L'infortunio e i tempi di recupero di Raspadori: quando torna in campo l'attaccante dell'Atalanta

Tornato da un precedente infortunio con un assist e un goal nei primi 18 minuti, Giacomo Raspadori si è fatto subito di nuovo male.
La sua partita contro il Pafos, infatti, è finita dopo appena 21 minuti.
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Tornato da un precedente infortunio con un assist e un goal nei primi 18 minuti, Giacomo Raspadori si è fatto subito di nuovo male.
La sua partita contro il Pafos, infatti, è finita dopo appena 21 minuti.
L'attaccante dell'Atalanta si è infortunato calciando e segnando il rigore del 2-0 contro il Pafos.
Ha sentito immediatamente dolore e dopo un consulto con lo staff medico ha deciso di lasciare il campo.
L'esito degli esami parla di distrazione muscolare:
"Gli esami strumentali effettuati a Giacomo Raspadori, hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".
Che tradotto significa circa 20 giorni di stop.
Raspadori salterà chiaramente il Milan, ma anche Ajax, Frosinone, Fiorentina e Parma.
Più probabile un rientro proprio in Conference per la gara del 5 novembre contro il Kairat Almaty.
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