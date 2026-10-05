L'infortunio di Saelemaekers è più grave del previsto: le ultime sulle sue condizioni e quando torna in campo col Milan

"AC Milan comunica che, nel fine settimana, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale. Gli esami hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico.Alla luce degli esiti degli accertamenti, è in corso una valutazione specialistica per definire il percorso più appropriato" si legge nel bollettino medico diramato dal Milan nella giornata di lunedì 5 ottobre.