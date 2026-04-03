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Oskar Pietuszewski NXGN GFXGetty/GOAL
James Westwood

L'exploit di Oskar Pietuszewski: perché il Porto ha sborsato 10 milioni di euro per un giovane polacco di 17 anni

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Arrivato a gennaio dallo Jagiellonia, Pietuszewski si è immediatamente messo in mostra in campionato ed è stato già chiamato in Nazionale. Il Porto ha superato la concorrenza di diverse grandi inglesi.

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Oskar Pietuszewski compirà 18 anni a maggio, ma è già entrato nella storia del calcio. Il giovane talento polacco ha raggiunto la cifra di trasferimento più alta mai registrata nell'Ekstraklasa, la massima serie polacca, passando dallo Jagiellonia Bialystok al Porto per 10 milioni di euro a gennaio. E ora la sua clausola rescissoria sarebbe fissata a ben 60 milioni di euro.

Non solo: Pietuszewski è anche l'under 18 più costoso mai approdato nella Liga Portugal. Arsenal, Manchester City e Chelsea avevano tutti inviato in precedenza dei talent scout per osservarlo in azione, ma il Porto ha fatto di tutto per assicurarsi la sua firma, e l'eccellente curriculum del club nella formazione di giovani promesse fa ben sperare per il suo futuro.

Il Porto può annoverare tra i propri successi giocatori come Hulk, James Rodriguez ed Eder Militao, tutti arrivati a Oporto come relativamente sconosciuti prima di diventare nomi familiari e passare ad altre squadre per ingaggi milionari. Pochi scommetterebbero contro la possibilità che Pietuszewski faccia lo stesso, visto il suo fulmineo inizio di carriera in Portogallo.

Il gioiello polacco è stato inoltre convocato dalla propria nazionale in occasione degli spareggi. L'entusiasmo intorno a lui cresce partita dopo partita, e non ci saranno limiti se riuscirà a continuare a migliorare a un ritmo così incredibile.

GOAL vi offre tutto ciò che c'è da sapere sul gioiello più brillante della Polonia dai tempi di un certo Robert Lewandowski.

  • GLI ESORDI

    Pietuszewski è nato a Białystok, in Polonia, nel maggio 2008. E dopo aver dimostrato fin da piccolo un grande talento con il pallone tra i piedi, è stato ingaggiato dalla Talent Football Academy della città alla tenera età di sei anni. Fin dall’inizio, per il primo allenatore di Pietuszewski, Rafal Muczynski, era evidente che il ragazzo avesse qualcosa di speciale.

    "Ricordo quando l'ho visto per la prima volta in campo. Si distingueva dai compagni di squadra per il suo dinamismo, la sua velocità e la sua forza fisica - ha raccontato recentemente Muczynski a Portal dos Dragoes - Amava dribblare e affrontare gli avversari uno contro uno. E amava il calcio, amava giocare; si capiva che l'allenamento era la cosa più importante al mondo per lui".

    A quel punto, Pietuszewski si stava già mettendo alla prova nella categoria di età superiore alla sua. Ma non è stato tutto rose e fiori.

    "Ricordo che aveva problemi di vista e giocava con gli occhiali, quelle lenti alla Edgar Davids. Quando non vincevamo si appannavano, ma si vedeva Oskar piangere - ha ricordato lo stesso Muczynski in un'intervista al sito polacco Weszlo -A volte, dopo una partita, lanciava qualcosa nello spogliatoio per la rabbia. Quando le cose non andavano come voleva lui, si comportava come se volesse distruggere il mondo".

    Solo che gli aspetti positivi superavano quelli negativi. Pietuszewski ha ricevuto presto un'offerta per entrare nel vivaio dello Jagiellonia, dove Muczynski ha continuato ad allenarlo per i successivi sette anni sotto la supervisione della leggenda del club Ryszard Karalus. Il giovane Oskar si è fatto subito benvolere da Karalus, che vedeva la sua aggressività come un aspetto positivo.

    "Era un attaccabrighe, un po' un bullo. Gli piaceva reagire in campo - ha aggiunto Karalus a Weszlo - Penso che il suo comportamento fosse influenzato dal fatto che suo padre fosse assente da casa. È stato cresciuto da sua madre. Aveva bisogno di un'autorità maschile e di un po' di ribellione, ma questo lo ha anche reso impavido e gli ha dato quella personalità".

    Nel 2022 Pietuszewski mostrava segni di essere presto pronto per il calcio professionistico, diventando il capocannoniere nel campionato polacco Under 14 prima di segnare una memorabile tripletta che ha dato alla Jagiellonia una vittoria per 3-1 sulla Cracovia nella Central Junior League (CLJ) Under 17. Ma non sapeva che il disastro era proprio dietro l'angolo.

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  • LA GRANDE OCCASIONE

    In un'altra partita della CLJ, questa volta contro l'Hutnik a Cracovia, Pietuszewski ha rimediato un terribile infortunio al legamento crociato anteriore, anche se in quel momento non si è reso conto della gravità della lesione.

