L'exploit di Oskar Pietuszewski: perché il Porto ha sborsato 10 milioni di euro per un giovane polacco di 17 anni

Oskar Pietuszewski compirà 18 anni a maggio, ma è già entrato nella storia del calcio. Il giovane talento polacco ha raggiunto la cifra di trasferimento più alta mai registrata nell'Ekstraklasa, la massima serie polacca, passando dallo Jagiellonia Bialystok al Porto per 10 milioni di euro a gennaio. E ora la sua clausola rescissoria sarebbe fissata a ben 60 milioni di euro.
Non solo: Pietuszewski è anche l'under 18 più costoso mai approdato nella Liga Portugal. Arsenal, Manchester City e Chelsea avevano tutti inviato in precedenza dei talent scout per osservarlo in azione, ma il Porto ha fatto di tutto per assicurarsi la sua firma, e l'eccellente curriculum del club nella formazione di giovani promesse fa ben sperare per il suo futuro.
Il Porto può annoverare tra i propri successi giocatori come Hulk, James Rodriguez ed Eder Militao, tutti arrivati a Oporto come relativamente sconosciuti prima di diventare nomi familiari e passare ad altre squadre per ingaggi milionari. Pochi scommetterebbero contro la possibilità che Pietuszewski faccia lo stesso, visto il suo fulmineo inizio di carriera in Portogallo.
Il gioiello polacco è stato inoltre convocato dalla propria nazionale in occasione degli spareggi. L'entusiasmo intorno a lui cresce partita dopo partita, e non ci saranno limiti se riuscirà a continuare a migliorare a un ritmo così incredibile.
GOAL vi offre tutto ciò che c'è da sapere sul gioiello più brillante della Polonia dai tempi di un certo Robert Lewandowski.