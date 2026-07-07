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Brazil World Cup nightmare GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

L'incubo del Brasile ai Mondiali: Neymar, gli infortuni e cosa non ha funzionato per la Seleção e Carlo Ancelotti

Analysis
Brasile
Coppa del Mondo
C. Ancelotti
Neymar
Raphinha
Storie
Brasile vs Norvegia

I cinque volte campioni del mondo sono stati eliminati senza troppi complimenti dalla Norvegia, squadra rivelazione del torneo, grazie ai gol di Erling Haaland. In realtà la Seleção non ha mai convinto ai Mondiali, penalizzata da una rosa troppo anziana che non ha trovato l'affiatamento giusto, aggrappandosi spesso a Vinicius Jr.

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Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale nel New Jersey, crescono le critiche verso l’allenatore Carlo Ancelotti, arrivato un anno fa con il compito di riportare il Brasile ai vertici del calcio.

A un anno di distanza il suo futuro è già in bilico: in Brasile montano le richieste di dimissioni, anche se lui parla di «inizio di un nuovo ciclo». Con il senno di poi, alcune scelte risultano sbagliate.

Ma dove è andato tutto storto per il Brasile ai Mondiali 2026? GOAL analizza i principali problemi della Seleção dopo l'eliminazione prematura.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ossa che scricchiolano

    È noto che molti dei problemi del Brasile derivavano dalle scelte di Ancelotti sulla rosa: l’allenatore puntò su giocatori anziani e di lunga data, convinto che in patria non emergessero alternative valide.

    I tre portieri avevano 33, 32 e 38 anni, e l’età media dei difensori convocati era di 31 anni, compresi gli ex terzini della Juventus Danilo e Alex Sandro, ormai reliquie di un’epoca passata. A centrocampo il 34enne Casemiro è stato ancora una volta imprescindibile, e anche l’ex Liverpool Fabinho, 32 anni, ha giocato molti minuti.

    Il 19enne Rayan del Bournemouth e il 25enne Danilo del Botafogo hanno offerto un timido barlume di speranza, ma Ancelotti, dopo l’eliminazione, ha ammesso la necessità di rinnovare il gruppo.

    «Abbiamo bisogno di giovani talenti, abbiamo bisogno che nel calcio brasiliano entrino giocatori di alto livello», ha dichiarato il tecnico italiano. «Questa nazionale ha un gruppo molto solido, grandi giocatori che continuano a giocare e alcuni nuovi giocatori che possono inserirsi».

    • Pubblicità
  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La scommessa su Neymar

    L’inclusione di Neymar nella rosa ha fatto notizia. Ancelotti, nonostante le pressioni di media e parte dei tifosi, ha convocato il 34enne, la cui ultima presenza in nazionale risaliva a ottobre 2023 per problemi fisici.

    Alla vigilia dei Mondiali si è infortunato al polpaccio, restando fuori due-tre settimane e saltando le prime due gare del Brasile; ha giocato solo 14 minuti contro la Scozia. A Miami è sembrato fuori forma, quasi in un’esibizione d’addio.

    Ancelotti non lo ha utilizzato nella vittoria agli ottavi contro il Giappone e gli ha concesso più spazio solo nei sedicesimi contro la Norvegia, quando la Seleção inseguiva il successo. Neymar è rimasto inefficace, pur realizzando un rigore di consolazione nel finale, quasi certamente il suo ultimo atto in nazionale.

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  • Joao Pedro Brazil 2026Getty Images

    Una grave omissione

    L’infortunio di Neymar ha reso ancora più sorprendente l’esclusione di João Pedro del Chelsea. Il 24enne, direttamente colpito dal richiamo in nazionale del capocannoniere di tutti i tempi della Seleção, è stato lasciato a casa nonostante 29 gol e assist nella sua stagione d’esordio a Stamford Bridge.

    Si dava quasi per scontato che Pedro sarebbe partito e magari avrebbe persino giocato titolare ai Mondiali come numero 9 del Brasile, grazie alla sua versatilità. Lo stesso Ancelotti, annunciando la rosa, ha ammesso che l’attaccante «probabilmente meritava di essere in questa lista».

