L'impatto devastante di Kayode al debutto assoluto con l'Italia: il terzino del Brentford merita più spazio in azzurro

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Quello di Michael Kayode in Nazionale è stato un debutto da sogno.
Il terzino del Brentford, schierato da Roberto Mancini al posto di Giovanni Di Lorenzo contro la Turchia, ha fatto vedere tutte le qualità che hanno impressionato in Premier League.
Kayode ha messo lo zampino sul goal di Frattesi prima di realizzare personalmente la terza rete dell'Italia. Oltre a fornire un costante contributo in fase offensiva.
Una prestazione da sogno, appunto. E adesso per Mancini sarà complicato togliere Kayode dall'undici titolare.