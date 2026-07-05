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Mexico Azteca GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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L'Inghilterra saprà sfidare storia, altitudine e atmosfera del mitico Azteca in Messico per tenere vivo il sogno mondiale?

Analysis
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Messico vs Inghilterra

L’Inghilterra di Thomas Tuchel saprà superare storia, altitudine e atmosfera del mitico stadio Azteca in Messico per mantenere vivo il sogno mondiale?

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Nonostante la rimonta all’ultimo respiro sulla Repubblica Democratica del Congo, Thomas Tuchel ha subito pensato alla difficile sfida in Messico. «Sono appena uscito da questa partita e sto ancora cercando di godermela», ha dichiarato il tecnico tedesco dopo la doppietta di Harry Kane che ha regalato all’Inghilterra un’incredibile vittoria per 2-1 ad Atlanta.

"Ma ora si gioca contro il Messico all’Azteca. È una delle partite più belle ed emozionanti, pur con molti ostacoli."

Tuchel ha ragione: nonostante i dubbi sulla squadra di Javier Aguirre prima dei Mondiali 2026, il Messico ha guadagnato slancio verso gli ottavi e l’Azteca è stato fondamentale.

  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    Momenti magici

    L’Azteca è uno stadio leggendario, teatro di partite e momenti memorabili del calcio mondiale.

    All’interno una targa ricorda la “Partita del Secolo” tra Italia e Germania Ovest ai Mondiali 1970, e qui Pelé guidò il Brasile alla vittoria più iconica.

    Per molti, però, l’Azteca resterà legata a Diego Maradona, che in quattro minuti magici a Città del Messico nel 1986 segnò il gol più controverso e il più bello della storia.

    E proprio qui il Messico ha scritto pagine indelebili della propria storia calcistica.

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  • FBL-MEXICO-WORLD CUP 1986-MEXICO-BELGIUMAFP

    La chiave del successo

    El Tri ha partecipato a 17 Mondiali. È arrivato ai quarti solo due volte, quando era l’unica nazione ospitante.

    Nel 1970, giocò tutte e tre le gare del girone all’Azteca: pareggiò con l’Unione Sovietica e poi batté El Salvador e il Belgio, passando il turno.

    Nonostante gli stessi punti della URSS, un sorteggio assegnò al Messico il secondo posto, costringendolo a giocare i quarti a Toluca contro l’Italia invece che all’Azteca con l’Uruguay. Risultato: sconfitta per 4-1.

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  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un'atmosfera incredibile

    Il Messico subì una delusione simile quando, nel 1986, fu costretto a lasciare il suo tempio. Dopo aver chiuso imbattuto la fase a gironi all’Azteca e battuto la Bulgaria agli ottavi nello stesso stadio, la squadra raggiunse i quarti contro la Germania Ovest.

    La gara si giocò però a Monterrey, e i messicani persero 4-1 ai rigori dopo lo 0-0 contro la futura finalista.

    Per molti messicani il fattore campo fu decisivo: all’Azteca, si diceva, avrebbero battuto i tedeschi grazie all’atmosfera unica.

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  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Il dodicesimo uomo del Messico

    L’Azteca, stadio da oltre 87.000 posti, è magnifico e, quando pieno di tifosi messicani come domenica negli ottavi contro l’Inghilterra, ispira o intimorisce.

    Dopo il 3-0 all’Ecuador, Aguirre ha definito il pubblico dell’Azteca il “dodicesimo uomo”.

    «Non voglio dire che non abbiamo sostegno altrove», ha chiarito l’allenatore dopo la terza vittoria consecutiva ai Mondiali a Città del Messico senza subire gol. «Ma qui sentiamo un Paese intero alle nostre spalle, e questo ci motiva moltissimo. Siamo entusiasti di ciò che ci aspetta».

    L’Inghilterra, invece, guarda con trepidazione alla trasferta all’Azteca, soprattutto per un altro fattore: l’altitudine di 2.200 metri sul livello del mare.

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  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    "Un grosso svantaggio"

    "L'altitudine sarà un grande svantaggio, perché non possiamo adattarci in quattro giorni", ha dichiarato Tuchel dopo la vittoria sulla Repubblica Democratica del Congo. "Ci vuole troppo tempo. Abbiamo solo tre giorni tra questa partita e la prossima, un vantaggio enorme per il Messico".

    I padroni di casa saranno più acclimatati all’Azteca, dove l’aria rarefatta riduce l’ossigeno nel sangue, aumentando frequenza cardiaca, disidratazione e affaticamento.

    La soluzione migliore sarebbe arrivare con settimane di anticipo per adattarsi, ma l’Inghilterra potrà solo presentarsi poco prima del calcio d’inizio per limitare i danni.

    Una preparazione «tutt’altro che ideale», come avverte il ct della Repubblica Ceca Miroslav Koubek, la cui esperienza dovrebbe far riflettere l’Inghilterra: la sua squadra ha già seguito lo stesso percorso, passando da Bergamo all’Azteca, con risultati negativi.

    Non a caso i cechi sono stati travolti 3-0, eliminati dai Mondiali.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Tutto va bene"

    L’Inghilterra è nettamente superiore alla Repubblica Ceca. Il Messico non perde all’Azteca dal 2013, ma in quel periodo ha affrontato solo il Portogallo, tra le prime dieci. Ciononostante Tuchel resta cauto di fronte all’ostacolo che separa i Tre Leoni dai quarti di finale.

    Martedì l’Ecuador è arrivato all’Azteca con fiducia dopo aver battuto la Germania e senza timore dell’altitudine, avendo giocato le qualificazioni a Quito, ma non ha retto la pressione del pubblico.

    «L’intero stadio fa il tifo per loro», ha spiegato il centrocampista ecuadoriano John Yeboah, «e penso che questo dia loro una grande spinta in avanti».

    Il legame tra squadra e tifosi ha premiato entrambi. Con quattro successi di fila ai Mondiali, il Messico ha ricompattato un Paese che meno di un mese fa era in subbuglio.

    «In questo periodo c’è grande gioia, dentro e fuori la squadra», ha detto Aguirre alla vigilia della quarta gara in uno stadio che dà fiducia ai suoi. «Si vede dagli allenamenti: lavorano con serietà e, quando serve, si adattano con disciplina.

    «Ho avuto alti e bassi in nazionale, ma ora siamo in un buon momento». E in effetti, all’Azteca, il Messico non potrebbe essere in un luogo migliore per affrontare l’Inghilterra.

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