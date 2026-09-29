Carlo Ancelotti si aspettava risposte dopo il deludente 1-1 di Townsville e stavolta il suo Brasile non ha steccato, ritrovando la vittoria nel secondo confronto amichevole contro l'Australia. A Brisbane la Seleçao si impone per 4-2, rimontando per due volte nel primo tempo e consolidando il risultato nella ripresa. La nota stonata è l'infortunio di Raphinha, costretto a lasciare il campo all'intervallo per un problema muscolare.
L'infortunio di Raphinha, il goal di Vinicius Junior, un nuovo modulo: il Brasile vince 4-2 contro l'Australia, i segnali per Ancelotti
VITTORIA IN RIMONTA
Gara dai due volti e ricca di colpi di scena. La Seleção parte fortissimo e trova il vantaggio lampo già al 3' minuto con Vanderson, abile a inserirsi e a battere il portiere australiano. Quando la partita sembra incanalarsi in discesa per i sudamericani, l'Australia reagisce con grinta e sfrutta le amnesie della retroguardia brasiliana ribaltando clamorosamente la sfida nel giro di cinque minuti: al 28' l'ex Parma Alessandro Circati firma la rete dell'1-1, mentre al 33' è Metcalfe a siglare l'incredibile 2-1 per i padroni di casa.
Il Brasile barcolla, ma non molla. L'assalto sul finale della prima frazione viene premiato al 45' con un prezioso calcio di rigore, che Raphinha trasforma con freddezza ristabilendo la parità (2-2) un istante prima del fischio di metà gara.
Nel secondo tempo emerge la superiorità tecnica dell'undici di Ancelotti. Al 69' Bruno Guimarães trova il colpo vincente che riporta definitivamente avanti la Seleção (3-2). All'80', i continui attacchi brasiliani portano a un secondo calcio di rigore: stavolta dal dischetto si presenta Vinícius Júnior, che non sbaglia e fissa il risultato sul definitivo 4-2, chiudendo i giochi.
L'INFORTUNIO DI RAPHINHA
La nota stonata della serata per il Brasile riguarda Raphinha, che si era rivelato l'uomo in più nel primo tempo. Schierato da 9, una veste tattica che lo sta esaltando al Barcellona, l'attaccante brasiliano aveva interpretato benissimo il ruolo, rivelandosi costantemente pericoloso (arrivando a calciare per tre volte nella prima frazione) ed esibendo la consueta freddezza nel trasformare il rigore del momentaneo 2-2.
Proprio nel momento migliore della sua partita, però, Raphinha è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. La sua uscita dal campo è avvenuta dopo aver siglato la rete dal dischetto: al rientro dagli spogliatoi, il suo posto è stato infatti preso dal giovane Endrick. Questo forfait ha subito allarmato lo staff, che dovrà valutarne l'entità per capire se l'infortunio gli precluderà le prossime sfide. Perdere l'esterno offensivo in un tale stato di forma rappresenta una brutta tegola per i delicati equilibri tattici della squadra.
- PubblicitàPubblicità
GLI ESPERIMENTI DI ANCELOTTI
Dopo lo scialbo pareggio per 1-1 nel test precedente a Townsville, Carlo Ancelotti aveva bisogno di risposte. Il tecnico italiano ha operato scelte radicali varando ben sette cambi nella formazione titolare e optando per il 4-3-3.
Il focus principale è stato sulla difesa, letteralmente rivoluzionata: davanti al portiere Otávio, Ancelotti ha schierato una linea a quattro composta da Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior. L'esperimento ha evidenziato pregi (Vanderson ha subito trovato la via del goal) e difetti, palesati dai due gol ravvicinati concessi all'Australia che hanno confermato alcune amnesie di reparto su cui bisognerà lavorare in vista delle sfide ufficiali.
La mossa più intrigante è stata tuttavia quella in attacco. Rinunciando a un centravanti puro, Ancelotti ha deciso di scommettere su Raphinha come "numero 9" atipico. Un esperimento che ha dato ottimi frutti nella tessitura del gioco e nella capacità di non dare punti di riferimento ai giganti della difesa australiana, ma che si è dovuto interrompere a causa del problema fisico del giocatore. Nel secondo tempo l'inserimento di prospetti giovanissimi e verticali come Endrick ed Estêvão ha mantenuto alto il ritmo offensivo. Il 4-2 finale restituisce ad Ancelotti un attacco che funziona a meraviglia, in attesa di registrare i meccanismi della nuova difesa.
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.