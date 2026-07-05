L'Inghilterra saprà sfidare storia, altitudine e atmosfera del mitico Azteca in Messico per tenere vivo il sogno mondiale?

Nonostante la rimonta all’ultimo respiro sulla Repubblica Democratica del Congo, Thomas Tuchel ha subito pensato alla difficile sfida in Messico. «Sono appena uscito da questa partita e sto ancora cercando di godermela», ha dichiarato il tecnico tedesco dopo la doppietta di Harry Kane che ha regalato all’Inghilterra un’incredibile vittoria per 2-1 ad Atlanta.
"Ma ora si gioca contro il Messico all’Azteca. È una delle partite più belle ed emozionanti, pur con molti ostacoli."
Tuchel ha ragione: nonostante i dubbi sulla squadra di Javier Aguirre prima dei Mondiali 2026, il Messico ha guadagnato slancio verso gli ottavi e l’Azteca è stato fondamentale.