L'incubo del Brasile ai Mondiali: Neymar, gli infortuni e cosa non ha funzionato per la Seleção e Carlo Ancelotti

Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale nel New Jersey, crescono le critiche verso l’allenatore Carlo Ancelotti, arrivato un anno fa con il compito di riportare il Brasile ai vertici del calcio.
A un anno di distanza il suo futuro è già in bilico: in Brasile montano le richieste di dimissioni, anche se lui parla di «inizio di un nuovo ciclo». Con il senno di poi, alcune scelte risultano sbagliate.
Ma dove è andato tutto storto per il Brasile ai Mondiali 2026? GOAL analizza i principali problemi della Seleção dopo l'eliminazione prematura.