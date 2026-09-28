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Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Lelio Donato

L'impatto devastante di Kayode al debutto assoluto con l'Italia: il terzino del Brentford merita più spazio in azzurro

UEFA Nations League A
Italia
Turchia vs Italia
Turchia

Schierato per la prima volta al posto di Giovanni Di Lorenzo, Kayode al debutto assoluto in Nazionale è stato tra i migliori in campo trovando anche il goal del 3-0 contro la Turchia.

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Quello di Michael Kayode in Nazionale è stato un debutto da sogno.

Il terzino del Brentford, schierato da Roberto Mancini al posto di Giovanni Di Lorenzo contro la Turchia, ha fatto vedere tutte le qualità che hanno impressionato in Premier League.

Kayode ha messo lo zampino sul goal di Frattesi prima di realizzare personalmente la terza rete dell'Italia. Oltre a fornire un costante contributo in fase offensiva.

Una prestazione da sogno, appunto. E adesso per Mancini sarà complicato togliere Kayode dall'undici titolare.

  • LA SCELTA TRA ITALIA E NIGERIA

    Michael Kayode è stato convocato in Nazionale da Roberto Mancini per le gare di Nations League.

    Una chiamata che il terzino non si aspettava nonostante le ottime prestazioni fornite nella scorsa stagione col Brentford.

    "Pensavo solo a fare bene in campo, a dare il meglio di me stesso, la chiamata di Mancini ne è la conseguenza. Prima della gara col Chelsea non sapevo della convocazione, l'ho saputo dopo la partita guardando il cellulare" ha raccontato Kayode qualche giorno fa.

    Nonostante potesse scegliere anche la Nigeria, Kayode che ha vestito la maglia azzurra dall'Under 18 all'Under 21, non ha mai avuto dubbi: "Per me è stato molto facile scegliere di vestire l'azzurro, non ho mai pensato di cambiare Nazionale. La Nigeria mi ha cercato, ma per chiunque giocare con l'Italia è un onore".

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  • DEBUTTO DA SOGNO

    Dopo essere rimasto fuori contro il Belgio, Kayode ha finalmente avuto la sua grande occasione. E l'ha sfruttata benissimo.

    Il terzino è stato protagonista di una prestazione di altissimo livello contro la Turchia. Suo il tiro da cui è nato il facile tap-in di Frattesi per il momentaneo 0-2 dell'Italia.

    Poi lo stesso Kayode, servito da Pio Esposito tutto solo dentro l'area di rigore, ha segnato il terzo goal azzurro bagnando così nel migliore dei modi il suo debutto con l'Italia.

    Il tutto condito da una serie di sgroppate in fase offensiva e alcune intelligenti diagonali difensive.

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  • UN FUTURO TUTTO AZZURRO

    Di certo dopo la prestazione offerta a Bursa per Kayode ci sarà maggiore spazio in azzurro.

    Considerata età e margini di miglioramento, sarà lui il futuro della nostra Nazionale sulla fascia destra insieme a Marco Palestra.

    L'ex giocatore del Cagliari non è stato convocato da Mancini a causa di un problema fisico che non gli ha ancora permesso di fare il suo debutto in Premier League col Chelsea.

    Il titolare designato nel ruolo in Nazionale però dovrebbe essere proprio lui con Kayode prima alternativa.

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  • LA CARRIERA DI KAYODE

    Classe 2004, nato a Borgomanero in provincia di Novara da genitori nigeriani, Kayode è passato dalla giovanili della Juventus fino ai 14 anni quando venne scartato dai bianconeri e fu costretto a ripartire dalla Serie D col Gozzano.

    "Passare dalla Juventus a Gozzano è chiaramente molto diverso, ma proprio quell'esperienza mi ha dato la forza per arrivare a questi livelli. Consiglio ai giovani di non disperarsi se scendono in categorie inferiori perché si può scendere" ha detto Kayode in conferenza.

    Il terzino si è fatto notare alla Fiorentina, club che lo ha lanciato nel grande calcio prima di cederlo al Brentford dove è diventato un idolo dei tifosi soprattutto per le sue famose rimesse laterali lunghissime, in grado di sorprendere le difese avversarie.

    "Se sono qui devo sempre ringraziare la Fiorentina. Mi si è aperta questa opportunità e penso che chiunque vorrebbe giocare in Premier. Ma più che guardare alla differenza tra la Serie A e la Premier penso che per un giovane sia fondamentale giocare" ha ammesso Kayode.


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