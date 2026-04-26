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Lelio Donato

L'inchiesta su Rocchi e l'accusa di arbitri graditi all'Inter: la reazione del club nerazzurro, tra amarezza e stupore

Serie A
Inter

L'Inter ha preferito non diramare comunicati ufficiali dopo le notizie sull'inchiesta in cui è indagato Rocchi, accusato di aver designato arbitri graditi al club nerazzurro. Ma in società ci sarebbero amarezza e stupore.

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L'indagine della Procura di Milano in cui è indagato l'ormai ex designatore Rocchi ha tirato in ballo anche l'Inter.

Secondo i Pm che hanno coordinato l'inchiesta infatti Rocchi avrebbe designato arbitri graditi al club nerazzurro in un paio di partite decisive della scorsa stagione sportiva, tra campionato e Coppa Italia.

Ma nessun tesserato dell'Inter risulta indagato. E secondo quanto riportano 'Corriere della Sera' e 'Gazzetta dello Sport' all'interno della società ci sarebbero stupore e amarezza.

  • LE ACCUSE DELLA PROCURA A ROCCHI

    Ma di cosa è accusato esattamente Gianluca Rocchi dai Pm di Milano? E perché è stata tirata in mezzo l'Inter? Per capirlo bisogna leggere uno dei capi d'imputazione nei confronti dell'ex designatore pubblicato dall'AGI.

    Rocchi secondo l'accusa "quale designatore arbitrale dell’AIA, in concorso con più persone presso lo stadio San Siro, durante la gara di Coppa Italia ‘combinava’ la designazione del direttore di gara per la partita di campionato di serie A Bologna-Inter (20 aprile 2025) nella persona di Andrea Colombo, siccome ‘arbitro’ gradito alla squadra ospite, l’Inter, impegnata nella lotta alla corsa scudetto, ormai alle battute finali della stagione calcistica".

    Il secondo episodio riguarda invece le semifinali di Coppa Italia contro il Milan quando lo stesso Rocchi, sempre secondo l'accusa dei Pm "quale designatore in concorso con più persone presso lo stadio San Siro, durante la gara di andata di Coppa Italia (2 aprile 2025), ‘combinava’ o ‘schermava’ la designazione del direttore di gara Daniele Doveri, ponendolo alla direzione della semifinale del torneo (23 aprile 2025) onde assicurare poi all’Inter direzioni di gara diverse dal ‘poco gradito’ Doveri per la eventuale successiva finale di Coppa Italia e per il resto delle partite del campionato di serie A". Partite che erano di "maggiore interesse per la squadra milanese".

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  • LA POSIZIONE DELL'INTER SULL'INCHIESTA

    Nella giornata di sabato 25 aprile il club nerazzurro ha scelto la strada del silenzio. E anche prima della partita contro il Torino, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non è previsto che parli nessun dirigente.

    Ma come riporta 'Il Corriere della Sera' in casa Inter sarebbero ore di stupore, amarezza e fastidio per essere stati tirati in ballo nell'inchiesta, anche perché nessun tesserato è indagato o coinvolto. E c'è l'assoluta certezza di non aver commesso nulla.


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  • DUE PARTITE PERSE E GLI ERRORI CONTRO L'INTER

    Inoltre negli ambienti dell'Inter si fa notare come le due partite al centro dell'inchiesta su Rocchi e le presunte designazioni pilotate sono state entrambe perse dai nerazzurri.

    E anzi proprio nella scorsa stagione il club aveva più volte lamentato clamorosi errori arbitrali ai suoi danni, come quello in occasione del mancato rigore assegnato nella gara casalinga contro la Roma.

    Inoltre l'arbitro Colombo, citato come "gradito" all'Inter dai Pm, era stato in realtà contestato dall'allora allenatore nerazzurro Simone Inzaghi proprio durante la gara di Bologna per una rimessa laterale battuta molti metri più avanti rispetto al punto d'uscita del pallone.

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