L'infortunio di Saelemaekers è più grave del previsto: le ultime sulle sue condizioni e quando torna in campo col Milan

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Al Milan è scattato l'allarme Saelemaekers.
L'esterno si era fermato a fine settembre, durante la pausa dedicata alle nazionali, per un problema fisico.
Il suo infortunio inizialmente non sembrava troppo serio tanto che si parlava di un possibile ritorno in campo subito dopo la sosta.
Ma i nuovi esami strumentali a cui si è sottoposto Saelemaekers hanno evidenziato una situazione molto più delicata.
Di seguito le ultime sulle condizioni di Saelemaekers.