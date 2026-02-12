La Nations League inizierà a settembre e le partite si disputeranno da allora fino a novembre 2026.

Giovedì Thomas Tuchel ha prolungato il suo contratto fino al 2028 e quindi guiderà i Three Lions durante il torneo.

Ha dichiarato: "Sono molto felice e orgoglioso di prolungare la mia collaborazione con l'Inghilterra.

Non è un segreto per nessuno che finora ho amato ogni minuto trascorso con i miei giocatori e allenatori, e non vedo l'ora di guidarli ai Mondiali.

È un'opportunità incredibile e faremo del nostro meglio per rendere orgoglioso il Paese".

Tuchel guiderà l'Inghilterra anche a Euro 2028 e ha aggiunto: "Ho ricevuto così tanto sostegno da Mark [Bullingham, amministratore delegato della FA], da tutti i miei colleghi della FA e dai tifosi ovunque io vada che non ho esitato quando mi è stato chiesto di continuare a svolgere questo lavoro da sogno.

Euro 2028 sarà un torneo molto speciale e, come allenatore, non c'è niente di meglio che competere con i migliori sul palcoscenico più grande possibile".