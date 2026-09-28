L'impatto devastante di Kayode al debutto assoluto con l'Italia: il terzino del Brentford merita più spazio in azzurro

Classe 2004, nato a Borgomanero in provincia di Novara da genitori nigeriani, Kayode è passato dalla giovanili della Juventus fino ai 14 anni quando venne scartato dai bianconeri e fu costretto a ripartire dalla Serie D col Gozzano.

"Passare dalla Juventus a Gozzano è chiaramente molto diverso, ma proprio quell'esperienza mi ha dato la forza per arrivare a questi livelli. Consiglio ai giovani di non disperarsi se scendono in categorie inferiori perché si può scendere" ha detto Kayode in conferenza.

Il terzino si è fatto notare alla Fiorentina, club che lo ha lanciato nel grande calcio prima di cederlo al Brentford dove è diventato un idolo dei tifosi soprattutto per le sue famose rimesse laterali lunghissime, in grado di sorprendere le difese avversarie.

"Se sono qui devo sempre ringraziare la Fiorentina. Mi si è aperta questa opportunità e penso che chiunque vorrebbe giocare in Premier. Ma più che guardare alla differenza tra la Serie A e la Premier penso che per un giovane sia fondamentale giocare" ha ammesso Kayode.



