con i miei giocatori e allenatori, e non vedo l'ora di guidarli ai Mondiali.

    È un'opportunità incredibile e faremo del nostro meglio per rendere orgoglioso il Paese".

    Tuchel guiderà l'Inghilterra anche a Euro 2028 e ha aggiunto: "Ho ricevuto così tanto sostegno da Mark [Bullingham, amministratore delegato della FA], da tutti i miei colleghi della FA e dai tifosi ovunque io vada che non ho esitato quando mi è stato chiesto di continuare a svolgere questo lavoro da sogno.

    Euro 2028 sarà un torneo molto speciale e, come allenatore, non c'è niente di meglio che competere con i migliori sul palcoscenico più grande possibile".

    Tradotto automaticamente da GOAL-e

