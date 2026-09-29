L'infortunio di Raphinha, il goal di Vinicius Junior, un nuovo modulo: il Brasile vince 4-2 contro l'Australia, i segnali per Ancelotti

Dopo lo scialbo pareggio per 1-1 nel test precedente a Townsville, Carlo Ancelotti aveva bisogno di risposte. Il tecnico italiano ha operato scelte radicali varando ben sette cambi nella formazione titolare e optando per il 4-3-3.

Il focus principale è stato sulla difesa, letteralmente rivoluzionata: davanti al portiere Otávio, Ancelotti ha schierato una linea a quattro composta da Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior. L'esperimento ha evidenziato pregi (Vanderson ha subito trovato la via del goal) e difetti, palesati dai due gol ravvicinati concessi all'Australia che hanno confermato alcune amnesie di reparto su cui bisognerà lavorare in vista delle sfide ufficiali.

La mossa più intrigante è stata tuttavia quella in attacco. Rinunciando a un centravanti puro, Ancelotti ha deciso di scommettere su Raphinha come "numero 9" atipico. Un esperimento che ha dato ottimi frutti nella tessitura del gioco e nella capacità di non dare punti di riferimento ai giganti della difesa australiana, ma che si è dovuto interrompere a causa del problema fisico del giocatore. Nel secondo tempo l'inserimento di prospetti giovanissimi e verticali come Endrick ed Estêvão ha mantenuto alto il ritmo offensivo. Il 4-2 finale restituisce ad Ancelotti un attacco che funziona a meraviglia, in attesa di registrare i meccanismi della nuova difesa.