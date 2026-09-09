L'infortunio di Alisson Santos in Napoli-Arsenal preoccupa Allegri: "Lo abbiamo perso per un po' di tempo". Cosa si è fatto e quanto può star fuori

Oltre il danno, la beffa: il Napoli esce con le ossa rotta dal confronto del Maradona con l'Arsenal, nella prima giornata della League Phase della Champions League 2026/27. Gli azzurri, sconfitti 1-0 dai Gunners, incassano il terzo ko consecutivo tra campionato e coppe e rischiano di perdere anche due titolarissimi, come Alex Meret e Alisson Santos.

Se per il portiere la speranza è che non sia niente di grave, sul brasiliano l'indizio, non positivo, arriva dalle parole di Massimiliano Allegri nel post-partita a Prime Video.