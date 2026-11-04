L'infortunio di Chukwueze preoccupa il Milan: rischio operazione e rientro non prima del 2027, cosa può cambiare per Amorim e sul mercato

Secondo quanto fa filtrare La Gazzetta dello Sport, la preoccupazione dello staff medico del Milan è che la terapia conservativa alla quale Chukwueze si sta sottoponendo non sta producendo effetti benefici e avanza il timore che non ci sia altra strada rispetto all'intervento chirurgico. Un'eventualità che porterebbe il calciatore classe 2002 ad uno stop di diversi mesi e ad un rientro in campo non prima del 2027. Un'ulteriore tegola per Amorim, che ha già dovuto prendere atto dei lunghissimi stop di Saelemaekers e Gabbia e che per almeno un mese non potrà contare nemmeno su Tomori e Loftus-Cheek.