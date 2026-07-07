L'incubo del Brasile ai Mondiali: Neymar, gli infortuni e cosa non ha funzionato per la Seleção e Carlo Ancelotti

È noto che molti dei problemi del Brasile derivavano dalle scelte di Ancelotti sulla rosa: l’allenatore puntò su giocatori anziani e di lunga data, convinto che in patria non emergessero alternative valide.

I tre portieri avevano 33, 32 e 38 anni, e l’età media dei difensori convocati era di 31 anni, compresi gli ex terzini della Juventus Danilo e Alex Sandro, ormai reliquie di un’epoca passata. A centrocampo il 34enne Casemiro è stato ancora una volta imprescindibile, e anche l’ex Liverpool Fabinho, 32 anni, ha giocato molti minuti.

Il 19enne Rayan del Bournemouth e il 25enne Danilo del Botafogo hanno offerto un timido barlume di speranza, ma Ancelotti, dopo l’eliminazione, ha ammesso la necessità di rinnovare il gruppo.

«Abbiamo bisogno di giovani talenti, abbiamo bisogno che nel calcio brasiliano entrino giocatori di alto livello», ha dichiarato il tecnico italiano. «Questa nazionale ha un gruppo molto solido, grandi giocatori che continuano a giocare e alcuni nuovi giocatori che possono inserirsi».