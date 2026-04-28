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Mourinho Pavlidis BenficaGetty Images
Stefano Silvestri

L'incredibile caso del Benfica: in campionato non ha mai perso, ma il Porto sta per diventare campione del Portogallo

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La squadra presa in corsa da José Mourinho vanta 22 vittorie, 9 pareggi e zero ko, ma ha 7 punti di ritardo da quella di Farioli e sta per rimanere a mani vuote. Un po' come il Perugia di Castagner a fine anni settanta.

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José Mourinho è stato esonerato dal Fenerbahçe alla fine di agosto 2025. A settembre ha firmato per il Benfica. E lì in tanti hanno pensato che la carriera dello Special One, già in declino dopo l'addio alla Roma, fosse destinata al tramonto.

Nulla di più sbagliato. Anche e soprattutto perché l'ex allenatore dell'Inter sta facendo qualcosa che mai nella propria carriera in panchina gli è riuscito prima d'oggi: non perdere neppure una partita in campionato, anche se in collaborazione con l'ex tecnico Bruno Lage.

Basterà per conquistare il titolo nazionale? Con ogni probabilità no. Ed è questa la cosa da non credere.

  • ZERO SCONFITTE

    Il Benfica ha collezionato lungo l'arco del campionato 22 vittorie, 9 pareggi e nessuna sconfitta. Proprio così: nessun avversario è stato mai in grado di avere la meglio sulle Aquile. Nell'ultimo weekend, per dire, ha battuto 4-1 il Moreirense.

    Proprio il Benfica è l'unica formazione portoghese a non aver mai perso fino a questo momento. Tutte le altre hanno rimediato almeno una sconfitta: il Porto una sola, lo Sporting due e via dicendo.

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  • FBL-EUR-C3-PORTO-NOTTINGHAM FORESTAFP

    MA FARIOLI STA PER TRIONFARE

    La posizione in classifica del Benfica? Eccolo qui l'inghippo: la squadra di Mourinho non si trova al primo posto, come sarebbe naturale, bensì al secondo. In vetta c'è proprio il Porto dell'italiano Francesco Farioli, che a tre giornate dalla conclusione del torneo è ormai a un passo dalla conquista del titolo nazionale.

    82 sono i punti conquistati dalla capolista nelle 31 giornate andate in scena fino a questo momento; 75 invece quelli messi in cascina dal Benfica. Lo Sporting si porterebbe a sua volta a 75 battendo il Tondela nel recupero di mercoledì.

    Il Porto ha dunque la concreta possibilità di laurearsi campione del Portogallo il prossimo weekend: basta una vittoria contro l'Alverca martedì sera e il tecnico italiano potrà rifarsi della clamorosa delusione subita con l'Ajax un anno fa.

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  • COM'È POSSIBILE?

    E dunque, com'è possibile tutto questo? È possibile, certo. Perché il Porto avrà pur perso una partita diversamente dal Benfica, contro il Casa Pia all'inizio di febbraio, ma è ampiamente riuscito a compensare allo scivolone.

    La squadra di Farioli ha infatti vinto qualche partita in più rispetto al Benfica (26 contro 22) e ne ha pareggiata qualcuna in meno (4 contro 9). Ecco spiegato perché i punti totali sono 82, contro i 75 dei rivali, a cui mancano appena tre giornate per completare un intero percorso da imbattuti prestigioso, ma platonico.

  • BENFICA COME IL PERUGIA

    Il caso del Benfica ne riporta alla mente un altro, italiano e famosissimo: quello del Perugia che alla fine degli anni settanta riuscì a non perdere neppure una partita in Serie A, senza però portarsi a casa lo Scudetto.

    Quella realtà, allenata dall'indimenticato Ilario Castagner e presieduta da Franco D'Attoma, disputò 30 partite di campionato (la A era a 16 squadre) e non ne perse neppure una. Ma lo Scudetto andò al Milan, che pur perdendo tre partite collezionò 44 punti totali contro i 41 degli umbri.

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