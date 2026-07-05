L'Inghilterra saprà sfidare storia, altitudine e atmosfera del mitico Azteca in Messico per tenere vivo il sogno mondiale?

L’Inghilterra è nettamente superiore alla Repubblica Ceca. Il Messico non perde all’Azteca dal 2013, ma in quel periodo ha affrontato solo il Portogallo, tra le prime dieci. Ciononostante Tuchel resta cauto di fronte all’ostacolo che separa i Tre Leoni dai quarti di finale.

Martedì l’Ecuador è arrivato all’Azteca con fiducia dopo aver battuto la Germania e senza timore dell’altitudine, avendo giocato le qualificazioni a Quito, ma non ha retto la pressione del pubblico.

«L’intero stadio fa il tifo per loro», ha spiegato il centrocampista ecuadoriano John Yeboah, «e penso che questo dia loro una grande spinta in avanti».

Il legame tra squadra e tifosi ha premiato entrambi. Con quattro successi di fila ai Mondiali, il Messico ha ricompattato un Paese che meno di un mese fa era in subbuglio.

«In questo periodo c’è grande gioia, dentro e fuori la squadra», ha detto Aguirre alla vigilia della quarta gara in uno stadio che dà fiducia ai suoi. «Si vede dagli allenamenti: lavorano con serietà e, quando serve, si adattano con disciplina.

«Ho avuto alti e bassi in nazionale, ma ora siamo in un buon momento». E in effetti, all’Azteca, il Messico non potrebbe essere in un luogo migliore per affrontare l’Inghilterra.