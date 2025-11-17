L'idea di Spalletti verso la Fiorentina, senza Vlahovic può cambiare ruolo a Yildiz: come giocherebbe la Juventus

Gli sforzi di Kenan Yildiz non sono bastati: la sua Turchia ha battuto la Bulgaria, sì, ma la Spagna ha fatto altrettanto contro la Georgia, rendendo di fatto inutile lo scontro diretto per il primo posto di martedì sera, che i turchi dovrebbero vincere di goleada per andare direttamente ai Mondiali.

Insomma: non è esatto dire che Yildiz già pensi al rientro in campionato con la Juventus, ma quasi. Intanto perché è diffidato e in Spagna non giocherà. Ma anche perché nel weekend andrà in scena la trasferta del Franchi contro la Fiorentina, delicatissima per i viola fanalino di coda del campionato ma decisamente importante anche per la squadra di Luciano Spalletti, specialmente dopo il mezzo stop pre-sosta nel derby contro il Torino.

Yildiz giocherà, come fa sempre se le sue condizioni fisiche glielo permettono. Perché è il giocatore più talentuoso della Juventus e perché nella rosa bianconera uno con le sue caratteristiche non c'è. Però occhio: potrebbe farlo in un ruolo diverso dal solito.

A rivelarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo cui proprio questa è una delle idee di Spalletti in vista della gara con la Fiorentina: ridisegnare la Juventus in attacco, dando una chiave di lettura diversa ai compiti di Yildiz.