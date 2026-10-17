L'infortunio e i tempi di recupero di Raspadori: quando torna in campo l'attaccante dell'Atalanta

L'attaccante dell'Atalanta si è infortunato calciando e segnando il rigore del 2-0 contro il Pafos.

Ha sentito immediatamente dolore e dopo un consulto con lo staff medico ha deciso di lasciare il campo.

L'esito degli esami parla di distrazione muscolare:

"Gli esami strumentali effettuati a Giacomo Raspadori, hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".