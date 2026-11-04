Il momento della verità per Samuel Chukwueze si avvicina e il Milan e Ruben Amorim incrociano le dita nella speranza di scongiurare il pericolo di dover rinunciare per diversi mesi all'esterno nigeriano. Fuori dalla partita contro il Bournemouth dello scorso 22 ottobre e costretto a saltare anche le successive tre gare con Udinese, Bologna ed Inter per un'infiammazione all'anca, l'ex Villarreal si sottoporrà nei prossimi giorni a nuovi controlli per valutare la reale entità del problema.
L'infortunio di Chukwueze preoccupa il Milan: rischio operazione e rientro non prima del 2027, cosa può cambiare per Amorim e sul mercato
LUNGO STOP?
Secondo quanto fa filtrare La Gazzetta dello Sport, la preoccupazione dello staff medico del Milan è che la terapia conservativa alla quale Chukwueze si sta sottoponendo non sta producendo effetti benefici e avanza il timore che non ci sia altra strada rispetto all'intervento chirurgico. Un'eventualità che porterebbe il calciatore classe 2002 ad uno stop di diversi mesi e ad un rientro in campo non prima del 2027. Un'ulteriore tegola per Amorim, che ha già dovuto prendere atto dei lunghissimi stop di Saelemaekers e Gabbia e che per almeno un mese non potrà contare nemmeno su Tomori e Loftus-Cheek.
COSA PUO' CAMBIARE
Qualora l'infortunio subito da Chukwueze si rivelasse particolarmente serio e obbligasse il ragazzo a finire sotto i ferri, molto potrebbe cambiare anche nelle strategie di mercato di un Milan che, per bocca di Gerry Cardinale, sarà molto attivo a gennaio per completare e migliorare l'organico. La doppia rinuncia per molte settimane a Saelemaekers ed eventualmente al nigeriano creerebbero un grande buco sulla corsia destra, dove ad oggi Amorim può contare solo su Diego Moreira, con Musah e Filippo Terracciano come opzioni di emergenza.
COSA SUCCEDE PER ATHEKAME
Una delle soluzioni alle quali si ragiona in casa rossonera è l'interruzione del prestito al Lione di Zachary Athekame, esterno svizzero che si sta comportando benissimo nel campionato francese, con 9 presenze, 2 goal e 3 assist in Ligue 1. Secondo le informazioni provenienti dai media transalpini, nell'accordo sottoscritto ad agosto tra il Milan e l'OL esiste un patto per il quale la società francese ha ottenuto la garanzia di poter disporre del giocatore svizzero sino al termine della stagione. Senza contare la volontà del ragazzo, che in Francia sta giocando con grande continuità. Tuttavia, il repentino addio di Paulo Fonseca, allenatore che stava puntando molto su di lui e che ha improvvisamente salutato per accasarsi allo Sporting Lisbona, può cambiare qualcosa in vista della riapertura del mercato e nelle convinzioni di Athekame.
LE ALTRE SOLUZIONI
In alternativa, il Milan è prontissimo a rivolgere lo sguardo ad altre situazioni prese in esame in passato e che potrebbero tornare d'attualità anche grazie all'imminente inserimento nell'organigramma societario di un nuovo referente forte per l'area tecnica come il prossimo Head of Football Markus Krosche. Ad agosto, prima che si trasferisse all'Amburgo per circa 8 milioni di euro, i rossoneri avevano fatto un pensiero a Zakaria El Ouahdi, esterno classe 2001 che militava nel Genk, così come a Noussair Mazraoui del Manchester United. Senza scordare il norvegese del Borussia Dortmund Julian Ryerson, altro nome accostato nelle scorse settimane. Altri profili saranno presi in considerazione, a maggior ragione se gli esami a cui si sottoporrà Chukwueze dovessero dare un responso negativo e confermassero l'emergenza per il Milan sul settore destro del campo.
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