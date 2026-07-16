Nel secondo tempo l’Inghilterra ha avuto solo il 12% di possesso palla, completando appena due passaggi (entrambi tra Pickford e Stones) nei 18 minuti prima del pareggio di Fernández.
Le aspre critiche a Tuchel nascono dalla convinzione che abbia alimentato la mentalità da assedio inglese con tre sostituzioni difensive negli ultimi 20 minuti – Konsa, Burn e O’Reilly al posto di Gordon, Rice e James – invece di reagire prima alla tendenza arretrante della sua squadra. L’Argentina, guidata da Lionel Messi, ne ha approfittato, strappando la vittoria all’ultimo respiro.
Tuchel non è esente da colpe, ma il problema è più profondo e un suo esonero non lo risolverebbe. Se la FA volesse agire, avrebbe una sola opzione: ingaggiare Pep Guardiola.