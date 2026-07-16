Fin dal fischio finale ad Atlanta è apparso chiaro che l’allenatore non aveva imposto un blocco basso. L’Inghilterra ha ceduto alla mentalità da sfavorita e, quando Tuchel ha effettuato le sostituzioni, era già troppo tardi.

Tra le polemiche, la sua intervista più significativa è stata quella a ITV: «Loro non avevano nulla da perdere, noi abbiamo giocato come se avessimo molto da perdere. Non avevamo abbastanza possesso palla, non riuscivamo più a sfuggire alla pressione. Abbiamo provato di tutto, ma non siamo riusciti a prendere possesso della palla e a quel punto è come se stessi morendo di una morte lenta; è iniziato subito dopo il gol ed è fondamentalmente il motivo per cui abbiamo perso».

Interrogato sulle sostituzioni e sul loro effetto apparentemente negativo, Tuchel ha replicato: «Ci siamo chiusi subito dopo il nostro gol, non per le sostituzioni. Me ne assumo la responsabilità. È facile fare l’allenatore dopo la partita, tutti giudicano dal risultato. Nessuno può dimostrare cosa sarebbe successo senza i cambi».

Il capitano inglese Harry Kane ha confermato che l’allenatore aveva chiesto di continuare a spingere. «Dopo l’1-0 sembravamo concentrati solo sul mantenere il risultato, ma a questo livello non basta. Sono deluso», ha spiegato. «In vantaggio, il messaggio era di ripartire e segnare ancora».

Concetto confermato dal difensore Marc Guehi: «Avremmo dovuto continuare a spingere. Dopo il gol sembrava che la mentalità fosse: “Tornate indietro, difendete”».