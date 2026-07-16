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Thomas Tuchel Pep Guardiola GFXGOAL
Krishan Davis

L'Inghilterra NON deve esonerare Thomas Tuchel nonostante il clamoroso flop in semifinale ai Mondiali: a meno che Guardiola...

Opinion
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Inghilterra vs Argentina

Thomas Tuchel sta per scoprire cosa significa un’analisi post-partita in un torneo inglese, un’arte in cui il Paese eccelle. L’inchiesta è già partita: molti chiedono l’esonero dell’allenatore dopo l’amara eliminazione in semifinale dei Mondiali di mercoledì, quando la mossa difensiva si è rivelata controproducente e la sua squadra, in vantaggio all’85°, ha perso nei minuti di recupero.

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Nel secondo tempo l’Inghilterra ha avuto solo il 12% di possesso palla, completando appena due passaggi (entrambi tra Pickford e Stones) nei 18 minuti prima del pareggio di Fernández.

Le aspre critiche a Tuchel nascono dalla convinzione che abbia alimentato la mentalità da assedio inglese con tre sostituzioni difensive negli ultimi 20 minuti – Konsa, Burn e O’Reilly al posto di Gordon, Rice e James – invece di reagire prima alla tendenza arretrante della sua squadra. L’Argentina, guidata da Lionel Messi, ne ha approfittato, strappando la vittoria all’ultimo respiro.

Tuchel non è esente da colpe, ma il problema è più profondo e un suo esonero non lo risolverebbe. Se la FA volesse agire, avrebbe una sola opzione: ingaggiare Pep Guardiola.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La tempesta perfetta

    Tuchel merita una parte di colpa per la capitolazione ad Atlanta, ma la prestazione dell’Inghilterra, dopo il vantaggio iniziale nel secondo tempo, ha evidenziato un problema più profondo, amplificato dalle sue scelte in partita.

    È un retaggio dell’era Southgate: la squadra, stanca, ha arretrato come se non credesse al vantaggio contro i campioni del mondo, subendo un complesso di inferiorità che ha offuscato le sue reali capacità.

    Questo cambio di atteggiamento ha indotto Tuchel a sostituzioni difensive negli ultimi 20 minuti: ha tolto centrocampisti arretrati per inserire veri difensori, ma l’operazione ha solo incoraggiato l’ulteriore ritirata inglese, offrendo all’Argentina spazi che Messi ha punito senza pietà.

    In molti diranno che Tuchel avrebbe dovuto rispondere subito alla paura inglese con cambi offensivi, perché la vittoria era possibile.

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  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    "È morto lentamente"

    Fin dal fischio finale ad Atlanta è apparso chiaro che l’allenatore non aveva imposto un blocco basso. L’Inghilterra ha ceduto alla mentalità da sfavorita e, quando Tuchel ha effettuato le sostituzioni, era già troppo tardi.

    Tra le polemiche, la sua intervista più significativa è stata quella a ITV: «Loro non avevano nulla da perdere, noi abbiamo giocato come se avessimo molto da perdere. Non avevamo abbastanza possesso palla, non riuscivamo più a sfuggire alla pressione. Abbiamo provato di tutto, ma non siamo riusciti a prendere possesso della palla e a quel punto è come se stessi morendo di una morte lenta; è iniziato subito dopo il gol ed è fondamentalmente il motivo per cui abbiamo perso».

    Interrogato sulle sostituzioni e sul loro effetto apparentemente negativo, Tuchel ha replicato: «Ci siamo chiusi subito dopo il nostro gol, non per le sostituzioni. Me ne assumo la responsabilità. È facile fare l’allenatore dopo la partita, tutti giudicano dal risultato. Nessuno può dimostrare cosa sarebbe successo senza i cambi».

    Il capitano inglese Harry Kane ha confermato che l’allenatore aveva chiesto di continuare a spingere. «Dopo l’1-0 sembravamo concentrati solo sul mantenere il risultato, ma a questo livello non basta. Sono deluso», ha spiegato. «In vantaggio, il messaggio era di ripartire e segnare ancora».

    Concetto confermato dal difensore Marc Guehi: «Avremmo dovuto continuare a spingere. Dopo il gol sembrava che la mentalità fosse: “Tornate indietro, difendete”».

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Non esiste una soluzione rapida.