    Nell’analisi dolorosa dell’eliminazione dei cinque volte campioni del mondo, questa scelta coraggiosa verrà discussa a lungo.

    «Devo essere onesto, penso che questa eliminazione abbia avuto origine dalle decisioni prese dalla panchina», ha dichiarato l’icona brasiliana Ronaldo Nazario all’indomani della partita. «Continuo a non capire perché João Pedro non facesse parte di questa rosa. Ha disputato una stagione eccezionale, è in forma e il Brasile aveva bisogno di un attaccante in grado di offrire qualcosa di diverso».

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Centrocampo confuso

    A causa della rosa scelta e dell’eccessivo affidamento su stelle anziane, il centrocampo del Brasile è risultato debole. La squadra ha dovuto puntare sul fuoriclasse del Newcastle Bruno Guimaraes, sia per creare gioco sia per il lavoro di base.

    Inizialmente Ancelotti aveva convocato solo cinque centrocampisti centrali, poi ha chiamato Ederson, diretto al Manchester United, per sostituire il terzino destro Wesley, infortunato, includendo anche Lucas Paquetá, che gioca soprattutto come trequartista. Guimaraes ha risposto con quattro assist, ma il sostegno è risultato insufficiente e l’allenatore non ha dato fiducia alle alternative, concedendo a Ederson e Danilo pochi minuti dalla panchina.

    Dopo la sconfitta con la Norvegia, l’allenatore ha indicato il centrocampo come prioritario: «Dobbiamo pensare al futuro, ma è evidente che a centrocampo dobbiamo cambiare alcuni giocatori».

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Non è la persona giusta per questo incarico?

    Si è discusso sul perché Guimaraes, e non Vinicius, abbia calciato il rigore parato dalla Norvegia. Quel momento è risultato decisivo: il Brasile è andato in svantaggio e non ha più recuperato.

    Essendo il capocannoniere della Seleção e in ottima forma, molti pensavano che Vinicius avrebbe calciato, ma con sorpresa di tutti è stato il capitano del Newcastle a posizionarsi sul dischetto. Ancelotti ha poi spiegato che la scelta è stata basata solo sui dati e che Vinicius era in fondo alla gerarchia.

    «Abbiamo analizzato le statistiche e, in base a quelle, Raphinha era l’opzione migliore come tiratore di rigore», ha spiegato. «Il migliore sarebbe stato Raphinha, seguito da Neymar, entrambi fuori dal campo, e poi da Bruno Guimaraes. Dopo di lui sarebbe toccato a Gabriel Martinelli, quindi abbiamo scelto Bruno perché lo ritenevamo il più indicato».

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gli infortuni hanno pesato

    Ancelotti merita critiche per alcune scelte di formazione, ma può invocare gravi circostanze attenuanti.

    La rosa del Brasile è stata indebolita dagli infortuni, sia in preparazione sia durante il torneo, riducendo le opzioni a disposizione. Prima ancora dell’annuncio della lista, Eder Militão, Rodrygo ed Estevão Willian erano già stati esclusi, lasciando la Seleção senza il terzino destro titolare e due possibili titolari o cambi di fascia.

    La sfortuna non è migliorata durante il torneo. Oltre ai noti problemi di Neymar, Ancelotti ha perso anche Raphinha e Paquetá per infortuni ai flessori: il primo si è fermato nel primo tempo contro Haiti e non è più tornato in campo, il secondo è uscito all’intervallo del match contro il Giappone.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Non è la fine, ma l'inizio"

    Per Ancelotti questo fallimento è solo il primo passo di un percorso difficile che porterà il Brasile di nuovo ai vertici del calcio internazionale.

    «Una sconfitta è l’inizio di una nuova avventura», ha dichiarato il tecnico italiano. «Dobbiamo continuare a migliorare e a trovare nuove idee. Non è una fine, ma l’inizio di un nuovo ciclo.

    Affronteremo questa sconfitta con nuovo slancio nel lavoro e nella valutazione dei giocatori, cercando di migliorare e di trovare nuove idee, come abbiamo fatto quest’anno.

    "Credo che il lavoro svolto sia stato buono. Nel calcio bisogna accettare la tristezza di una sconfitta. Sono abituato."