    "Sembra strano, ma è stata una situazione buffa perché durante la partita non ho sentito nulla. Ho giocato l'intera partita senza alcun dolore - ha raccontato a Laczy nas Pilka - Dopo la partita era tutto a posto. Ci siamo preparati negli spogliatoi e abbiamo intrapreso il lungo viaggio di ritorno a Białystok. Dopo un'ora e mezza di viaggio, durante una sosta, ho iniziato a sentire qualcosa di strano al ginocchio. Si era gonfiato un po', era teso ed è comparso il dolore. Subito dopo è subentrata la paura".

    "Siamo tornati molto tardi e mi faceva male il ginocchio, ma speravo che fosse tutto passato al mio risveglio. Ma non era così. Poco dopo, mi è stata programmata una risonanza magnetica e ho saputo la diagnosi. Meno di due settimane dopo, mi stavo sottoponendo all’intervento chirurgico".

    Molti giocatori promettenti non sono riusciti a riprendersi da colpi altrettanto devastanti, ma questo non ha fatto altro che rafforzare la determinazione di Pietuszewski: "Sapevo di avere un lavoro importante da fare prima dell'intervento. Mi sono preparato in palestra per rendere il mio ritorno il più agevole possibile. Il recupero da una lesione ai legamenti richiede solitamente circa un anno. Sono tornato ad allenarmi a pieno ritmo dopo sei mesi e ho giocato la mia prima partita dopo sette".

    Da quel momento in poi, Pietuszewski ha gradualmente recuperato la piena forma fisica, superando di gran lunga il livello a cui giocava prima dell'infortunio. All'inizio del 2024/25, era pronto a debuttare in prima squadra con lo Jagiellonia a 16 anni, ed è entrato in campo negli ultimi 20 minuti della partita di ritorno dei playoff di Europa League persa contro l'Ajax. Quella è stata la prima volta che ha incrociato Francesco Farioli, che ora è il suo allenatore al Porto. 

    Quattro mesi dopo è sceso in campo dalla panchina facendo il proprio esordio in Ekstraklasa contro il Pogon Szczecin. Ha chiuso la stagione con 20 presenze in prima squadra, di cui quattro in Conference League e una nella vittoria della Jagiellonia nella finale della Supercoppa polacca contro il Wisla Cracovia.

    Pietuszewski ha aperto il suo conto realizzativo con il club in grande stile, nella gara pareggiata 1-1 a fine stagione contro il Gornik Zabrze: ha superato un difensore prima di scagliare un tiro imparabile di destro nell'angolo più lontano.

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  • FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEAFP

    COME STA ANDANDO

    Pietuszewski è diventato titolare fisso dello Jagiellonia nella prima metà del 2025/26 ed è entrato a far parte dell'Under 21 polacca, segnando all'esordio contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei. Ha inoltre collezionato cinque partecipazioni a goal in 17 partite di Ekstraklasa.

    In vista della finestra di mercato di gennaio, i club d'élite della Premier League della Premier League si sono dimostrati interessati a lui insieme a Barcellona e Bayern, lasciando il direttore sportivo dello Jagiellonia Lukasz Maslowski rassegnato a perderlo.

    "I club che si stanno informando su di lui catturano sicuramente la sua immaginazione. A volte un giocatore non vuole aspettare - ha detto Maslowski a TVP Sport - Se la direzione è quella giusta, il prezzo è giusto e tutte le parti vogliono farlo in inverno, potrebbe succedere in inverno. La soluzione migliore sarebbe organizzare un trasferimento a gennaio, e il suo nuovo club lo terrebbe a Bialystok per altri sei mesi".

    Tuttavia, il Porto riteneva che Pietuszewski fosse pronto per un salto immediato in un campionato europeo di alto livello, il che è stato senza dubbio un fattore determinante nel vincere la corsa al trasferimento. I portoghesi hanno avuto ragione, visto che il giovane polacco ha collezionato sei tra goal e assist nelle sue prime nove presenze in Liga Portugal.

    Come se tutto ciò non bastasse, il commissario tecnico della Polonia Jan Urban ha convocato Pietuszewski per la prima volta in Nazionale contro l'Albania, nei playoff. Entrato in campo come sostituto all'intervallo, il giovane talento del Porto ha messo a segno il maggior numero di dribbling riusciti, ha vinto cinque duelli su sei e ha completato quattro passaggi nell'ultimo terzo di campo. 

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-AROUCAAFP

    I PUNTI DI FORZA PRINCIPALI

    Pietuszewski ha dato prova di notevole coraggio nel partire con il piede giusto al Porto e nel lasciare subito il segno a livello di Nazionale, guadagnandosi nel contempo elogi speciali da parte di un eroe del club.

    "Mi piace questo ragazzo perché è creativo. Non ha paura di correre rischi - ha recentemente dichiarato a Record Ricardo Quaresma - È una cosa che manca nel calcio di oggi. Giocatori come lui prendono la palla e ci provano una, due, tre volte, e se le perdono tutte, ci provano una quarta volta. Gli auguro tutto il meglio del mondo".

