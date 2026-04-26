L'inchiesta su Rocchi e l'accusa di arbitri graditi all'Inter: la reazione del club nerazzurro, tra amarezza e stupore

Nella giornata di sabato 25 aprile il club nerazzurro ha scelto la strada del silenzio. E anche prima della partita contro il Torino, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non è previsto che parli nessun dirigente.

Ma come riporta 'Il Corriere della Sera' in casa Inter sarebbero ore di stupore, amarezza e fastidio per essere stati tirati in ballo nell'inchiesta, anche perché nessun tesserato è indagato o coinvolto. E c'è l'assoluta certezza di non aver commesso nulla.



