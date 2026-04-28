L'incredibile caso del Benfica: in campionato non ha mai perso, ma il Porto sta per diventare campione del Portogallo

José Mourinho è stato esonerato dal Fenerbahçe alla fine di agosto 2025. A settembre ha firmato per il Benfica. E lì in tanti hanno pensato che la carriera dello Special One, già in declino dopo l'addio alla Roma, fosse destinata al tramonto.

Nulla di più sbagliato. Anche e soprattutto perché l'ex allenatore dell'Inter sta facendo qualcosa che mai nella propria carriera in panchina gli è riuscito prima d'oggi: non perdere neppure una partita in campionato, anche se in collaborazione con l'ex tecnico Bruno Lage.

Basterà per conquistare il titolo nazionale? Con ogni probabilità no. Ed è questa la cosa da non credere.