L'incredibile stagione di Szczesny: l'addio alla Juventus, il ritiro e i tre trofei vinti con il Barcellona

Dopo l'addio alla Juve, il portiere polacco aveva annunciato addirittura il ritiro. Poi la chiamata blaugrana e i primi trionfi.

Se non può definirsi una stagione da film, quella di Wojciech Szczesny, poco ci manca.

Il portiere polacco, che nella serata di giovedì ha festeggiato la Liga vinta con la maglia del Barcellona dopo il successo contro l'Espanyol è stato infatti attore protagonista di un'annata semplicemente incredibile e ricca di colpi di scena: sia per come si è sviluppata che, soprattutto, per come si è conclusa.

Nell'arco degli ultimi dieci mesi, infatti, l'estremo difensore polacco ha fatto di tutto: ha chiuso con il suo passato calcistico, ha appeso i guantoni al chiodo prima tornare ad indossarli e, infine, ha vinto. Ancora e ancora.