L'impatto fulminante di "mister 60 milioni" Estevão: alla sua prima stagione vera ha fatto meglio di Neymar

Il nuovo baby prodigio del calcio brasiliano, già acquistato dal Chelsea, è stato il migliore del Brasileirão. E ora aspetta di volare a Londra.

Se il suo soprannome è “Messinho”, un motivo ci sarà. Anche se Estevão Willian, la grande speranza del calcio brasiliano per il presente e per il futuro, ha ammesso di non amare troppo essere chiamato così. Perché di Messi ce n'è uno solo, naturalmente. E perché qualsiasi paragone non farebbe bene a nessuno, e neppure a lui.

Però una cosa è indubbia: Estevão, che a 17 anni ha appena concluso la sua prima vera stagione con la prima squadra del Palmeiras, non è uno come tutti gli altri. Come non lo è Endrick, un altro scoperto e lanciato in orbita dal Verdão. I due prodotti del vivaio alviverde hanno un aspetto in comune: un futuro nei più grandi palcoscenici d'Europa. Endrick fa già parte della rosa del Real Madrid e condivide lo spogliatoio con Mbappé e Vinicius Junior; Estevão è già stato ufficialmente acquistato dal Chelsea, che raggiungerà però solo nell'estate del 2025, al conseguimento della maggiore età.

Il costo dell'operazione? Più di 60 milioni di euro. Per un diciassettenne. Follie da calcio moderno, forse. E follie da Chelsea, forse. O forse no. Perché Estevão, nei suoi primi 12 mesi con i grandi, ha messo in fila numeri che neppure il primissimo Neymar, quello che incantava col Santos scatenando l'asta di mezza Europa e venendo infine accalappiato dal Barcellona, era riuscito a collezionare.