    Pietuszewski è un incubo per i difensori. È veloce, forte e abile nello sfruttare gli spazi, oltre a saper concludere con entrambi i piedi. Inoltre è abbastanza versatile da poter giocare come numero 10 o centravanti, anche se la posizione di esterno sinistro sembra adattarsi meglio a lui, lavorando instancabilmente anche in ripiegamento.

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  • FBL-POR-LIGA-PORTO-GIL VICENTEAFP

    I MARGINI DI MIGLIORAMENTO

    Pietuszewski è però ancora ben lontano dall’essere un giocatore completo, cosa del tutto normale vista la sua età. A volte la sua audacia gli si ritorce contro, come ha lasciato intendere Farioli nel cercare di smorzare le aspettative dopo la sua prestazione da goleador contro l’Arouca.

    "Questi giovani portano energia, anche se le decisioni non sono sempre corrette. Fa parte del processo", ha detto l'allenatore del Porto. Pietuszewski ha riconosciuto la propria discontinuità sotto porta: "La mia capacità decisionale non è ancora al livello che vorrei. È un punto debole su cui devo lavorare costantemente. Penso che a volte derivi da una mancanza di concentrazione in situazioni semplici come queste. Devo concentrarmi di più in quei momenti".

    Anche mantenere la calma sarebbe di grande aiuto, invece di affidarsi esclusivamente all'istinto. Ci sono momenti in cui Pietuszewski farebbe meglio a rallentare il gioco e scegliere l'opzione più semplice. Deve inoltre imparare a variare un po' e a spingersi verso l'esterno, perché la sua propensione a tagliare verso l'interno con il piede destro può renderlo prevedibile.

    Detto questo, queste cose arriveranno man mano che maturerà e acquisirà più esperienza ai massimi livelli. L'incredibile potenziale grezzo c'è, e lui ha già iniziato a sbloccarlo.

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    IL NUOVO LUIS DIAZ?

    Pietuszewski è stato paragonato a Lamine Yamal e a Jakub Blaszczykowski, il che ha senso in una certa misura dato il suo stile di gioco diretto. Ma entrambi sono ali destre. Il nuovo gioiello del Porto è in realtà più simile a Luis Diaz, che si è fatto un nome proprio a Oporto.

    Diaz è praticamente inarrestabile nei duelli uno contro uno, grazie a un gioco di gambe veloce unito a un'incredibile agilità, ed è letale quando vede la porta. Pietuszewski può essere altrettanto sfuggente e vanta la stessa accelerazione fulminea e la stessa potenza di tiro del colombiano, anche se per ora non ha ancora la stessa precisione.

    I due condividono anche la mentalità da guerrieri, non accontentandosi di contribuire solo nella metà campo avversaria. Il pressing alto di Diaz e la sua disponibilità a tornare in difesa sono stati fondamentali per il successo del Liverpool sia con Jurgen Klopp che con Arne Slot e hanno avuto un effetto simile al Bayern.

    Anche Pietuszewski si spende fino all'ultimo per aiutare il suo terzino, con una media di 7,5 duelli ogni 90 minuti nei suoi primi tre mesi al Porto. Diaz era amato dai tifosi del Porto perché era importante in difesa quanto in attacco, e il polacco ha tutte le qualità per seguire le sue orme.

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  • Poland v Albania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    E ADESSO?

    I club della Premier League torneranno probabilmente alla carica se Pietuszewski chiuderà la stagione in modo positivo. Oskar ha già iniziato a dimostrare di valere la clausola rescissoria e potrebbe valere molto di più nel prossimo futuro, a patto che mantenga i piedi per terra. Lewandowski ha esortato il suo nuovo compagno di nazionale a fare proprio questo dopo il suo esordio estremamente incoraggiante con la Polonia.

    "È senza dubbio spettacolare, ma diamo al ragazzo un po' di spazio. Lasciamolo crescere, lasciamolo giocare. Non mettiamogli pressione con l'idea che debba segnare e dribblare fin da subito - ha detto il capitano della nazionale a TVP Sport - Lasciamogli fare tutto questo, certo, ma con la testa fredda. Ha tutta la carriera davanti a sé. È un ragazzo di 17 anni. Lasciamogli godersi il gioco, mostrare il suo talento e pensare solo a ciò che deve fare in campo. Cerco anche di proteggerlo, perché il calcio è un gioco di emozioni".

    Pietuszweski non potrebbe avere un mentore migliore di Lewandowski, che potrebbe anche consigliarlo sul prossimo passo della sua carriera. "Sono un tifoso del Barcellona, guardo spesso le sue partite", ha ammesso Oskar a Laczy nas Pilka.

    La prospettiva che Pietuszweski un giorno emuli Lewandowski al Barça non sembra affatto irrealistica: bravo è bravo. Per ora, però, farebbe bene a seguire il consiglio dell'attaccante e a ignorare le voci esterne.

    Il Porto è il luogo ideale per far sbocciare il talento di Pietuszweski. E se questi manterrà le cose semplici, la porta verso l'élite si aprirà ben presto.

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