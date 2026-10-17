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Atalanta BC v Pafos FC - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Marco Trombetta

L'infortunio e i tempi di recupero di Raspadori: quando torna in campo l'attaccante dell'Atalanta

Serie A
Atalanta
Fantacalcio
G. Raspadori

Quanto starà fuori Raspadori dopo l'infortunio rimediato in Conference League.

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Tornato da un precedente infortunio con un assist e un goal nei primi 18 minuti, Giacomo Raspadori si è fatto subito di nuovo male.

La sua partita contro il Pafos, infatti, è finita dopo appena 21 minuti.

  • COSA SI E' FATTO RASPADORI

    L'attaccante dell'Atalanta si è infortunato calciando e segnando il rigore del 2-0 contro il Pafos.

    Ha sentito immediatamente dolore e dopo un consulto con lo staff medico ha deciso di lasciare il campo.

    L'esito degli esami parla di distrazione muscolare:

    "Gli esami strumentali effettuati a Giacomo Raspadori, hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".

  • QUANDO PUO' TORNARE IN CAMPO

    Che tradotto significa circa 20 giorni di stop.

    Raspadori salterà chiaramente il Milan, ma anche Ajax, Frosinone, Fiorentina e Parma.

    Più probabile un rientro proprio in Conference per la gara del 5 novembre contro il Kairat Almaty.

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