    Tuchel potrebbe aver sbagliato i tempi e la scelta delle sostituzioni, ma la realtà è che il problema di fondo della mentalità della nazionale inglese – a cui lui stesso ha fatto riferimento quando ha accettato l’incarico in un video ampiamente condiviso dopo il fischio finale ad Atlanta – non si poteva risolvere in fretta. L’ex tecnico di Chelsea e Bayern Monaco, subentrato solo nel gennaio 2025, aveva il compito di trasformare i vicecampioni d’Europa 2024 in campioni del mondo in appena sei raduni prima del torneo estivo.

    Nonostante l’obiettivo dichiarato di vincere il trofeo, anche il tifoso più ottimista sapeva che sarebbe stato difficile in così poco tempo, soprattutto considerando il valore di Spagna, Argentina e Francia, che non portavano il peso di 60 anni di delusioni.

    Come ricorda The Athletic, «l’Inghilterra spesso passa in vantaggio nelle gare ad eliminazione diretta che poi perde» (Germania 1996, Argentina 1998, Brasile 2002, Portogallo 2004, Islanda 2016, Croazia 2018, Italia 2021), per poi sprecare il risultato. Per invertire questa tendenza serviranno più dei 18 mesi finora concessi a Tuchel.

    In questo scenario, il successo a Euro 2028 in casa appare un obiettivo più realistico: Tuchel avrà avuto il tempo di trasmettere alla squadra la convinzione di meritare il ruolo di testa di serie e di giocare con la libertà che ciò comporta, come ha fatto l’Argentina nel secondo tempo ad Atlanta.

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  • Thomas Tuchel Pep Guardiola England 2026Getty/GOAL

    Un'occasione da non perdere?

    Nonostante l’eliminazione in semifinale, parlare di fallimento tattico di giocatori e allenatore e chiedere le dimissioni sembra una reazione impulsiva, dato che il progetto di Tuchel con l’Inghilterra è ancora agli albori. Tuttavia, è impossibile ignorare che il più grande allenatore di tutti i tempi sia libero e potenzialmente disposto ad accettare quello che è considerato il lavoro più difficile nel calcio.

    Pep Guardiola ha lasciato il Manchester City a fine stagione, dichiarando di essersi innamorato del calcio inglese che ha contribuito a rivoluzionare in dieci anni all’Etihad. Non sorprende che i bookmaker lo indichino come favorito per diventare il prossimo ct dell’Inghilterra.

    Se la FA decidesse di sostituire Tuchel, Guardiola sarebbe l’unica scelta in grado di superare il traguardo raggiunto dal tedesco in questo Mondiale. In caso contrario, dovrà confermare un tecnico ancora considerato tra i migliori al mondo.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sostegno dall'alto

    Il futuro è incerto, ma al momento Tuchel mantiene il sostegno dei vertici. Dopo la sconfitta di mercoledì, la FA ha confermato la fiducia nel ct inglese: il percorso fino alla semifinale è considerato un successo, nonostante l’eliminazione per mano dell’Argentina.

    Un esito in parte atteso: a febbraio Tuchel ha firmato un biennale, dopo l’accordo iniziale di 18 mesi legato ai Mondiali 2026.

    Tuchel dovrebbe dunque guidare i Tre Leoni agli Europei 2028, co-organizzati da Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda. L’obiettivo è vincere un trofeo in casa; in caso contrario, il suo mandato potrebbe concludersi.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Non ci fermiamo mai"

    È fondamentale che questa battuta d’arresto non definisca il mandato di Tuchel in Inghilterra, ma diventi un’occasione di crescita per il grande salto. È l’ambizione dell’allenatore.

    «Continueremo con il contratto fino agli Europei in casa», ha dichiarato Tuchel in conferenza stampa, escludendo le dimissioni. «Non vedo l’ora, anche se ora è difficile pensare al futuro.

    «Dovremo aspettare quattro anni per un altro Mondiale. Essere in semifinale è comunque un risultato: molte nazionali più forti di noi vengono eliminate prima. Ma ora non vogliamo sentirlo, perché da noi stessi esigiamo il massimo».

    Ora l’obiettivo è il 2028, quando l’Inghilterra tornerà tra le favorite con una rosa ricca di giovani talenti e magari il rientro di giocatori come Cole Palmer o Phil Foden. Nei prossimi due anni Tuchel dovrà trasmettere la fiducia necessaria per arrivare in fondo.

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