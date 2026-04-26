L'inchiesta su Rocchi e l'accusa di arbitri graditi all'Inter: la reazione del club nerazzurro, tra amarezza e stupore

Ma di cosa è accusato esattamente Gianluca Rocchi dai Pm di Milano? E perché è stata tirata in mezzo l'Inter? Per capirlo bisogna leggere uno dei capi d'imputazione nei confronti dell'ex designatore pubblicato dall'AGI.
Rocchi secondo l'accusa "quale designatore arbitrale dell’AIA, in concorso con più persone presso lo stadio San Siro, durante la gara di Coppa Italia ‘combinava’ la designazione del direttore di gara per la partita di campionato di serie A Bologna-Inter (20 aprile 2025) nella persona di Andrea Colombo, siccome ‘arbitro’ gradito alla squadra ospite, l’Inter, impegnata nella lotta alla corsa scudetto, ormai alle battute finali della stagione calcistica".
Il secondo episodio riguarda invece le semifinali di Coppa Italia contro il Milan quando lo stesso Rocchi, sempre secondo l'accusa dei Pm "quale designatore in concorso con più persone presso lo stadio San Siro, durante la gara di andata di Coppa Italia (2 aprile 2025), ‘combinava’ o ‘schermava’ la designazione del direttore di gara Daniele Doveri, ponendolo alla direzione della semifinale del torneo (23 aprile 2025) onde assicurare poi all’Inter direzioni di gara diverse dal ‘poco gradito’ Doveri per la eventuale successiva finale di Coppa Italia e per il resto delle partite del campionato di serie A". Partite che erano di "maggiore interesse per la squadra milanese".