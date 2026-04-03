L'exploit di Oskar Pietuszewski: perché il Porto ha sborsato 10 milioni di euro per un giovane polacco di 17 anni

Pietuszewski è nato a Białystok, in Polonia, nel maggio 2008. E dopo aver dimostrato fin da piccolo un grande talento con il pallone tra i piedi, è stato ingaggiato dalla Talent Football Academy della città alla tenera età di sei anni. Fin dall’inizio, per il primo allenatore di Pietuszewski, Rafal Muczynski, era evidente che il ragazzo avesse qualcosa di speciale.

"Ricordo quando l'ho visto per la prima volta in campo. Si distingueva dai compagni di squadra per il suo dinamismo, la sua velocità e la sua forza fisica - ha raccontato recentemente Muczynski a Portal dos Dragoes - Amava dribblare e affrontare gli avversari uno contro uno. E amava il calcio, amava giocare; si capiva che l'allenamento era la cosa più importante al mondo per lui".

A quel punto, Pietuszewski si stava già mettendo alla prova nella categoria di età superiore alla sua. Ma non è stato tutto rose e fiori.

"Ricordo che aveva problemi di vista e giocava con gli occhiali, quelle lenti alla Edgar Davids. Quando non vincevamo si appannavano, ma si vedeva Oskar piangere - ha ricordato lo stesso Muczynski in un'intervista al sito polacco Weszlo -A volte, dopo una partita, lanciava qualcosa nello spogliatoio per la rabbia. Quando le cose non andavano come voleva lui, si comportava come se volesse distruggere il mondo".

Solo che gli aspetti positivi superavano quelli negativi. Pietuszewski ha ricevuto presto un'offerta per entrare nel vivaio dello Jagiellonia, dove Muczynski ha continuato ad allenarlo per i successivi sette anni sotto la supervisione della leggenda del club Ryszard Karalus. Il giovane Oskar si è fatto subito benvolere da Karalus, che vedeva la sua aggressività come un aspetto positivo.

"Era un attaccabrighe, un po' un bullo. Gli piaceva reagire in campo - ha aggiunto Karalus a Weszlo - Penso che il suo comportamento fosse influenzato dal fatto che suo padre fosse assente da casa. È stato cresciuto da sua madre. Aveva bisogno di un'autorità maschile e di un po' di ribellione, ma questo lo ha anche reso impavido e gli ha dato quella personalità".

Nel 2022 Pietuszewski mostrava segni di essere presto pronto per il calcio professionistico, diventando il capocannoniere nel campionato polacco Under 14 prima di segnare una memorabile tripletta che ha dato alla Jagiellonia una vittoria per 3-1 sulla Cracovia nella Central Junior League (CLJ) Under 17. Ma non sapeva che il disastro era proprio dietro l'angolo.