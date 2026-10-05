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AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

L'infortunio di Saelemaekers è più grave del previsto: le ultime sulle sue condizioni e quando torna in campo col Milan

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Milan

L'esterno si è fermato in allenamento durante la sosta del campionato e il suo infortunio non sembrava troppo grave. Ma i nuovi esami strumentali hanno evidenziato altro: le ultime sulle condizioni di Saelemaekers.

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Al Milan è scattato l'allarme Saelemaekers.

L'esterno si era fermato a fine settembre, durante la pausa dedicata alle nazionali, per un problema fisico.

Il suo infortunio inizialmente non sembrava troppo serio tanto che si parlava di un possibile ritorno in campo subito dopo la sosta.

Ma i nuovi esami strumentali a cui si è sottoposto Saelemaekers hanno evidenziato una situazione molto più delicata.

Di seguito le ultime sulle condizioni di Saelemaekers.

  • LE CONDIZIONI DI SAELEMAEKERS

    "AC Milan comunica che, nel fine settimana, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale. Gli esami hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico.Alla luce degli esiti degli accertamenti, è in corso una valutazione specialistica per definire il percorso più appropriato" si legge nel bollettino medico diramato dal Milan nella giornata di lunedì 5 ottobre.

  • QUANDO TORNA SAELEMAEKERS

    Ma quando torna in campo Saelemaekers?

    Inizialmente era stato previsto uno stop molto breve, ora invece i tempi rischiano di allungarsi. E anche molto.

    L'ipotesi più probabile sembra quella di un'operazione alla caviglia che di fatto terrebbe fuori l'esterno rossonero per circa tre mesi.

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI SAELEMAEKERS

    Saelemaekers, che aveva giocato titolare due delle ultime tre partite di campionato, rischia dunque di restare fermo a lungo.

    Una pessima notizia per Amorim che contava molto sulla duttilità del belga, schierato sia come esterno di centrocampo che alle spalle di Ramos.

    A questo punto, senza Saelemaekers, potrebbero trovare più spazio altri giocatori finora meno utilizzati come Chukwueze o Hutchinson.

    Mentre Moreira potrebbe essere dirottato definitivamente sulla fascia destra.

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