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SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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L'infortunio di Alisson Santos in Napoli-Arsenal preoccupa Allegri: "Lo abbiamo perso per un po' di tempo". Cosa si è fatto e quanto può star fuori

Napoli
Champions League
A. Santos
Napoli vs Arsenal
Arsenal

L'attaccante brasiliano si è fermato ad inizio ripresa per un problema muscolare: attesa per gli esami strumentali ma rischia di star fermo per diverse settimane.

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Oltre il danno, la beffa: il Napoli esce con le ossa rotta dal confronto del Maradona con l'Arsenal, nella prima giornata della League Phase della Champions League 2026/27. Gli azzurri, sconfitti 1-0 dai Gunners, incassano il terzo ko consecutivo tra campionato e coppe e rischiano di perdere anche due titolarissimi, come Alex Meret e Alisson Santos.

Se per il portiere la speranza è che non sia niente di grave, sul brasiliano l'indizio, non positivo, arriva dalle parole di Massimiliano Allegri nel post-partita a Prime Video.

  • COSA HA DETTO ALLEGRI

    Intervistato dopo il match, Allegri ha sottolineato come ci sia maggior preoccupazione per le condizioni di Alisson: "Credo che lo abbiamo perso per un po'. Quanto tempo? Non lo so, vediamo".

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  • L'INFORTUNIO DI ALISSON

    Il brasiliano, autore di una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative, con diverse letture sbagliate ed errori di precisione, si è accasciato al 58', stremato, alzando bandiera bianca. Per lui un problema muscolare, la cui natura andrà valutata domani con gli esami strumentali.

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  • QUANTO STARÀ FUORI ALISSON?

    Difficile ipotizzare i tempi di recupero senza avere indicazioni più certe sulle condizioni del giocatore, ma dalle parole di Allegri si evince come non sarà uno stop breve per Alisson.

    Il brasiliano tornerà non prima della sosta per gli impegni delle nazionali: sicuramente salterà almeno le prossime due gare degli azzurri, contro Bologna e Fiorentina.

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